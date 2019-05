Fotbalisté Bohemians remizovali s Opavou a zachránili se

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 remizovali v závěrečném kole skupiny o záchranu nadstavby první ligy s Opavou 1:1 a zajistili si účast v nejvyšší soutěži i pro příští sezonu. Příbram sice porazila pražskou Duklu 3:2 a bodově se "Klokanům" vyrovnala, těm však stačil k udržení mezi elitou bod díky lepšímu umístění v základní části. Domácí prohrávali od 67. minuty po gólu Jakuba Janetzkého, ale v páté minutě nastavení odvrátil baráž kapitán Josef Jindřišek.

Jako první zahrozili domácí. Ve čtvrté minutě se ve vápně odrazil míč k Bartkovi, který však zamířil vedle. Po čtvrt hodině hry si první příležitost vypracovali hosté, po Žídkově centru však Hrabina, který se zbavil bránícího Bartka, hlavičkoval mimo tři tyče.

Ve 23. minutě přihrál Bartek Záviškovi, jehož pokus vytěsnil gólman Fendrich na roh. O devět minut později vypálil prudce Vaníček, jehož střelu Fendrich neudržel v náručí, ale včas uklidil míč do bezpečí před dotírajícím Nečasem. Minutu před koncem poločasu vystřelil Bartek přímo doprostřed na připraveného Fendricha.

Po přestávce se první vážná akce zrodila až v 67. minutě a hned z ní padl gól. Jurečka přihrál před branku Janetzkému, který ve skluzu překonal brankáře Valeše.

Osm minut před koncem domácím příznivcům znovu zatrnulo, když hostující Souček prostřelil Valeše. Kvůli ofsajdu však gól neplatil. O pět minut později mohli Slezané udeřit z brejku, ale Hrabina těsně minul.

Bohemians se hnali za potřebným vyrovnáním, ale nedokázali si vypracovat vážnější příležitost. Až v páté minutě nastavení se dočkali. Puškáč prodloužil balon k Jindřiškovi, který střelou na vzdálenější tyč zajistil "Klokanům" záchranu.

Bohemians s Opavou v lize posedmé za sebou neprohráli. Hosté venku nezvítězili poosmé v řadě.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians 1905): "Ze začátku bych řekl divné utkání, ve smyslu, že Opava přijela se změnami v sestavě a v podstatě přijela bránit nulu. Neměla nějakou velkou ofenzivní ambici, takže jsme měli relativní klid na rozehrávku. Takže první poločas se odehrál v poklidném tempu, protože jsme taky věděli, že nám remíza stačí, takže jsme neměli ambici se hnát, aby případná ztráta při vedení útoku vedla k nějakým složitějším brejkovým situacím. V podstatě jsme byli s průběhem prvního poločasu spokojení, vzhledem k situaci, jaká byla, protože dneska to nebyl normální ligový zápas. Opava hrála zápas z povinnosti po euforii, kdy se před týdnem zachránila, a my jsme hráli zápas o bytí a nebytí a stačila nám remíza. Ve druhém poločase jsme věřili, že se nám podaří dát gól nebo uhrajeme 0:0. Jako blesk z čistého nebe přišla situace, kdy jsme inkasovali. Nakonec neskutečný happy end. V nastavení přišel dlouhý míč do středu a Pepa Jindřišek to neskutečně proběhl, šel za tím jak buldok."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Jeli jsme na Bohemku trošičku v improvizované sestavě, protože jsme měli zdravotní problémy. Někteří hráči nastoupili na nezvyklých postech. Šli jsme do zápasu s dobrou organizací v obranné fázi. Snažili jsme se dobře držet balon a vyrážet do rychlých brejků. V prvním poločase držela Bohemka dobře míč a kromě jedné příležitosti jsme ji do ničeho nepustili. Je pravda, že ani my jsme neměli žádnou velkou příležitost. Ve druhém poločase jsme se trošičku zlepšili v přechodové fázi a výsledkem byla branka. Jurečka krásně našel Janetzkého a šli jsme do vedení. Pak jsme měli dva rychlé kontry, kde jeden gól nebyl uznaný pro ofsajd a druhým jsme těsně minuli branku. Soupeř v závěru, kdy po vystřídání Júsufa využíval jeho výšku nakopávanými dlouhými balony, tak jeden ten propadnutý balon Jindřišek uklízí do sítě. Jeli jsme sem neprohrát. Kluci odvedli taktický výkon. Vzhledem k absencím splnili to, co jsme si řekli. Bolí, když inkasujete v 95. minutě, ale po taktické stránce hráči plnili to, co jsme si řekli. Výsledkem je remíza, pro kterou jsme si sem jeli."

Bohemians Praha 1905 - SFC Opava 1:1 (0:0)

Branky: 90.+5 Jindřišek - 67. Janetzký. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Fišer. ŽK: Ljovin - Schaffartzik, Souček, Svozil. Diváci: 3753.

Bohemians 1905: Valeš - Hůlka, Šmíd (76. Puškáč), Pokorný - Dostál, Ljovin, Jindřišek, Bartek - Záviška (76. F. Hašek), Nečas (58. Hilál), Vaníček. Trenér: M. Hašek.

Opava: Fendrich - Helebrand, Simerský, Svozil, Žídek (81. Radič) - Hrabina, Schaffartzik, Jursa, Řezníček (64. Souček), Janetzký (88. Bernadina) - Jurečka. Trenér: Kopecký.