Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 remizovali v 25. ligovém kole s Opavou bez branek a v nejvyšší soutěži doma podvanácté za sebou nezvítězili. "Klokani" nevyužili možnost přeskočit v tabulce Slezany, kteří jsou na dvanáctém místě nadále o bod lepší. Pražané dohrávali od 82. minuty bez vyloučeného Michala Šmída. Opava i po šesti jarních kolech čeká na první výhru.

Domácí trenér Hašek udělal oproti zápasu v Karviné z minulého kola jedinou změnu, do středu útoku se místo Koubka vrátil s ortézou hrající Puškáč, který v lednu přestoupil ke "Klokanům" právě z Opavy.

Po pěti zápasech a poprvé na jaře se do hostující branky postavil Fendrich místo Šroma. Do základní sestavy nezasáhli v porovnání s posledním duelem proti Slovácku Řezníček a se sedmi góly nejlepší střelec týmu Smola, které nahradili Jursa a Juřena.

V osmé minutě se první velká příležitost naskytla hostům. Svozil z pravé centry poslal do vápna dlouhý centr, který Zapalač vrátil před branku na Schaffartzika, ale ten hlavičkoval do náruče gólmana Fryštáka.

Ve 22. minutě zahrál Vaníček přímý kop z hranice vápna, ale ani nadvakrát nedokázal ohrozit Fendricha. O pět minut později měli "Klokani" příležitost z podobného místa, ale Vackova přízemní střela těsně minula tyč. V závěru poločasu se i Slezané dostali k přímému kopu a Zavadil zamířil jen kousek vedle.

Do druhé poločasu vsadil hostující kouč Kopecký na Smolu, který nahradil Juřenu. V 52. minutě pálil z hranice vápna Vaníček, jehož střelu tečoval opavský Svozil, ale Fendrich vytěsnil míč mimo tři tyče. O deset minut později vystřídal Vaníčka s pěti brankami nejlepší střelec Bohemians Hilál, který si v jarní části zahrál poprvé. Žádnou větší příležitost si ale nevypracoval.

V 72. minutě Smola ve vyložené šanci hlavičkoval vedle a neprosadil se ani chvíli nato po přízemní střele. O tři minuty později mohl na druhé straně otevřít skóre Koubek, ale z otočky nastřelil pouze Fendricha.

Osm minut před koncem zastavil Šmíd nedovoleně Smolu, který si zaběhl za obranu domácích, a rozhodčí Pechanec stopera "Klokanů" potrestal rovnou červenou kartou. Hosté se však v krátké přesilovce do žádné větší šance nedostali. V lize pošesté za sebou Bohemians neporazili a 544 minut jim nevstřelili gól.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Z důvodu toho, že jsme nebyli schopni dlouho vyhrát, jsme (před pár zápasy) přešli na jiné rozestavení. Hned v prvním zápase jsme vyhráli 2:0 ve Zlíně. Pak jsme neuspěli se Slavií, kde jsme měli smolný moment s videem, ale Slavia byla jasně lepší. Pak jsme uspěli v Karviné. Vždy jsme v zápasech, ve kterých jsme vyhráli, uspěli s nulou. Před dnešním zápasem vypadali hráči v tréninku výborně, jak pohybově, tak i fotbalovou kvalitou na míči, technicky. Byli jsme naladěni optimisticky, ale utkání samotné ukázalo, že některé věci nejdou obelhat. Každý hráč, aby mohl podat dobrý výkon, musí mít natrénováno a odehráno. Na nás bylo vidět, že ne všichni hráči to tak mají. Na příliš mnoha hráčích bylo vidět, že to tam chybí a potřebují čas. Dneska jsme se v podstatě neměli o co opřít. Za těch okolností, za kterých se zápas vyvíjel, ještě navíc pak přišla červená karta, tak jsem spokojený, že jsme vzadu uhráli nulu. Přežili jsme jednu šanci soupeře, Smolovu hlavičku ve druhém poločase. Nula zhruba odpovídá tomu, co se na hřišti odehrávalo. Kdyby jedno z mužstev prohrálo, bylo by to pro něj asi kruté."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Z mého pohledu to bylo bojovné utkání, které moc nemělo velkou fotbalovou úroveň. Oba dva týmy se koncentrovaly na defenzivu, šancí moc nebylo. Bohemka měla v první půli i herní převahu, standardní situace, ale my jsme to dobře odbránili. Spoléhali jsme na rychlé brejky, ale nedotáhli jsme je v prvním poločase. Druhý poločas po vystřídání Juřeny Smolou se naše hra trošičku zvedla směrem dopředu. Smola se dostal do dvou šancí, hlavou i nohou. Hlavně ta hlava byla velká šance. Soupeř měl protečovaný centr a někdo z Bohemky trefil našeho brankáře. Pro nás má každý bod velkou váhu a jsme rád za to, že si vezeme bod se soupeřem, který je na stejné úrovni nebo o kousek míň než my."

Bohemians Praha 1905 - SFC Opava 0:0

Rozhodčí: Pechanec - Hrabovský, Ratajová. ŽK: Bartek, Vacek, Ljovin, Pokorný - Jursa, Simerský, Manzia, Zavadil, Svozil. ČK: 82. Šmíd (Bohemians). Diváci: 4755.

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Ljovin, Vacek, Bartek - Reiter, Puškáč (69. Koubek), Vaníček (62. Hilál). Trenér: M. Hašek.

Opava: Fendrich - Schaffartzik, Simerský, Svozil, Žídek - Stáňa (67. Manzia), Zavadil, Janetzký (87. Jurečka), Jursa, Zapalač - Juřena (46. Smola). Trenér: Kopecký.