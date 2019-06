Fotbalisté Boleslavi mohou v 2. předkole EL letět do Kazachstánu

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Jablonce se ve 2. předkole Evropské ligy utkají s arménským Pjunikem Jerevan nebo severomakedonským celkem Škupi Skopje. Mladá Boleslav vyzve kazašský tým Ordabasy Šymkent nebo gruzínské Torpedo Kutaisi. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA v Nyonu. Definitivně se oba české týmy dozvědí jména soupeřů 18. července, kdy jsou na programu odvety 1. předkola.

První zápasy 2. předkola se hrají 25. července. Jablonec začne venku, Mladá Boleslav doma. Odvety přijdou na řadu o týden později 1. srpna.

Pražská Sparta byla nasazena až do třetího předkola a jméno soupeře se dozví 22. července.

Jablonec skončil v uplynulé ligové sezoně na čtvrtém místě a jistotu startu ve 2. předkole získal díky triumfu Slavie v domácím poháru. Mladá Boleslav si předkolo vybojovala v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu nad Baníkem Ostrava. Předtím ve skupině o Evropu vyřadila Teplice a Zlín.

Jablonec si základní skupinu Evropské ligy premiérově zahrál v minulém ročníku. V konkurenci Dynama Kyjev, Rennes a Astany obsadil poslední místo.

Mladá Boleslav se v základní skupině Poháru UEFA představila dvakrát v sezonách 2006/2007 a 2007/2008, ale ani v jednom případě nepostoupila do jarní fáze.

Pjunik Jerevan obsadil v domácí soutěži druhou příčku. V sezoně 2011/2012 ve 2. předkole Ligy mistrů narazil na Plzeň, se kterou prohrál 0:4 a 1:5. Škupi, která se v evropských pohárech s žádným českým mužstvem dosud nestřetla, byla v lize čtvrtá.

Torpedo Kutaisi skončilo v minulé sezoně třetí. V ročníku 2002/2003 se utkalo ve 2. předkole Ligy mistrů se Spartou, která vyhrála 2:1 a 3:0. Šymkent obsadil v domácí lize čtvrtou pozici a na český celek dosud nenarazil.

Los 2. předkola fotbalové Evropské ligy

(první zápasy 25. července, odvety 1. srpna):

Mistrovská část (vždy vyřazený z dvojzápasu 1. předkola LM):

Tre Penne (S. Marino)/Santa Coloma (And.) - Suduva (Lit.)/Crvena Zvezda Bělehrad, Borisov (Běl.)/Piast Gliwice - Dundalk (Ir.)/Riga, Partizani (Alb.)/Karabach (Ázerb.) - Šeriff Tiraspol/Saburtalo Tbilisi, Nömme Kalju (Est.)/Škendija Tetovo (Sev. Mak.) - Feronikeli (Kosovo)/Lincoln (Gibr.), Valur Reykjavík/Maribor - Ludogorec Razgrad (Bulh.)/Ferencváros Budapešť, Slovan Bratislava/Sutjeska Nikšič (Č. Hora) - The New Saints (Wal.)/vítěz kvalifikačního turnaje, poražený finalista kvalifikačního turnaje - FC Astana/Kluž, HJK Helsinky/Tórshavn (Faer. ostr.) - Linfield (Sev. Ir.)/Rosenborg Trondheim, Nömme Kalju (Est.)/Škendija Tetovo (Sev. Mak.) - Dudelange (Luc.)/Valletta.

Nemistrovská část:

Jablonec - Pjunik (Arm.)/Škupi (Sev. Mak.), Mladá Boleslav - Šymkent (Kaz.)/Torpedo Kutaisi (Gruz.), Norrköping (Švéd.)/Saint Patrick's (Ir.) - Dinamo Minsk/Liepaja (Lot.), Barry Town (Wal.)/Cliftonville (Sev. Ir.)/Haugesund (Nor.) - Sturm Štýrský Hradec, Gdaňsk - Inter Turku/Bröndby, Domžale (Slovin.)/Balzan (Mal.) - Malmö/Ballymena (Sev. Ir.)/Runavík (Faer. ostr.), CSKA Sofia/Titograd Podgorica - Osijek (Chorv.), Laci (Alb.)/Hapoel Beerševa (Izr.) - Široki Brijeg (Bos.)/Kajrat Almaty, AS Řím - Debrecín/Kukësi (Alb.), AEK Larnaka (Kypr)/Petrocub-Hincesti (Mold.) - Levski Sofia/Ružomberok, Zeta (Č. Hora)/Fehérvár (Maď.) - Breidablik (Isl.)/Vaduz, Molde (Nor.)/KR Reykjavík - Čukarički (Srb.)/Bananc (Arm.), Gabala (Ázerb.) - Dinamo Tbilisi/La Fiorita (San Mar.)/Engordany (And.), Tula (Rus.) - Neftči Baku/Nisporeni (Mold.), Aberdeen/Rovaniemi - Fola Esch (Luc.)/Sačchere (Gruz.), Lucern - Riteriai (Lit.)/Tre Fiori (San Mar.)/Klaksvík (Faer. ostr.), Espaňol Barcelona - Stjarnan (Isl.)/Levadia Tallinn, Utrecht - Akademija Panděv (Sev. Mak.)/Zrinjski Mostar (Bos.), Malatyaspor (Tur.) - Olimpija Lublaň/FS Riga, Royal Antverpy - Viitorul Konstanta (Rum.), Priština/St. Joseph's (Gibr.)/Glasgow Rangers - Cork/Niederkorn (Luc.)/Cardiff MU (Wal.), Cracovia Krakov/Dunajská Streda - Atromitos (Řec.), Radnički Niš/Flora (Est.) - Eintracht Frankfurt, Budučnost Podgorica/Narva Trans (Est.) - Luhansk (Ukr.), Ventspils (Lot.)/Teuta (Alb.) - Gzira (Mal.)/Hajduk Split, Štrasburk - Maccabi Haifa/Mura (Slovin.), Wolverhampton - Crusaders (Sev. Ir.)/B36 Tórshavn (Faer. ostr.), Aris Soluň - AEL Limassol, Brann Bergen/Shamrock Rovers (Ir.) - Žalgiris Kaunas/Apollon Limassol, Jeunesse Esch (Luc.)/Tobol Kostanaj (Kaz.) - Guimaraes (Portug.), Alkmaar - Häcken (Švéd.), Honvéd Budapešť/Žalgiris Vilnius - Sabail (Ázerb.)/Universitatea Craiova (Rum.), Alaškert (Arm.)/Makedonija - FCSB (Rum.)/Milsami (Mold.), Soligorsk (Běl.)/Hibernians (Mal.) - Esbjerg (Dán.), Lokomotiv Plovdiv - Bijeljina (Bos.)/Trnava, Connah's Quay (Wal.)/Kilmarnock (Skot.) - Partizan Bělehrad, Sant Julia (And.)/Europa (Gibr.)/Legia Varšava - Vitebsk (Běl.)/Kuopio.