Fotbalisté Bohemians zdolali Hradec Králové 2:0 a posunuli se na 4. místo

Mladá Boleslav - Fotbalisté Bohemians Praha 1905 zvítězili v 18. kole první ligy 2:0 nad Hradcem Králové a dostali se na čtvrté místo tabulky. Duel v mladoboleslavské Lokotrans Areně, kde hrají Východočeši během výstavby svého stadionu domácí utkání, rozhodly branky Lukáše Hůlky ze sedmé minuty a Václava Drchala ze 41. minuty. V úvodu druhé půle byl vyloučen hostující Daniel Köstl.

"Klokani" oplatili dnešnímu soupeři srpnovou domácí porážku 1:2 a v lize ho zdolali po více než 12 letech a devíti zápasech. Hradec Králové vyšel doma bodově naprázdno potřetí za sebou a propadl se na šestou příčku.

Královéhradecký kouč Miroslav Koubek vsadil na stejnou základní sestavu jako před týdnem při překvapivém vítězství 2:1 na půdě mistrovské Plzně. Na hřiště tak vyběhl ke svému stému ligovému startu kapitán Kodeš. Na druhé straně dal trenér Veselý od začátku příležitost útočníku Puškáčovi, jenž jako střídající hráč rozhodl dvěma trefami duel s Teplicemi.

Bohemians vstoupili do utkání o poznání aktivněji a v úvodní dvacetiminutovce dominovali. Už v sedmé minutě otevřel skóre Hůlka, ke kterému se ve vápně snesl odražený míč a kapitán Pražanů ho poslal z voleje do sítě. Šestadvacetiletý stoper se trefil podruhé v ligovém ročníku.

O chvíli později se řítil sám na Reichla útočník Drchal, druhým dotykem si ale míč ukopl a k zakončení se nedostal. Hradec hrozil pouze ze vzduchu, Jedlička ale vychytal jak Gabriela, tak i na konci poločasu Leiblovu hlavičku z bezprostřední blízkosti.

To už hosté vedli o dvě branky po krásné akci, kterou odstartoval Hůlka "jeslemi" Matěji Koubkovi. Po následném centru Reichl dvakrát zasáhl, proti další Drchalově dorážce už byl ale bezmocný. Kmenový hráč Sparty si připsal třetí ligový gól v sezoně.

Zápas se zdramatizoval ve 49. minutě, kdy Köstl po nesmyslném zákroku na útočné polovině dostal druhou žlutou kartu a Bohemians dohrávali v oslabení. "Votroci" okamžitě převzali aktivitu. Tu mohl korunovat odchovanec vršovického celku Koubek, jehož dvakrát ve stoprocentních šancích tváří v tvář vychytal fantastickými zákroky Jedlička.

Bohemians prohráli na hřištích soupeřů poslední dva zápasy a v obou případech inkasovali čtyřikrát, dnes ale Jedlička udržel neprůstřelnost v zelenobílém dresu. Host z plzeňské Viktorie přidal další skvělý zákrok čtvrthodinu před koncem při Dvořákově hlavičce a další šance už si domácí navzdory převaze nevytvořili.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Nesehráli jsme dobrý první poločas. Bohemka byla dravější, agresivnější, jak ona umí. Na hrotu byl velmi dobrý Puškáč, soupeř dostával naši obranu pod tlak. Dostali jsme dvě laciné branky po hrubých chybách a potom už to bylo komplikované. Chtěl jsem udělat změny už během první půle, na vystřídání bylo osm hráčů. Vyloučení nám pak nahrálo, Bohemka se určitě strachovala o výsledek. My jsme zápas mohli a měli otočit. Času bylo pořád dost, šance jsme si vytvářeli, ale Bohemku celý zápas držel brankář Jedlička. Smutným hrdinou je dnes Matěj Koubek, který nevyužil dvě obrovské šance. Doplatili jsme na nekvalitu v zakončení. Ukazuje se, jak strašně nám chybí zranění Kubala s Vašulínem."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "První poločas jsme byli téměř ve všech aspektech lepším týmem, vytvořili jsme si až nad očekávání velké množství příležitostí. Troufnu si říct, že 2:0 bylo málo. Všechno to otočilo brzké vyloučení ve druhé půli, které zamíchalo kartami. Než jsme stihli zareagovat nějakou změnou, tak jsme přežili dvě velké příležitosti, tam se utkání lámalo. Pak už jsme to zklidnili a hráli jsme chytře. Během druhého poločasu se mi honily hlavou všechny katastrofické scénáře, které jsme za poslední rok na tomhle stadionu prožili. Ale poučili jsme se. Museli jsme to vydřít, bylo důležité, že jsme neinkasovali kontaktní gól. Mohl bych vypíchnout pět šest individuálních výkonů, ale bylo by to nefér. Je to především týmové vítězství."

FC Hradec Králové - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:2)

Branky: 7. Hůlka, 41. Drchal. Rozhodčí: Černý - Volf, Pospíšil - Batík (video). ČK: 49. Köstl. ŽK: Dvořák, Čihák - Jedlička, Jánoš. Diváci: 1039.

Hradec Králové: Reichl - Klíma (63. Trusa), Čech (46. Čihák), Leibl - Gabriel, Smrž, Kodeš (63. Dvořák), Novotný - Pudhorocký (46. Rada) - Ryneš, Matěj Koubek. Trenér: Miroslav Koubek.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Petrák, Vondra - Köstl, Jánoš (85. Kadlec), Čermák, Kovařík (55. Dostál) - Drchal (69. Matoušek), Prekop (85. Mužík) - Puškáč (55. Jindřišek). Trenér: Veselý.