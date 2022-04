Fotbalisté Bohemians remizovali s Libercem 0:0 a sedm kol po sobě nevyhráli

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 remizovali ve 28. kole první ligy doma s Libercem bez branek a v nejvyšší soutěži nezvítězili posedmé za sebou. "Klokani" získali bod i ve druhém utkání pod trenérem Jaroslavem Veselým a v neúplné tabulce se posunuli na 12. místo. Slovan nevyhrál tři kola po sobě, přesto poskočil na osmou příčku.

"Jsem zklamaný z výsledku, protože si myslím, že remíza je ztráta. Dva body jsme ztratili, než jsme jeden získali. Nejsem ale zklamaný z výkonu, který jsme předvedli," řekl na tiskové konferenci Veselý, který premiérově vedl Bohemians v Ďolíčku.

Poprvé od února nastoupil v ligovém utkání jednačtyřicetiletý kapitán Bohemians Jindřišek. Debut v nejvyšší české soutěži si v dresu Liberce odbyl belgický brankář Vliegen. "Ve čtvrtek mi trenéři řekli, že budu chytat. Na 100 procent to bylo speciální utkání," podotkl Vliegen.

Po opatrném úvodu zahrozil jako první ve 14. minutě Liberec. Gebre Selassie prodloužil hlavou centr na Purzitidise, který však na zadní tyči nezakončil ideálně. O čtyři minuty později Květ po přiťuknutí s Bartkem pořádně protáhl Vliegena. Poté vystřelil pohotově z otočky Bartek a gólman Liberce vytěsnil míč na roh. O něco později Vliegen zastavil i střelu Fulneka.

"Začátek zápasu jsme měli docela dobrý, prvních 15 minut jsme byli aktivnější. Bohužel naše koncovka je dlouhodobý problém. Od 20. minuty měli domácí desetiminutovku, v níž nás zatlačili standardkami. Létalo to tam, ale po celý zápas jsme to zvládli. Jednou nás tam při svém debutu podržel Oli Vliegen, za to jsem rád," řekl kouč Slovanu Luboš Kozel, který za Bohemians krátce hrál.

Už po půlhodině hry musel na straně domácích zraněného Bartka vystřídat Chramosta. "Nevypadá to popravdě moc dobře. Slyšel rupnutí v kotníku. Bylo to nezaviněné, bylo to vinou katastrofálního terénu. Je to další zranění, které jde na vrub našemu domácímu hřišti. Je to další věc, která mi kalí radost z dnešního výkonu," uvedl Veselý.

Na další šanci se čekalo až do 56. minuty. Jindřišek napřáhl z hranice vápna a trefil břevno. Zdálo se, že Vliegen balon lehce tečoval, ale k nevoli hráčů Bohemians se k tomu nepřiznal, a tak se roh nekopal. Až v 85. minutě zahrozil i Slovan, střídající Rabušic ale hlavičkou po rohu Valeše nepřekonal.

"Bohemka měla nebezpečnou střelu, šance měla o trošku větší než my, takže bod odsud bereme," prohlásil Kozel. "I když jsme toho měli dost, tak nemůžu říct, že jsme nedali několik stoprocentních šancí. Chce to zachovat větší klid v poslední třetině," mínil záložník Pražanů Jakub Fulnek.

Vršovický celek doma v lize nevyhrál počtvrté za sebou, s Libercem však v Ďolíčku bodoval v šestém duelu po sobě. Severočeši venku v nejvyšší soutěži nezvítězili v posledních sedmi utkáních.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Jsem zklamaný z výsledku, protože si myslím, že remíza je ztráta. Dva body jsme ztratili, než jsme jeden získali. Nejsem ale zklamaný z výkonu, který jsme předvedli. Kromě prvních 10 minut a třech čtyřech minutách v závěru jsme si v podstatě vytvořili územní převahu a po celé utkání jsme byli aktivnějším týmem, který si vytvořil víc nebezpečných situací. Situací bylo dostatek na to, abychom minimálně jednu branku vstřelili. Narážíme na náš jarní problém, kterým je špatná produktivita, to můžu hráčům vyčítat. Je to ale další stupínek k tomu, abychom se odrazili k lepším výkonům a hlavně lepším výsledkům."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Bylo to bojovné utkání, o fotbale se moc bavit nedá. Věděli jsme, že Bohemka takhle bude hrát, i proto jsme zvolili sestavu spíš soubojových typů. Začátek zápasu jsme měli docela dobrý, prvních 15 minut jsme byli aktivnější. Bohužel naše koncovka je dlouhodobý problém. Od 20. minuty měli domácí desetiminutovku, v níž nás zatlačili standardkami. Létalo to tam, ale po celý zápas jsme to zvládli. Jednou nás tam při svém debutu podržel Oli Vliegen, za to jsem rád. Ke konci poločasu to bylo vyrovnanější. Ve druhém poločase to bylo podobně. Chvíli jsme byli lepší my, pak zase měla patnáctiminutovku Bohemka. V závěru se mi zdálo, že trošku víc sil máme my. Pomohl nám střídáním Ghali, víc jsme se dostali do kombinace, ale bohužel finále nemáme. Bohemka měla nebezpečnou střelu, šance měla o trošku větší než my, takže bod odsud bereme."

Bohemians Praha 1905 - Slovan Liberec 0:0

Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Pečenka - Zelinka (video). ŽK: Dostál - Tupta, Štetina. Diváci: 3812.

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Dostál, Křapka, Vondra, Hašek - Mareček (88. Vaníček), Jindřišek - Fulnek (76. Koubek), Hronek (76. Beran), Květ - Bartek (31. Chramosta). Trenér: Veselý.

Liberec: Vliegen - Koscelník, Purzitidis, Štetina, Mikula - Gebre Selassie, Frýdek - Rondič, Tupta (58. Ghali), Matoušek (75. Rabušic) - Hilál. Trenér: Kozel.