Fotbalisté Boleslavi porazili Pardubice 3:0 a poprvé v ligové sezoně vyhráli

Praha - Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v pátém kole první ligy na hřišti Pardubic v jejich azylu v pražském Ďolíčku 3:0 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže naplno bodovali. Naopak Východočeši prohráli v ligovém ročníku čtvrtý z pěti zápasů a klesli na poslední místo neúplné tabulky.

Středočeši vstřelili všechny góly v prvním poločase. Už po 10 minutách hry vedli 2:0, kdy se po dvou identických akcích z rohu trefil hlavou Milan Škoda. Po půlhodině hry hostující kapitán Marek Matějovský neproměnil penaltu, ale chvíli poté nová posila z Boleslavi Vojtěch Kubista stanovila konečné skóre.

Pardubice šly do utkání po svém nejhorším debaklu v ligové historii 0:7 na Slavii. Proti Boleslavi, která předtím prohrála dvě kola po sobě, si však náladu nespravili.

Zkraje páté minuty Matějovský našel z rohu hlavou zakončujícího Škodu, který se trefil ve druhém z posledních tří utkání v nejvyšší soutěži. Za dalších pět minut po naprosto totožné akci člen Klubu ligových kanonýrů s pomocí odrazu od tyče přidal druhý zásah hostů.

Jeho spoluhráč Mareček v 26. minutě napálil tyč. O chvíli později se Škoda snažil ve vápně obehrát Janoška, který se na zemi nechtěně dotkl balonu a rozhodčí Berka odpískal penaltu. K ní se postavil Matějovský, jehož střelu Markovič vystihl. Poté zahrozili i domácí, jenže Solil před brankou nedosáhl na Vackův centr.

V 35. minutě Kubista vystihl Janoškovu přihrávku a přízemní střelou zpoza vápna k tyči nedal pardubickému gólmanovi šanci. Devětadvacetiletý záložník přitom přestoupil do Boleslavi teprve ve středu z rodného Jablonce.

Před koncem úvodního dějství a o přestávce udělali trenéři Pardubic čtyři změny v sestavě, na výsledku to však už nic nezměnilo. Brankář hostů Polaček si poradil se Solilovou hlavičkou, centr střídajícího Limy skončil na břevně. V 77. minutě Markovič vytáhl na roh ránu střídajícího Žitného.

Mladá Boleslav zdolala v lize Pardubice po třech zápasech. Východočeši mají se třemi brankami nejhorší útok ligy a s 12 inkasovanými góly také nejhorší obranu.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Utkání se nám hodně nevydařilo, hlavně úvod. První poločas jsme sehráli velice špatně. Připravovali jsme se na to, že hra Boleslavi hodně stojí na Matějovském a že mají velice dobré standardky, jimiž si pomáhají. Byla 10. minuta a ze standardek jsme po hlavičkách Škody prohrávali 0:2. To nás srazilo hodně do kolen. Hru jsme vůbec neměli v moci, hosté byli jasně lepším mužstvem. Pak přišla penalta, kterou Markovič chytil. To nás mělo postavit na nohy, ale ani to se nám nepodařilo. V 35. minutě jsme vytvořili další hrubou chybu, kdy jsme to tam namazali Kubistovi a ten zvýšil na 3:0. V prvním poločase jsme si kromě šance Solila nic zásadního nevypracovali, proto jsme to už před jeho koncem změnili na dva útočníky, poslali jsme tam Červenku, a taky jsme změnili kraje, kde jsme nebyli nebezpeční. Zjednodušili jsme hru, trochu se to zlepšilo, ale taky musíme vzít v potaz, že hosté vedli 3:0 a už se nikam moc necpali. Druhý poločas se už dohrál. Ještě jsme tam měli náznaky, jednou tam gólman chytnul hlavičku Solila, jinak jsme soupeře moc neohrozili. Boleslav si zaslouženě odvezla tři body. Pro nás velké zklamání. Po debaklu na Slavii (0:7) to není dobré."

Pavel Hoftych (trenér Mladé Boleslavi): "Vstoupili jsme výborně do prvního poločasu. Věděli jsme, že naše síla bude ve standardních situacích, kam nám v týdnu přibyl ještě Vojta Kubista, takže síla hlavičkářů tam je. Mára Matějovský to výborně kope, takže jsme využili standardky a šli jsme do vedení 3:0. Pohlídali jsme si druhý poločas, byť Pardubice přešly do vyloženě jednoduchého stylu a hrály nakopávané míče. Měly tam několik situací, které byly nebezpečné, ale my jsme taky měli svoje šance a zaslouženě jsme vyhráli 3:0. Pro nás velmi důležité vítězství po špatném startu do sezony."

FK Pardubice - FK Mladá Boleslav 0:3 (0:3)

Branky: 5. a 10. Škoda, 35. Kubista. Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Slavíček - Batík (video). ŽK: Škoda (M. Boleslav). Diváci: 649.

Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Toml (41. Červenka), Helešic - Janošek (41. Koukola) - Sychra (46. Lima), Solil, Hlavatý, Vacek (46. Mareš) - Černý (79. Akosah-Bempah). Trenér: Novotný.

Mladá Boleslav: Polaček - D. Šimek, Karafiát, Suchý - Fulnek (67. Ekpai), Mareček (67. Dancák), Matějovský (74. Stránský), Kubista, Pech - Ladra (60. Krobot), Škoda (74. Žitný). Trenér: Hoftych.