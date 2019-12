Fotbalisté Boleslavi třemi rychlými góly porazili Teplice 3:1

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi v 18. kole první ligy porazili Teplice 3:1 a doma vyhráli devátý z deseti zápasů v nejvyšší soutěži. Teplice nezvítězily šest kol po sobě. Hosté díky Patriku Žitnému vedli, ale Středočeši v rozmezí 71. až 73. minuty trefami Jiřího Klímy, Lukáše Budínského a Nikolaje Komličenka obrátili skóre.

Poprvé od začátku nastoupil v sestavě Teplic osmnáctiletý pravý bek Knapík. Oba týmy začaly aktivně. Ve třetí minutě se přímý kop domácího záložníka Budínského od teplické zdi odrazil nad branku. Na druhé straně našel Vondráškův centr teplického kapitána Jakuba Mareše, který z první trefil zblízka brankáře Stejskala.

Z vážnějších příležitostí to pro následující půlhodinu bylo vše. Pak však během minuty zahrozili hosté třikrát. Nejprve Řezníček přihrál ve vápně Hyčkovi, jehož střelu zblokovala domácí obrana. Žitného pokus skončil po teči nad břevnem a z následného rohového kopu se míč odrazil k Shejbalovi, jenže Stejskal jeho zakončení zastavil.

Teplice se prosadily tři minuty po přestávce. Vondráškovu přihrávku domácí bek Jakub Klíma srazil k Žitnému, který prostřelil Stejskala.

Středočeši srovnali v 71. minutě a načali velký zvrat. Matějovský vystihl špatnou rozehrávku Shejbala a přihrál Komličenkovi. Ruský reprezentant a po něm ani Ladra gólmana Grigara nepřekonali, ale Jiří Klíma na třetí pokus uspěl.

Ihned po rozehrání dokonal obrat Budínský a po něm se podesáté v ligové sezoně prosadil Komličenko. Na tři trefy potřebovala Mladá Boleslav dvě a půl minuty.

Středočeši doma v lize nepodlehli Teplicím v osmém duelu za sebou. Předchozí čtyři duely ale skončily remízou. Celkově Teplice porazily Mladou Boleslav v jediném z posledních 12 ligových zápasů.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Co na tom hodnotit, když je to pořád stejné, že? Akorát s výjimkou toho, že jsme první branku nedostali v úvodu první půle, ale druhé, a že jsme za minutu nedali dva góly, ale tři. Poslední zápasy je to kromě Opavy stejné. Abych to nezlehčoval, jsem rád, že jsme to otočili. O půli jsem hráče nabádal k trpělivosti a řekl jsem jim, že každý den není posvícení, že někdy potřebujeme vyhrát po výkonu, který nebude uhlazený, učesaný. Po brance jsme nerezignovali a bylo na klucích vidět, že to chceme otočit. Útočnou aktivitou se nám to povedlo proti soupeři, který to na nás umí. Jsem rád, že jsme to utkání zvládli už jenom kvůli lidem, kteří nás ve druhé půli podpořili, i když se nám nedařilo. Hnali nás k obratu a doufám, že nás přijdou povzbudit na poslední domácí utkání s Jabloncem."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Sehráli jsme velice povedené utkání. V prvním poločase jsme byli velice dobře připravení na Boleslav, měli jsme minimálně tři brankové příležitosti. Chtěli jsme takhle vstoupit do druhého poločasu. To se nám povedlo excelentně, vedli jsme 1:0. Boleslav v tom okamžiku převzala otěže utkání. S tím se dá trošku počítat. Potřebovali jsme deset minut po tom gólu vydržet. Boleslav byla silnější, lépe kombinovala, dostávala se do nebezpečných situací. Když už jsem si myslel, že to ustojíme a že to utkání zvládneme za tři, minimálně za jeden bod, tak přijde nepochopitelný zkrat. Ve 20 sekundách dvakrát a práce 30 lidí kolem utkání je vniveč. Tato prohra nesmírně bolí. Jako trenér jsem dal Shejbala na levého stopera, takže zodpovědný jsem za to i já. Hrozně tahle prohra bolí, hrozně. Takhle blízko vítězství v Boleslavi jsme dlouho nebyli. Vlastní nedůsledností a hloupostí se o něj připravíme. Bohužel dvě chyby Shejbala nás o vítězství připravily Musím se zamyslet, jestli má dál smysl pokračovat se Shejbalem na stoperu, protože jeho chyby se každý zápas hromadí. Pokaždé máme problém ve stoperské dvojici nebo trojici."

FK Mladá Boleslav - FK Teplice 3:1 (0:0)

Branky: 71. Jiří Klíma, 72. Budínský, 73. Komličenko - 48. Žitný. Rozhodčí: Zelinka - Moláček, Mokrusch. ŽK: Grigar (Teplice). Diváci: 2031.

M. Boleslav: Stejskal - Křapka, Jakub Klíma, Pudil, Túlio - Budínský, Hubínek, Matějovský (88. Fulnek), Bucha (64. Jiří Klíma) - Mešanovič (46. Ladra), Komličenko. Trenér: Weber.

Teplice: Grigar - Knapík, Čmovš, Shejbal - Vondrášek (64. Paradin), Kodeš, Kučera, Žitný, Hyčka (78. Radosta) - Řezníček, J. Mareš. Trenér: Hejkal.