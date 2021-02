Fotbalisté Budějovic porazili Ostravu a poskočili na páté místo

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic porazili v předehrávce 18. kola první ligy Ostravu 1:0. Jediný gól zápasu vstřelil v 84. minutě Matej Mršič. Jihočeši zvítězili počtvrté z posledních pěti kol, letos ještě neprohráli a do soboty poskočili na páté místo neúplné tabulky. Baník podruhé za sebou nebodoval a klesl na osmou pozici.

Dlouhou dobu se zdálo, že vyrovnaný duel, který se kvůli trvajícím opatřením proti koronaviru hrál bez diváků, skončí nerozhodně. Body se dělily i na podzim, kdy soupeři v Ostravě remizovali 2:2.

V 11. minutě měl nejprve možnost hostující Tetour, který ale vypálil nad. Do ještě větší šance se po 20 minutách po zaváhání defenzivy Baníku dostal Alvir, ale v koncovce selhal a jen trefil Laštůvku. V závěru první půle zahrozili pro změnu hosté. Po ruce Alvira zahrával standardní situaci Potočný a trefil z ní břevno.

Ve druhé části byla Ostrava dlouho aktivnější, Mena ale ve 49. minutě hlavičkoval těsně vedle. Na druhé straně proti Alvirovi zasáhl Laštůvka. V 70. minutě po nejistém zákroku Drobného skončil míč těsně vedle a o chvíli později zablokoval v poslední chvíli střelu z hranice malého vápna domácí obránce Talověrov.

Šest minut před koncem udeřili Jihočeši. Na pravé straně se uvolnil obránce Čolič a posunul míč na Mészárose. Ten našel centrem na zadní tyči Mršiče, který se dokázal zbavit dvou bránících hráčů a střelou o zem překonal Laštůvku.

Jihočeši v lize zvítězili nad Ostravou poprvé po čtyřech zápasech a od roku 2014 a doma potřetí za sebou vyhráli. Navíc už tři kola neinkasovali. Naopak Ostrava podruhé po sobě prohrála bez vstřelené branky a zvítězila v jediném z posledních šesti ligových duelů.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Zisk tří bodů je pro nás obrovskou euforií. Vstupy do obou poločasů jsme dnes neměli dobré a soupeř byl lepší. Ale postupně se hra vyrovnala, i když Baník je na míči hodně silný a kombinačně na tom byl lépe než my. Asi bychom byli spokojeni i za remízu, ale dokázali jsme jeden gól vstřelit. Vstup do jarní části se nám povedl a výkony, které podáváme, jsou dobré. I když je třeba říct, že dnes vyhrálo šťastnější mužstvo."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Jsem z výsledku zklamaný. Přitom průběh dnešního zápasu byl takový, že i bod by byl pro nás málo. Ale nakonec si nevezeme ani jeden. Nehrajeme špatně, ale chybí nám brankové vyjádření. Myslím, že šance jsme měli. Jenže nakonec jsme si to vypili do dna, protože jsme inkasovali v posledních minutách branku. Měli jsme teď pět těžkých zápasů za sebou. Nezvládli jsme utkání se Slováckem, prohráli jsme s Plzní, která pořád patří v lize mezi velmi silné celky. Naším největším problémem je ofenzivní fáze, na čemž se občas podepsal i terén. I když dnes bylo hřiště bez problému."

Dynamo České Budějovice - Baník Ostrava 1:0 (0:0)

Branka: 84. Mršič. Rozhodčí: Marek - Mojžíš, Ratajová - Adam (video). ŽK: Alvir, Čavoš, Javorek - Potočný. Bez diváků.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Talověrov, Skovajsa - Čavoš, Javorek - Ekpai (61. Mészáros), Alvir (88. Valenta), Mršič - Brandner (77. Ledecký). Trenér: Horejš.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman (62. Ndefe) - De Azevedo, Jánoš, Tetour, Mena (87. Buchta), Potočný (46. Holzer) - Zajíc (80. Šašinka). Trenér: Kozel.

Tabulka:

1. Slavia 17 15 2 0 51:8 47 2. Sparta 17 11 2 4 33:19 35 Jablonec 17 11 2 4 33:19 35 4. Slovácko 17 9 4 4 30:17 31 5. České Budějovice 18 7 7 4 24:23 28 6. Plzeň 17 8 3 6 32:21 27 7. Olomouc 17 6 8 3 26:20 26 8. Ostrava 18 7 5 6 21:16 26 9. Liberec 16 7 4 5 24:17 25 10. Pardubice 17 7 4 6 16:19 25 11. Karviná 17 5 6 6 17:25 21 12. Bohemians 1905 17 5 4 8 19:22 19 13. Zlín 16 5 3 8 18:24 18 14. Teplice 17 5 2 10 18:37 17 15. Brno 17 3 4 10 15:31 13 16. Mladá Boleslav 17 2 5 10 18:31 11 17. Příbram 17 2 4 11 12:33 10 18. Opava 17 1 5 11 11:36 8