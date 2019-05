Fotbalisté Bohemians remizovali se Slováckem bez branek

Praha - Fotbalisté Bohemians ve druhém kole skupiny o záchranu remizovali doma se Slováckem bez branek. "Klokany" dělí od Příbrami, která je na pozici znamenající účast v baráži, dva body, Slovácko čtyři. Bohemians natáhli sérii neporazitelnosti na šest utkání.

"Takový zápas, kterých tady v sezoně na Bohemce bylo už hodně. Soupeře jsme nepustili prakticky do ničeho. Vytěžili jsme z té poměrně velké územní převahy pouze bod, což je málo. Měli jsme v úmyslu získat tři," řekl novinářům trenér Bohemians Martin Hašek.

"Na druhé straně situace je pořád stejná. Máme ji ve svých rukách, nejsme na nikom závislí a je na nás, jak sehrajeme zbylé utkání v nadstavbové části," dodal kouč Pražanů.

Ve čtvrté minutě prověřil Vaníček střelou z vápna pozornost hostujícího brankáře Trmala. O tři minuty později se na druhé straně předvedl gólman Fryšták, který vyrazil Hološkovu tvrdou střelu mířící na vzdálenější tyč. Žádnou jinou šanci si Slovácko v prvním poločase nevytvořilo.

V 18. minutě vyslal Bartek dlouhý nákop, který Trmal podběhl, ale naštěstí pro něj jeho spoluhráč Reinberk odkopl míč do bezpečí. Vzápětí se Vaníček ocitl v podobné pozici jako ve čtvrté minutě, jenže Trmal si s jeho zakončením poradil.

"Velcí hráči dávají góly, takže jestli chci být velký hráč, tak bych měl dát gól," prohlásil Vaníček.

V 36. minutě vyslal v šestnáctce Bartek přízemní střelu, se kterou si Trmal bez potíží poradil.

Dvě minuty před koncem prvního poločasu využil Záviška otevřené obrany Slovácka, ale z šestnáctky vypálil těsně vedle branky na vzdálenější tyč. "Klokani" nadále útočili, ale herní převahu v úvodní pětačtyřicetiminutovce do skóre nepromítli.

"Tlak Bohemky pramenil z toho, že nám nehrály kraje, chtěli jsme hrát všechno do nohy, do stojata, neměli jsme pohyb. To byl diametrální rozdíl oproti utkání s Příbramí, tak jsme nahoře nebyli pohybliví, ať to byl Hološko nebo oba krajní záložníci Navrátil s Kalabiškou. Jejich výkon neměl v prvním poločase parametry," konstatoval hostující trenér Martin Svědík.

Ve druhém poločase se dlouho čekalo na vážnější akci. V 71. minutě překonal hostující Navrátil z dorážky Fryštáka, kvůli ofsajdu však gól neplatil.

V závěrečné desetiminutovce základní hrací doby převzali aktivitu Bohemians. V 80. minutě hlavičkoval Hilál po rohovém kopu Vaníčka těsně nad. O chvíli později Jindřiškovu hlavičku po Dostálově centru zastavil u tyče Trmal.

Bohemians jsou nejhorším domácím týmem soutěže. V posledních patnácti ligových zápasech zvítězili v Ďolíčku pouze jednou. Dvanáctým nerozhodným výsledkem potvrdili "Klokani" pozici remízového "krále" ligy. Slovácko na stadionu Bohemians nezvítězilo popáté za sebou.

"Vzhledem k té hře směrem nahoru je ten bod pro nás tady výborný, protože hru do ofenzivy jsme neměli dobrou," uvedl Svědík.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians 1905): "Do tohoto důležitého utkání jsme měli vlažný vstup, který trval deset patnáct minut. Soupeř jednou ohrozil nás, potom jsme zbytek prvního poločasu hráli zajímavý pěkný fotbal se spoustou rychlých přechodů. Naše převaha byla jednoznačná, ale se situací, které jsme si vytvořili, jsme neskórovali. Ve druhém poločase jsme už takový rytmus v naší hře nenašli. Pak to narušila průtrž. Do většího tlaku jsme se dostali až ke konci utkání a ani z něj jsme nic nevytěžili. Takový zápas, kterých tady v sezoně na Bohemce bylo už hodně. Soupeře jsme nepustili prakticky do ničeho. Vytěžili jsme z té poměrně velké územní převahy pouze bod, což je málo. Měli jsme v úmyslu získat tři. Na druhé straně situace je pořád stejná. Máme ji ve svých rukách, nejsme na nikom závislí a je na nás, jak sehrajeme zbylé utkání v nadstavbové části."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Myslím si, že v prvním poločase, kromě prvních deseti minut, to z naší strany byla velice špatná hra směrem do ofenzivy. Nefungovala nám předfinální a ani finální fáze. Byl to takový boj uprostřed hřiště. Potom byl tlak Bohemky, takže jsme tam museli odvracet pár nepříjemných situací. Pramenilo to z toho, že nám nehrály kraje, chtěli jsme hrát všechno do nohy, do stojata, neměli jsme pohyb. To byl diametrální rozdíl oproti utkání s Příbramí, tak jsme nahoře nebyli pohybliví, ať to byl Hološko nebo oba krajní záložníci Navrátil s Kalabiškou. Jejich výkon neměl v prvním poločase parametry. Druhý poločas se to nijak výrazně nezměnilo, spíš se to odehrávalo ve středu hřiště a sbíraly se odražené balony, aby si někdo vypracoval šanci, nebo pološanci. Akorát v závěru jsme se dostali pod tlak Bohemky. Vzhledem k té hře směrem nahoru je ten bod pro nás tady výborný, protože hru do ofenzivy jsme neměli dobrou.

Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 0:0

Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Melichar. ŽK: Juroška (Slovácko). Diváci: 3812.

Sestavy:

Bohemians 1905: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Dostál, Jindřišek, Vacek (75. Ljovin), Bartek - Záviška (63. Reiter), Puškáč (58. Hilál), Vaníček. Trenér: M. Hašek.

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Šimko, Reinberk - Havlík, Daníček, Janošek - Navrátil (84. Divíšek), Hološko (66. Diviš, 75. Zajíc), Kalabiška. Trenér: Svědík.