Fotbalisté Boleslavi remizovali s Libercem, i když o dva góly prohrávali

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali doma ve 22. kole první ligy s Libercem 3:3, přestože prohrávali o dvě branky. Domácí vedli po gólu Ewertona, jenže mezi 24. až 29. minutou otočili skóre Jan Matoušek a Imad Rondič. Po změně stran zvýšil opět Matoušek, za Středočechy snížil střídající Michal Hlavatý a ve druhé minutě nastavení zařídil dělbu bodů Brazilec Ewerton.

Středočeši nevyhráli ani třetí jarní kolo, posunuli se však na šesté místo. Slovan, jenž v úterní dohrávce prohrál ve Zlíně 0:2, nezvítězil v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou a je desátý. K dobru má odložený domácí souboj s předposledními Pardubicemi.

Mladá Boleslav, která ve středu utrpěla v Jablonci ve čtvrtfinále domácího poháru debakl 0:4, začala aktivně a odměnou jí byl v deváté minutě úvodní gól. Ewerton napřáhl zpoza šestnáctky a nedal Knoblochovi šanci. Brazilský záložník zaznamenal osmý gól v ligové sezoně.

Na druhé straně se v zajímavé příležitosti ocitl liberecký kapitán Mikula, jenže na Šedu vyslal jen přízemní ránu. Rondič zase zblízka hlavičkoval nad. Ewerton pálil ze zhruba stejné vzdálenosti jako při svém gólu i v 21. minutě, ale liberecký brankář jeho dělovku vyrazil na břevno.

Místo toho o tři minuty později hosté srovnali. Purzitidis nacentroval do vápna a Matoušek v nelehké pozice ze vzduchu přesně zamířil k tyči. Třiadvacetiletý záložník se radoval z druhé trefy v ročníku nejvyšší soutěže. Liberec skóroval v lize po třech kolech.

Za dalších pět minut Slovan otočil stav. Frýdek z rohu našel hlavičkou zakončujícího Rondiče a bosenský útočník oslavil třetí zásah v ligové sezoně.

Hned zkraje druhého poločasu mohl srovnat Ladra, ale ve vápně nezakončil ideálně. A tak Severočeši odskočili na dvougólový rozdíl. Mikula v pokutovém území přistrčil Matouškovi míč, který i s pomocí teče domácího stopera Šimka překonal Šedu. Dva góly v jednom ligovém duelu vstřelil počtvrté v kariéře a poprvé od července 2019.

V 69. minutě snížil z prostoru penaltového puntíku střídající Hlavatý. Třiadvacetiletý středopolař dal třetí gól v ročníku nejvyšší soutěže.

Ve druhé minutě nastavení poté srovnal Ewerton, jemuž opět skvěle vyšla střela zpoza vápna. Mladá Boleslav doma v lize nevyhrála potřetí za sebou a Liberec v nejvyšší soutěži neporazila ve 12. duelu v řadě.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Do zápasu jsme vstoupili dobře oproti předchozímu domácímu utkání s Ostravou. Navíc scénář se pro nás dobře vyvíjel, dostali jsme se do vedení. Bohužel lacinými chybami jsme o něj přišli. Nejdřív to byl Ewerton, který tam dal zpětnou přihrávku, čímž vyslal soupeře do brejku. Při gólech jsme špatně dohráli situaci nejprve na naší pravé straně a pak i v samotné šestnáctce. Věřili jsme, že se zápasem se dá něco dělat. Z další standardky jsme po změně stran inkasovaný třetí gól. Jsem rád, že jsme na dvoubrankové manko zareagovali tak, že jsme uhráli aspoň bod, přestože tam Liberec měl za stavu 3:2 jednu dvě situace dost dobré na to, aby utkání rozhodl. Naštěstí pro nás se tak nestalo a vydolovali jsme z utkání aspoň bod. V samotném závěru jsme ještě doufali, že by se to mohlo přiklonit na naší stranu. Bod zápasu odpovídá."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Sledovali jsme nadstandardní utkání, které se muselo líbit. Padlo šest gólů a ještě plno dalších šancí bylo. Bod bychom před utkáním brali, ale po průběhu spíš převažuje zklamání. Věděli jsme, že Boleslav, ač teď neměla výsledky a má zraněné některé hráče, tak ve všech zápasech, v nichž jsem ji viděl, vždycky byla ve hře kvalitnější než soupeř a měla větší držení míče i víc zakončení, akorát výsledek pro ni nebyl dobrý. Věděli jsme, že to pro nás bude těžké. Měli jsme hrozný vstup do utkání, prvních 10 minut jsme nevyhráli jediný souboj, nebyli jsme přesní a logicky to vyústilo v obdrženou branku. Musím mužstvo pochválit, že se postupně zvedlo. Měli jsme tam dvě šance, které jsme neproměnili, ale pak se nám vyrovnat podařilo a vzápětí jsme to otočili v náš prospěch. I vstup do druhé půle nám vyšel, dostali jsme se do dvoubrankového vedení a zdálo se, že utkání máme pod kontrolou. Místo toho, abychom odskočili na vyšší rozdíl, jsme hned z protiútoku dostali na 2:3. Tím se domácí nastartovali a v závěru utkání nás zmáčkli. I když to vypadalo, že to dohrajeme, tak úplně zbytečná ztráta míče na vlastní půlce vyústila ve vyrovnávací branku. Mrzí mě, že jsme to nedohráli, když už jsme vedli. Dvakrát jsme neuhlídali Ewertona za vápnem, takhle nám dal dva góly."

FK Mladá Boleslav - Slovan Liberec 3:3 (1:2)

Branky: 9. a 90.+2 Ewerton, 69. Hlavatý - 24. a 53. Matoušek, 29. Rondič. Rozhodčí: Krejsa - Kubr, Machač - Franěk (video). ŽK: Pech, Šimek, Matějovský - Štetina, Matoušek, Purzitidis. Diváci: 1674 (omezený počet).

M. Boleslav: Šeda - Smrž (36. Horský), Šimek, Preisler - Matějovský, Dancák (71. Stránský) - Douděra, Ewerton, Pech - Mužík (60. Rolinek), Ladra (60. Hlavatý). Trenér: Jarolím.

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Plechatý, Purzitidis, Mikula - Tiéhi, Havelka (75. Štetina) - Koscelník, Frýdek (65. Tupta), Matoušek (82. Višinský) - Rondič (82. Rabušic). Trenér: Kozel.