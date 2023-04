Fotbalisté Bohemians zvádli souboj o čtvrté místo se Slováckem

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 ve 25. kole první ligy udolali v přímém souboji o čtvrté místo Slovácko 1:0. O výsledku rozhodl ve 49. minutě domácí obránce Daniel Köstl. Slovácko v nejvyšší soutěži podlehlo po předchozích dvou výhrách a na dnešního soupeře ztrácí z páté příčky tabulky tři body. Celek z Uherského Hradiště ale má k dobru středeční odložené utkání v Jablonci.

Bohemians v lize zvítězili počtvrté v řadě a dnešního protivníka porazili potřetí v sezoně. Vedle říjnové ligové výhry 4:2 uspěli "Klokani" na hřišti Slovácka i v březnovém čtvrtfinále domácího poháru (2:1). Slovácko prohrálo venku podruhé za sebou, naposledy podlehlo v Edenu 0:2 pražské Slavii.

Duel sousedů v tabulce nabídl v prvním poločase fotbal plný osobních soubojů, ale bez větších šancí. Jediný náznak měl po půlhodině domácí Drchal, který před odkrytou bránou těsně nedosáhl hlavou na centr z pravé strany.

Skóre ze změnilo až krátce po změně stran. Kovařík poslal zleva ostrý centr do pokutového území a Köstl hlavou překonal brankáře Nguyena. Čtyřiadvacetiletý bek navázal na vítěznou trefu z minulého kola proti Plzni (2:1) a prosadil se podruhé v ligové sezoně.

Takřka pět tisíc diváků ve vršovickém Ďolíčku ani po změně stran mnoho brankových příležitostí nevidělo. Šanci na zvýšení měl Prekop, jenž sám před gólmanem netrefil míč čistě. V závěru se neujala další Köstlova hlavička ani na druhé straně Vechetovo zakončení ve skluzu.

Slovácko nebylo směrem dopředu nebezpečné a připsalo si druhou jarní ligovou porážku. Bohemians prodloužili sérii neporazitelnosti na pět utkání a vítězně se naladili na středeční semifinále poháru na hřišti Slavie.

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Bylo vidět, že soupeři na sebe byli velmi dobře nachystaní. Také se do toho promítlo, že jsme spolu nedávno hráli, takže se oba týmy snažily reagovat. První poločas byl pro diváky nezáživný, takové taktické šachy ve středu pole. O pauze jsme si řekli, že chceme být aktivnější a víc se tlačit do koncovky, abychom nehráli tak pomalu a stereotypně. Cítím, že ve druhé půli jsme byli směrem dopředu aktivnějším mužstvem. Nebyl to žádný oslnivý výkon, spíš taktický a bojovný, vítězství si ale hodně vážíme."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Bylo to utkání o jedné brance, oběma týmům když vedou, tak se jim špatně dávají góly. Co se týká prvního poločasu, tak bych ještě přimhouřil oči, v něm jsme byli pevní aspoň v defenzivě a soupeři stačili v soubojích. Druhou půli už jsme nezvládali ani tohle. Po obdržené brance jsme byli úplně hrozní, tam nebylo nic. Směrem dopředu jsme si nic nevytvořili, nebyly tam náběhy, centry do vápna, hráli jsme jen po šestnáctku. Bohemka vyhrála zaslouženě, protože byla důraznější, měla víc emocí, víc chtěla vyhrát. Z tohohle jsem strašně zklamaný. Na týmu jsem to cítil už včera na tréninku, upozorňoval jsem na to. Takhle se Slovácko nemůže prezentovat, neviděl jsem tam emoce, že se hráči chtějí prát o výsledek. V předešlých vzájemných zápasech jsme si aspoň vytvořili šance, dneska jsme ale směrem do ofenzivy neměli vůbec nic, byli jsme naprosto marní."

Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)

Branka: 49. Köstl. Rozhodčí: Orel - Leška, Hádek - Machálek (video). Bez karet. Diváci: 4912.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Křapka, Vondra - Köstl, Jindřišek, Beran, Kovařík (90. Dostál) - Prekop (75. Necid), Hála (75. Jánoš) - Drchal (63. Matoušek). Trenér: Veselý.

Slovácko: Nguyen - Reinberk (87. Trávník), Břečka, Kadlec - Kalabiška, Havlík, Daníček, Kim Sung-pin (73. Šašinka), Doski (58. Sinjavskij) - Petržela (73. Brandner), Mihálik (58. Vecheta). Trenér: Svědík.