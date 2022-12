Fotbalisté Brazílie nastoupí v osmifinále MS proti Koreji i s Neymarem

Dauhá - Fotbalisté Brazílie a Jižní Koreje se v pondělí v Dauhá utkají o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Favorizovaní "Kanárci" půjdou do zápasu i s hvězdným útočníkem Neymarem, který si v úvodu turnaje poranil kotník. Asijský celek usiluje o historicky druhý postup mezi nejlepších osm týmů turnaje. Duel začne ve 20:00 SEČ.

Po výhrách nad Srbskem (2:0) a Švýcarskem (1:0) a s jistotou postupu mohl brazilský kouč Tite nasadit do závěrečného utkání skupiny G náhradníky. Jihoameričané sice podlehli Kamerunu 0:1, přesto těsně udrželi o skóre prvenství ve skupině.

"Je to varování. Žádný zápas v dnešním fotbale není jednoduchý. To platí i směrem k osmifinále, nemůžeme si vybírat soupeře a tvrdit, že nějaký los je snazší," upozornil jednašedesátiletý kouč, jehož tým prohrál po 17 zápasech.

Kvůli zranění kolena už si v Kataru nezahrají útočník Gabriel Jesus a levý obránce Alex Telles. Problémy mají i další krajní beci Alex Sandro a Danilo. Na kraj obrany tak zbývá devětatřicetiletý Daniel Alves, jenž se proti Kamerunu stal nejstarším Brazilcem startujícím na MS.

"Fyzická zátěž se stále zvyšuje, čas na regeneraci je krátký. Mistrovství světa je náročné i psychicky, vysává vás to. Nejde jen o zápasy, ale i o přípravu nebo tlak veřejnosti," vyjmenoval Tite důvody zdravotních potíží. Proti Koreji bude mít k dispozici pouze pět zcela zdravých obránců, z toho čtyři stopery.

Na dnešní tiskové konferenci před zápasem kouč potvrdil, že už bude mít k dispozici Neymara. Třicetiletý útočník v sobotu poprvé trénoval s míčem a na sociálních sítích vzkázal, že se cítí dobře.

Pětinásobní mistři světa by postupem do čtvrtfinále zopakovali výkon z minulého šampionátu v Rusku. Na titul čekají 20 let od turnaje v Japonsku a Koreji, na kterém zazářila i domácí reprezentace. Korea obsadila čtvrté místo, což byl jediný postup jakéhokoliv asijského celku do semifinále.

Svěřenci portugalského kouče Paula Benta prošli do osmifinále až díky trefě střídajícího Hwang Hi-čchana v nastavení duelu s Portugalskem (2:1). Po předchozí bezbrankové remíze s Uruguayí a porážce 2:3 s Ghanou jim čtyři body a těsně lepší skóre stačily k postupu z druhého místa skupiny H. Uruguay totiž v hektickém závěru další trefu nepřidala a zdolala Ghanu jen 2:0.

"Bylo to nejdelších šest minut v mém životě," podotkl k čekání na výsledek kapitán Son Hung-min, podle kterého budou Korejci i v osmifinále spoléhat na týmový výkon. "Někteří hráči jsou tu spolu už více než měsíc. Máme k sobě všichni hodně blízko a navzájem se podporujeme. Včetně těch, kteří se na hřiště nedostanou, jsme skvělý tým," řekl útočník Tottenhamu.

Při duelu s Brazílií bude na lavičce znovu i trenér Bento, jenž se vrátí po disciplinárním trestu. Korea bude chtít vylepšit nelichotivou vzájemnou bilanci, Brazílii porazila jen jednou a šestkrát odešla poražena. Naposledy se týmy střetly v červnu v Soulu, "Kanárci" zvítězili 5:1.