Fotbalisté Bohemians remizovali v Ďolíčku se Zlínem 2:2

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 remizovali v 10. kole se Zlínem 2:2 a ani v pátém domácím utkání v sezoně neprohráli. Hosté dvakrát vedli díky Tomáši Wágnerovi a Dominiku Maškovi, ale Milan Havel pokaždé zařídil nerozhodný stav. "Ševci", kteří bodovali po třech porážkách, hráli od 78. minuty bez vyloučeného Zdeňka Folprechta.

Zlín začal aktivně, Bohemians držel na jejich polovině a odměnou mu byla v páté minutě branka. Domácí obránce Pokorný ztratil míč, po Fantišově centru se odražený balon dostal k Folprechtovi, jehož střelu před vápnem usměrnil Wágner tečí do protipohybu brankáře Fryštáka. Devětadvacetiletý útočník, který je v týmu do konce roku na hostování z Mladé Boleslavi, se ve druhém ligovém duelu za "Ševce" trefil poprvé.

Vršovickému celku se povedlo srovnat ve 23. minutě. Pokorného centr propadl k Vaníčkovi, který si obhodil gólmana Dostála, vyhnal se do úhlu, ale přihrál Havlovi a ten srovnal. Odchovanec "Klokanů", který je v klubu do konce podzimu na hostování z Plzně, oslavil gólově návrat do Ďolíčku.

Vedení zpátky na stranu hostů mohl strhnout Poznar, ale po Fantišově centru hlavičkoval nad. Zlínu kromě začátku vyšel i konec poločasu. Buchtův dlouhý nákop odhlavičkoval Pokorný pouze na Maška, který střelou před vápnem k tyči stanovil poločasový stav.

"Klokani" srovnali necelé čtyři minuty po změně stran. Vodhánělovu nahrávku před branku odvrátil Fantiš na Podaného a do jeho střílené přihrávky se vložil Havel, který rozhodl o dělbě bodů.

V 53. minutě vyrazil Podaného přímý kop Dostál, který si o chvíli později poradil i s Ugwuovou přízemní střelou. V 66. minutě zamířil domácí záložník Rada těsně vedle tyče. V 78. minutě fauloval Folprecht Keitu a po druhé žluté kartě pro něj zápas předčasně skončil. Rozhodčí Adámková ve čtvrtém utkání po sobě udělila červenou kartu.

Bohemians v Ďolíčku neporazili Zlín posedmé za sebou. Mužstvo trenéra Josefa Csaplára remizovalo v soutěži poprvé po 31 duelech.

Bohemians Praha 1905 - Fastav Zlín 2:2 (1:2)

Branky: 23. a 49. Havel - 5. Wágner, 45.+1 Mašek. Rozhodčí: Adámková - Kubr, M. Podaný - Královec (video). ŽK: Vodháněl, Keita - Folprecht, Poznar. ČK: 78. Folprecht. Diváci: 4301.

Sestavy:

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Havel, Jindřišek, Vacek (46. Rada), J. Podaný - Vaníček (46. Keita), Ugwu (76. Bartek), Vodháněl. Trenér: Hašek.

Zlín: Dostál - Fantiš, Buchta, Azackij, Bartošák (52. Džafič) - Mašek (90.+2 Giorgadze), Folprecht, Jiráček, Čanturišvili - Wágner (74. Železník), Poznar. Trenér: Csaplár.