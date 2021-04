Fotbalisté Brna vyhráli v Budějovicích 2:0 a po osmi kolech naplno bodovali

České Budějovice - Fotbalisté Brna zvítězili ve 26. kole první ligy v Českých Budějovicích 2:0. Nováček naplno bodoval po osmi zápasech nejvyšší soutěže, naopak Dynamo protáhlo sérii bez výhry na osm kol. V 56. minutě otevřel skóre Jiří Texl, pět minut před koncem přidal pojistku střídající Antonín Růsek z penalty. Zbrojovka zůstává na sestupovém 16. místě, Jihočeši jsou v neúplné tabulce jedenáctí.

Budějovicím patřil první poločas, kdy byly lepší a vypracovaly si i nadějné příležitosti. Skórovat mohly hned v šesté minutě, jenže Novákův pokus po rohu Čoliče vykopl z brankové čáry brněnský kapitán Pernica.

O půl hodiny později Jihočeši opět zahrozili po rohu Čoliče, ale Alvir zamířil bez přípravy vedle tyče. A tři minuty před koncem první části měl další příležitost Novák. Akci opět zahájil centrem aktivní Čolič a českobudějovický obránce hlavou minul branku.

V úvodní části nevýrazní hosté byli po přestávce mnohem odvážnější. Vyplatilo se jim to, protože v 56. minutě se po rohu Pachlopníka uvolnil Štepanovský a po jeho přihrávce skóroval Texl. O tři minuty později mohlo Brno přidat druhý gól, ale Filovu střelu vyrazil brankář Drobný.

Moravané tak o první ligové výhře od konce ledna definitivně rozhodli v závěru. V pokutové území uklouznul domácí stoper Havel, přes něj upadl unikající Fila a Růsek z penalty v 85. minutě přidal druhý gól.

České Budějovice pokračují v neúspěšné domácí sérii s týmy ze spodku tabulky, na vlastním hřišti během posledních dvou měsíců podlehly Opavě, Mladé Boleslavi a dnes i Brnu. Dynamo doma Zbrojovku porazilo v jediném z posledních 10 prvoligových duelů.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Je to pro mě obrovské zklamání. V prvním poločase jsme hráli to, co jsme si řekli, dobře jsme kombinovali a vytvořili jsme si i příležitosti. Ale co se dělo ve druhé půli, je pro mě zklamání a chci se za to našim fanouškům omluvit. Za svou kariéru jsem to nezažil, výkon některých hráčů nechápu. Vůbec nevím, co se stalo. Kluky jsme o přestávce nabádali, abychom hráli stejně, abychom byli trpěliví. Bohužel hráči, o které jsme se chtěli opřít, zápas nezvládli. Srážejí nás stále stejné chyby, dostáváme góly po odražených míčích po standardních situacích. Navíc naše hra dopředu je žalostná, je hodně slabé, že se naši útočníci nedostanou do zakončení."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Zápas se mi hodnotí dobře, protože jsme po dlouhé době dokázali získat tři body. Hráči si zaslouží za druhý poločas pochvalu. S první půlí jsme nebyli spokojení, museli jsme proto o přestávce do toho trochu vstoupit. Ve druhém poločase jsme byli lepší, byli jsme produktivní. Naše situace je taková, že remíza je málo. Z pohledu boje o záchranu bude rozhodující poslední čtvrtina soutěže. Mužstva, která jsou nad námi, mají bodový odskok, proto se hlavně soustředíme sami na sebe. Výhry v Českých Budějovicích si ceníme. Ale není to jen dnešní zápas, v minulém kole jsme doma neprohráli se Slavií, předtím jsme bodovali v Příbrami. Všechny ty zápasy pomáhají v tom, že se hráčům zvedá sebevědomí."

Dynamo České Budějovice - Zbrojovka Brno 0:2 (0:0)

Branky: 56. Texl, 85. Růsek z pen. Rozhodčí: Pechanec - Hock, M. Novák - Denev (video). ŽK: Čolič (Č. Budějovice). Bez diváků.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Talověrov (62. Havel), P. Novák - Čavoš (82. Jánošík), Havelka - Brandner, Alvir (62. Mészáros), Mršič - Diop (69. Vais). Trenér: Horejš.

Brno: Berkovec - Bariš, Hlavica, Pernica, Moravec - Štepanovský (87. Gajič), Čermák, Texl (69. Růsek), Pachlopník (78. Sedlák), Fousek (46. Fila) - Hladík (77. Přichystal). Trenér: Dostálek.