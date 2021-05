Fotbalisté Budějovic porazili Pardubice 2:0 a doma vyhráli po šesti zápasech

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic zvítězili ve 31. kole první ligy nad Pardubicemi 2:0 a doma naplno bodovali po šesti zápasech. Ve 36. minutě otevřel skóre Marko Alvir po přihrávce Benjamina Čoliče, který z dalšího přímého kopu těsně před koncem přidal druhý gól. Východočeský nováček podlehl po pěti kolech a v neúplné tabulce zůstal sedmý, jedenácté Dynamo vyhrálo podruhé za sebou.

Hosté byli především v prvním poločase nebezpečnějším týmem a vytvořili si i několik nadějných příležitostí. Největší měl po půlhodině hry Kostka, jehož střelu českobudějovický brankář Vorel vyrazil.

Jihočeši se dlouho směrem dopředu trápili a spíš se soustředili na to, aby zvládli tlak soupeře. Jenže hned z první nebezpečné situace skórovali. Ve 36. minutě Čolič z přímého kopu našel přesně Alvira, jehož neubránil Čelůstka, a českobudějovický útočník zblízka nezaváhal.

Zatímco v první části měli převahu hosté, po přestávce se hra vyrovnala a aktivněji působili Českobudějovičtí. Ve velké příležitosti jim však v koncovce chyběl větší důraz. V 66. minutě po rohu Čoliče hlavičkoval Talověrov, následně střílel ještě Čavoš, ale celou akci akci ukončil zákrokem na brankové čáře odkopem pardubický Surzyn.

Do konce utkání si už Pardubice nevypracovaly příležitost, která by vedla ke gólu. České Budějovice mohl uklidnit střídající Diop, ale v 87. v dobré pozici přestřelil. Domácí se tak pojistky dočkali v první minutě nastavení. Všichni očekávali, že Čolič bude z přímého kopu centrovat, ale bosenský obránce vystřelil přímo na branku a nachytal tak pardubického gólmana Hrnčíře. Východočeši venku zaváhali po sérii tří ligových výher.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Moc si ceníme vítězství nad kvalitním soupeřem. Těší mě, že se nám podařilo navázat na výhru z Příbrami. Pardubice vstoupily do utkání lépe, my jsme dělali hodně chyb. Nakopl nás až gól Alvira a také dvě rychlá střídání. Směrem dozadu jsme ve druhé půli působili kompaktně a v závěru přidali druhý gól. Jsem rád, že jsme to doma prolomili a vyhráli na svém hřišti po šesti kolech. Mám navíc velkou radost, že u toho mohli být i diváci, kteří nás od první minuty povzbuzovali. Byla utkání, která jsme odehráli lépe, ale nedotáhli jsme je k vítězství."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "V první půli jsme byli lepší mužstvem, akorát nám chyběl v předfinální a finální fázi větší klid a lépe si tu situaci připravit. První poločas jsme zvládli dobře, až na ten moment, kdy jsme ze standardní situace nepokryli Alvira. Do druhé půle jsme chtěli jít stejně. A musím říct, že ani ta druhá část nebyla z naší strany špatná. Domácí byli nebezpeční ze standardních situací, ale jinak jsme tu hru měli v moci. Pokud jde o druhý gól, tak je to prostě chyba brankáře. Mrzí mě to protože Štěpán (Hrčníř) nepodal špatný výkon. Rád bych ho za něj pochválil, ale tohle prostě chyba je."

Dynamo České Budějovice - FK Pardubice 2:0 (1:0)

Branky: 36. Alvir, 90.+1 Čolič. Rozhodčí: Hrubeš - Mokrusch, Kubr - Petřík (video). Bez karet. Diváci: 623 (omezený počet).

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Talověrov, Novák - Brandner (46. Ekpai), Javorek (79. Diop), Valenta (38. Čavoš), Havelka (90. Kladrubský), Mršič - Alvir. Trenér: Horejš.

Pardubice: Hrnčíř - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka (87. Sychra) - Jeřábek (78. Pfeifer) - Kostka, Tischler, Ewerton (78. Šimek), Cadu (87. Sláma) - Černý (61. Huf). Trenér: Novotný.