Fotbalisté Bohemians zdolali Zlín 1:0 a v lize zvítězili po čtyřech porážkách

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 porazili ve 21. kole první ligy Zlín 1:0. V páté minutě rozhodl bývalý hráč "Ševců" Petr Hronek. Pražané vyhráli v nejvyšší soutěži po sérii čtyř porážek a poskočili z 13. na 11. místo, na němž vystřídali právě svého dnešního soupeře. Zlín klesl na 12. pozici, má však zápas k dobru.

Týmy měly před tímto soubojem vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci výher (6), remíz (9), porážek (6) i skóre (21:21). Pro Zlín šlo o první duel v jarní části sezony nejvyšší soutěže, jelikož minulý týden kvůli koronaviru v týmu nehrál zápas s Libercem, s nímž se utká v úterý. Hostům mimo jiné chyběl kapitán a jejich nejlepší střelec v ligovém ročníku Poznar.

V základní sestavě domácích nastoupila lednová posila záložník Petrák. "Klokani" na hosty doslova vlétli. Gólman Rakovan už po 11 vteřinách hry vytáhl Dostálovu střelu z hranice vápna, následnou Kovaříkovu dorážku zblokoval na roh Cedidla.

V páté minutě už domácí nezaváhali. Puškáč stihl odcentrovat do šestnáctky z úrovně rohového praporku dříve, než míč skončil v zámezí, kapitán Dostál hlavou posunul míč na Hronka, který v nelehké pozici skákavý a vysoký míč umístil přesně k tyči. Osmadvacetiletý záložník zaznamenal třetí gól v ligové sezoně.

Zlín se poprvé osmělil ve 14. minutě, jenže Janetzký z hranice vápna nezamířil přesně. Po necelé půlhodině hry Tkáč fauloval Chramostu, k nelibosti domácích hráčů i trenéra Klusáčka však rozhodčí Adámková zlínskému hráči druhou žlutou kartu krátce po sobě neudělila.

Ve druhém poločase si po Hronkově dlouhém autu málem zlínský stoper Vraštil dal ve svém 100. ligovém startu vlastní branku, když hlavičkoval za sebe, Rakovan však vytáhl míč nad břevno. Zlínský brankář si poradil s Květovou ranou z dálky a mimo tři tyče skončila Dostálova přízemní střela.

Místo toho málem v 84. minutě z ničeho nic srovnali hosté po akci dvou střídajících hráčů. Hrdlička nacentroval na Chwaszcze, který hlavičkoval těsně vedle. Na gólmana Valeše nevyzrál ani další příchozí hráč z lavičky Vukadinovič. Zlín tak nevyužil toho, že vršovický celek má s 45 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže.

Bohemians v lize se "Ševci" sedmkrát po sobě neprohráli. Pražané doma v Ďolíčku zvítězili po dvou ligových porážkách a v této sezoně tam získali 16 z celkových 21 bodů. Zlín venku v nejvyšší soutěži nevyhrál posedmé v řadě.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Po neúspěšných zápasech, ať už na konci podzimu nebo minulý týden v Teplicích, jsme byli trošku pod tlakem. Proto jsem rád, že jsme to zvládli. Pomohl nám výborný vstup do zápasu. Kromě branky jsme měli i další příležitosti. Zamáčkli jsme Zlín a pak už se nám hrálo líp při vedení. Jediné, co mě mrzí, je, že jsme nedokázali vedení navýšit, abychom si pro výhru došli ve větším klidu. Takhle jsme se až do závěru strachovali. I když Zlín neměl moc příležitostí, hodně nepříjemná byla ta hlavička v závěru."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Vstup do utkání nebyl dobrý, ten taky rozhodl. První poločas byl vyrovnaný. Měli jsme tam pasáž, v níž jsme byli lepší kombinačně a v níž jsme drželi víc míč. Potom se to zase přelilo. Ve druhém poločase nás Bohemka zatlačila dlouhými auty a standardkami. Začali jsme hodně faulovat, zvýšili tempo. V minulém zápase (v Teplicích) měla Bohemka druhý poločas lepší. Dostali jsme se pod tlak, přestala nám hrát středová řada. Nedokázali jsme udržet balon, byli jsme nepřesní. Po prostřídaní jsme se trošku zvedli, měli jsme tam dvě nepříjemné situace, z toho jednu gólovou. Šimon Chwaszcz to měl na hlavě. To ale bylo málo. Bohemka zvítězila zaslouženě."

Bohemians Praha 1905 - Fastav Zlín 1:0 (1:0)

Branka: 5. Hronek. Rozhodčí: Adámková - Antoníček, Pfeifer - Hrubeš (video). ŽK: Bederka - Tkáč, Conde, Vraštil, Cedidla. Diváci: 1000 (omezený počet).

Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál, Petrák, Hronek (85. Koubek), Květ, Kovařík (84. Bartek) - Chramosta (42. Beran), Puškáč (51. Necid). Trenér: Klusáček.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Simerský, Matejov (90.+2 Kolář) - Hrubý (78. Chwaszcz), Conde - Dramé (67. Vukadinovič), Tkáč (78. Hrdlička), Janetzký - Fantiš. Trenér: Kalivoda.