Fotbalisté Bohemians prohráli s Pardubicemi 0:1 a spadli na předposlední místo

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 prohráli ve druhém kole ligové skupiny o záchranu s Pardubicemi 0:1 a jejich série bez vítězství se protáhla už na 11 zápasů nejvyšší soutěže. "Klokani" ve třech duelech s Pardubicemi v tomto ročníku nezískali ani bod a propadli se na předposlední barážovou příčku. Východočeši vyhráli potřetí z posledních čtyř kol a na 12. místě mají o tři body víc než Bohemians. V zápasu dvou týmů, které jsou v Ďolíčku doma, rozhodla gólová hlavička Robina Hranáče z osmé minuty.

Frontman Olympiku Petr Janda dostal před pondělními narozeninami dres s osmdesátkou, ale dalšího dárku se od svého vršovického klubu nedočkal. Hned první rohový kop hostů posadil Čelůstka na hlavu Hranáče a obránce, kterého si Východočeši vypůjčili z Plzně, vstřelil svůj první ligový gól.

Zatímco hráči Bohemians dobře kombinovali jen ve středu hřiště, na straně soupeře přibývaly šance. Ve 20. minutě ji měl Patrák, v šestnáctce se zasekávačkou zbavil obránců, ale nedokázal přesně zamířit. Hosté se dožadovali penalty, ale videorozhodčí jim nevyhověl. Patrák se pak blýskl povedenou hlavičkou, ale brankář Valeš ji reflexivně vyrazil.

Do druhého poločasu vyběhl v zelenobílém dresu nejlepší střelec domácích Puškáč, ale ani autor sedmi ligových gólů obraz hry nijak výrazně nezměnil. Jen v 60. minutě vypálil z voleje Květ, ale Markoviče nepřekvapil. A nepovedlo se to ani Chramostovi po chytře zahraném autovém vhazování.

Tlak Bohemians sílil, ale k vyrovnání nevedl. Deset minut před koncem minula branku Puškáčova hlavička a při Chramostově šanci se znovu vytáhl pardubický gólman. Trenér Veselý se tak ani na šestý pokus na lavičce „Klokanů" nedočkal vítězství.

Pardubice mají sice dál na kontě ze všech týmů nejvíc inkasovaných branek, ale poslední dobou obranu hodně vyztužily a brankář Markovič udržel čisté konto potřetí ze čtyř zápasů.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Bylo jasné, že v takovémhle utkání je hodně důležité, kdo vstřelí první gól, je to určující pro vývoj. My jsme měli dobrých úvodních pět šest minut, standardkami jsme si vytvořili tlak. Ale z první návštěvy naší půlky přišel zbytečný roh a z něj jsme z prvního vážnějšího ohrožení inkasovali úplně zbytečnou branku. Ta definovala průběh prvního poločasu, který jsme dohrávali v úplné křeči. První poločas řadím k tomu nejhoršímu, co se tady pod mým krátkým vedením odehrálo. Přežili jsme ještě jednu velkou šanci, podržel nás brankář Valeš. Do druhého poločasu jsme to přeskupili, vytvořili si územní převahu. Ke konci jsme měli nějaké šance, ale nedali jsme. V závěru jsme končili v křeči. Pokud doma nevstřelíme branku, těžko můžeme pomýšlet na úspěch. Komplikace to je, ale pořád žijeme. Jsou před námi ještě tři utkání. Věřím, že jsme schopni o to zabojovat."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Věděli jsme, že jde o hodně. Bohemka do toho vstoupila tím, že nás zatlačila a měla několik standardek hned v úvodu. Ale nám se naštěstí povedlo z naší první standardky vstřelit branku a dostali jsme se do psychické pohody. Potom bylo utkání vyrovnané. Bohemka se tam snažila dostávat dlouhými balony, ale obrana nám hrála velice dobře. V tomhle duchu se to táhlo i v druhém poločase. Byly tam brejkové situace, které se daly vyřešit líp. Mohli jsme dát i druhou branku. Bohemka měla svoje příležitosti, ale uhlídali jsme je v koncovce. Hodně jsme si oddychli, protože jsme se celou dobu plácali na těch barážových příčkách. Ne že bychom se cítili ohroženi přímým sestupem, ale udělali jsme velký krok k tomu, abychom se z těch příček dostali. První krok byl minule v Jablonci, druhý dnes."

Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 0:1 (0:1)

Branka: 8. Hranáč. Rozhodčí: D. Černý - Antoníček, Leška - Ondráš (video). ŽK: Vondra, Köstl - Solil. Diváci: 3955.

Bohemians: Valeš - Dostál (80. Bartek), Bederka (46. Köstl), Křapka, Vondra - Jindřišek - Vaníček (56. Beran), Květ (67. Kovařík), Mareček (46. Puškáč), Hronek - Chramosta. Trenér: Veselý.

Pardubice: Markovič - Kostka, Hranáč, Čihák, Čelůstka - Jeřábek - Patrák (67. Mareš), Červ (84. Pojezný), Solil (50. Rezek), Lupač - P. Černý (67. Huf). Trenér: Novotný.