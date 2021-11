Fotbalisté Boleslavi porazili Zlín 1:0, rozhodl Škoda 100. gólem v české lize

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili v 15. kole první ligy Zlín 1:0. O triumfu domácích rozhodl v 25. minutě svým 100. gólem v české nejvyšší soutěži Milan Škoda. Středočeši vyhráli doma třetí ligový duel za sebou a posunuli se na sedmé místo neúplné tabulky. "Ševci" nebodovali po třech kolech a klesli na 12. pozici.

Mladá Boleslav začala aktivně. Na přelomu šesté a sedmé minuty zlínský brankář Rakovan vychytal Ewertona a následnou Škodovu střelu z otočky z malého vápna zblokovala hostující obrana na roh. V 15. minutě si na druhé straně Šeda, který nastoupil do 150. ligového utkání, poradil s Tkáčovou ranou.

O deset minut později se domácí ujali vedení, když si Škoda naběhl na Preislerův centr z rohového kopu a hlavou nedal Rakovanovi šanci. Bývalý hráč Bohemians 1905 či Slavie dal šestý gól v ligové sezoně. Zlín inkasoval po třech kolech.

Hosté se snažili odpovědět, jenže Tkáčovu střelu z šestnáctky mladoboleslavská defenziva zblokovala. V závěru úvodního dějství se Středočeši tlačili za navýšením náskoku, Douděra však 100. start v lize kvůli ofsajdu gólem neoslavil.

V úvodu druhého dějství domácí nevyužili brejk a Ewerton o chvíli později zamířil z hranice vápna mimo tři tyče. Neproměněné příležitosti domácí málem mrzely, jelikož zlínský útočník Poznar překonal Šedu, kvůli ofsajdu však branka neplatila. Zlínský kapitán po téměř hodině hry napřáhl zpoza šestnáctky a Šeda konečky prstů vytáhl míč na roh.

V 71. minutě střelu střídajícího Ladry zastavil hostující stoper Procházka. V závěru Rakovan vytáhl mimo branku odražený míč a střídající Lukáš Mašek zasáhl z úhlu tyč.

Mladá Boleslav zdolala v lize "Ševce" po třech zápasech. Svěřenci trenéra Jarolíma získali doma v sezoně nejvyšší soutěže 16 z celkových 20 bodů. Zlín venku nevyhrál čtvrtý ligový duel po sobě.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Nebylo to jednoduché. Věděli jsme, že Zlín je nevyzpytatelný, má šikovné hráče dopředu, kteří můžou kdykoli udeřit. V zadních řadách zase mají určitá okénka. Naštěstí se nám to podařilo v jednom případě využít. Mrzí mě nedotažené situace, v závěru jich bylo dost a o výsledku mohlo být rozhodnuto dřív."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Boleslav byla o gól lepší, zasloužené vyhrála. Rvali jsme se do poslední minuty o vyrovnávací gól, ale bohužel se nám to nepodařilo dotáhnout. Boleslav do prvního poločasu vstoupila dobře. Hledali jsme se, byli jsme zakřiknutí. Měli jsme problém s rotací hráčů, ale postupně v průběhu hry jsme na to zareagovali, zvýšili jsme aktivitu. Vytvořili jsme si tři příležitosti ve venkovním utkání proti těžkému soupeři. Když neproměníme ani jednu šanci, je pro nás složité myslet na body."

FK Mladá Boleslav - Fastav Zlín 1:0 (1:0)

Branka: 25. Škoda. Rozhodčí: Zelinka - Kotík, Mikeska - Machálek (video). ŽK: Smrž, Matějovský, Douděra - Čanturišvili. Diváci: 2022.

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler - Matějovský, Smrž - Skalák (63. Ladra), Hlavatý (63. L. Mašek), Ewerton (78. Jurásek) - Škoda (84. Fila). Trenér: Jarolím.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov (81. Nečas) - Tkáč (81. Hrdlička), Conde, Čanturišvili (70. Fantiš) - Dramé (86. Simerský), Poznar, Janetzký (70. Hlinka). Trenér: Kalivoda.