Fotbalisté Brna porazili po obratu Mladou Boleslav 3:1 a dělí se o vedení v lize

Brno - Fotbalisté Brna zvítězili po obratu ve třetím kole první ligy nad Mladou Boleslaví 3:1. Hosty poslal do vedení v první půli svým 101. ligovým gólem Milan Škoda, za Zbrojovku vyrovnával krátce po změně stran Filip Souček a vítězný gól přidal v den svých 20. narozenin Michal Ševčík. Triumf domácích pojistil v nastavení střídající Robert Matejov. Nováček soutěže si udržel ligovou neporazitelnost a vede neúplnou tabulku spolu s pražskými Bohemians 1905. Středočeši stále čekají na první výhru v ligové sezoně, v úvodních dvou kolech remizovali.

Zbrojovka, povzbuzena dosavadními výkony i výsledky, vstoupila do utkání aktivně, důrazně napadala rozehrávku hostů a vytěžila tak územní převahu. Už ve třetí minutě pálil nad Ševčík, v 15. minutě sebral hostující gólman Polaček míč Řezníčkovi na poslední chvíli.

Boleslavská taktika spočívala v rychlém přechodu do útoku. Dvakrát se chystal v šestnáctce k zakončení Škoda, nicméně nebezpečí z toho nevzniklo, stejně jako z přímého kopu exekutora Matějovského.

První branka padla ve 26. minutě. Na roh Matějovského si nejvýše vyskočil Škoda a hlavou procpal míč za Berkovce. Šestatřicetiletý útočník se trefil v lize poprvé od loňského listopadu.

Druhý trest za nedůsledné bránění mohl přijít vzápětí, další roh Matějovského poslal Suchý jen do tyče a Šimkovu střelu vytáhl brněnský gólman.

Zbrojovce se povedlo vyrovnat hned zkraje druhé půle. Míč po rohu a centru propadl až k zadní tyči, kde jej Souček dopravil do sítě. Jednadvacetiletý záložník zaznamenal premiérovou trefu v dresu Brna po příchodu na hostování ze Sparty.

Brnu narostla křídla, jeho hráčů bylo plné hřiště a druhý gól visel ve vzduchu. Fouskovu střelu vychytal Polaček a při ráně Ševčíka se míč otřel o vnější tyč a další pokus Fouska mířil nad.

Domácí se dočkali v 79. minutě, kdy rychlou akci Hladíka po levé straně a jeho centru zakončil Michal Ševčík. Dnešní oslavenec se trefil ve všech dosavadních kolech nové sezony.

V dramatickém závěru Brno výhru nejenže uhájilo, ale ještě přidalo pojistku, když rychlý brejk zakončil Matejov. Zbrojovka bodovala v pátém ze čtyř posledních domácích duelů v nejvyšší soutěži.

Brno porazilo Středočechy v lize po osmi zápasech poprvé od dubna 2015.

Hlasy po utkání:

Richard Dostálek (trenér Brna): "Začali jsme zápas celkem slušně, byli jsme dobře organizovaní, akorát nám nevyhovovalo tempo, ve kterém se hrálo. Srazila nás branka Boleslavi a po zbytek první půle jsme neplnili plán, který jsme měli nastavený. Do druhé půle jsme udělali změny a pozměnili rozestavení, z čehož jsme těžili. Měli jsme větší počet střel, z nichž ve finále vyústily góly, které jsme dali. Jsme rádi, že se nám tak daří, navazujeme na model z druhé ligy. Podstatné je, že fungujeme jako tým a vychází nám tréninkový proces během týdne, v němž na sebe sami hráči vytváří zdravý tlak. Trochu nás teď mrzí, že za týden máme odložen zápas v Plzni, musíme najít funkční model, ale zda se nám to povede, ukáže až duel se Slavií za 14 dní. Doufám, že bude vyprodáno."

Pavel Hoftych (trenér Ml. Boleslavi): "Zbrojovka byla v úvodních minutách lepším celkem, dobře kombinovala a využívala pohody, ve které je. Nám se podařilo dát vedoucí gól a mrzí mě, že jsme do poločasu nedali ještě jeden, nadějné šance na to byly, byť Brno hrozilo dvojicí Řezníček, Ševčík. Po přestávce byl klíčový vyrovnávací gól, po němž se Zbrojovka dostala do euforie a nám trvalo, než jsme se zase vrátili do hry. Podle mě tam byla jasná penalta na Milana Škodu, nechápu to, když je tady VAR. Dostali jsme další branku, chtěli jsme s tím něco udělat, ale hráli jsme komplikovaně. Zbrojovka se zatáhla a dala při naší hře vabank třetí gól. Je to pro nás kruté, chtěli jsme zde bodovat. Brno ale hraje výborně."

Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav 3:1 (0:1)

Branky: 49. Souček, 79. Ševčík, 90.+4 Matejov - 26. Škoda. Rozhodčí: Proske - Kotík, Bureš - Petřík (video). ŽK: Granečný, Šural - Suchý, Donát, Škoda, Hoftych (trenér). Diváci: 6218.

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Endl, Granečný - Souček (80. Blecha), Texl - Alli (46. Hladík) Ševčík (89. Matejov), Přichystal (46. Fousek) - Řezníček (90.+4 Hlavica). Trenér: Dostálek

Ml. Boleslav: Polaček - Pech, Šimek, Suchý, Karafiát - Mareček (57. Mašek), Matějovský (87. Stránský), Donát (70. Dancák), Fulnek (70. Skalák) - Škoda, Ladra (87. Krobot). Trenér: Hoftych.