Fotbalisté Boleslavi zdolali Karvinou 1:0 a pod koučem Hoftychem poprvé bodovali

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 24. kole první ligy doma nad Karvinou 1:0. Zápas rozhodl v 21. minutě David Douděra, jeho spoluhráč Ewerton v 82. minutě neproměnil opakovanou penaltu. Středočeský celek zvítězil po čtyřech kolech a ve druhém utkání pod novým trenérem Pavlem Hoftychem poprvé bodoval. V tabulce se Boleslav posunula na šestou příčku. Karviná v lize počtvrté za sebou nevyhrála, potvrdila pozici nejhoršího venkovního týmu a z posledního místa ztrácí na patnácté Pardubice už 10 bodů.

Mladoboleslavští měli od úvodu znatelnou převahu a chvílemi nepouštěli hosty ani za polovinu hřiště. V šesté minutě se ve vápně odrazil míč k Hlavatému, který ale sám před Bajzou neuspěl a pouze trefil karvinského gólmana.

Ve 21. minutě už favorit vedl. Střelu Dancáka, dnes slavícího 24. narozeniny, ještě Bajza vyrazil, ale Douděra následně z úhlu už procpal míč za čáru. Mladoboleslavský krajní bek či záložník otevřel skóre stejně jako před týdnem na Slovácku, kde nakonec jeho tým prohrál 1:2.

Středočeši dál s přehledem kontrolovali průběh a ještě do přestávky mohli zvýšit. Několik akcí ale překombinovali a v 36. minutě zase Ladrovu ostrou ránu vyrazil Bajza.

Karvinští v poločase dvakrát vystřídali, na trávník se dostali Dramé s Holíkem. Tři minuty po pauze měli Mladoboleslavští další velkou šanci, Ewerton ale ze strany Bajzu nepropálil a desátý gól v ligové sezoně si nepřipsal.

Ještě jasnější možnost neproměnil v 54. minutě Hlavatý, jenž po přihrávce od Ewertona sám před Bajzou špatně trefil míč a zamířil mimo. Následně se neprosadil ani Ewerton. Hosté poprvé výrazněji zahrozili až v 65. minutě. Po centru z přímého kopu se protlačil k hlavičce Buchta a domácí zachránil brankář Šeda.

V 81. minutě stáhl Jánoš ve vápně domácího Šimka a sudí Klíma nařídil penaltu. Ewerton ji s pomocí tyče proměnil, ale rozhodčí branku kvůli předčasnému vběhnutí domácích do vápna neuznal. Z opakovaného pokutového kopu trefil brazilský ofenzivní hráč jen tyč. Závěr zápasu si favorit přesto pohlídal. Mladoboleslavští v lize bodovali s Karvinou poosmé za sebou a v posledních čtyřech vzájemných duelech neinkasovali.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Myslím, že jsme od začátku byli aktivnějším mužstvem. Snažili jsme se rychle chodit za obranu soupeře, dohrávat akce do konce. Bohužel jsme nedali gól na 2:0, potažmo 3:0. Pak je to vždy nervózní až do konce. Měli jsme opravdu dost šancí, hráči měli chuť, byli hladoví. Asi by tomu odpovídalo 3:0, zbytečně jsme se znervózňovali až do konce. Že tam při proměněné penaltě vběhne náš hráč, to je rarita. Jsme rádi za tři body a za to, že tým po delší době udržel nulu. I brankář Šeda velmi důležitým zákrokem přispěl k tomu, že jsme neinkasovali."

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Od začátku jsme tahali za kratší konec. Boleslav nás s Matějovským a Dancákem ve středu pole od začátku přehrávala a z toho plynula její převaha. Chtěli jsme tu hernost eliminovat, proto jsme přišli se třemi halvy. To se nám ale nepovedlo a utkání bylo od počátku do konce v režii domácích. Náš nejlepší hráč byl brankář Bajza, díky němu to bylo jen o jeden gól. Naše pozice se zhoršuje, nálada není dobrá. Utíkají nám hlavně body doma. Chtěli jsme dnes odvézt aspoň bodík, abychom se zase přiblížili. Naším cílem je pořád přiblížit se mužstvům nad námi, abychom byli na dostřel, až se začne hrát nadstavbová skupina o záchranu."

FK Mladá Boleslav - MFK Karviná 1:0 (1:0)

Branka: 21. Douděra. Rozhodčí: Klíma - Kříž, Šimáček - Hocek (video). ŽK: Douděra - Látal, Ndiaye, Dramé, Bartošák, Jánoš. Diváci: 1832.

M. Boleslav: Šeda - Sladký, Šimek, Suchý, Preisler - Dancák, Matějovský - Douděra (84. Pech), Hlavatý (56. Skalák), Ewerton (90.+3 Rolinek) - Ladra (84. Horský). Trenér: Hoftych.

Karviná: Bajza - Látal (46. Dramé), Buchta, Kobouri, Bartošák - Jánoš (84. Qose), Ndiaye (46. Holík) - Zorvan, Túlio, Sinjavskij (63. Chvěja) - Durosinmi (63. Papadopulos). Trenér: Páník.