Fotbalisté Bohemians přišli o dvoubrankový náskok a s Ostravou remizovali 3:3

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 přišli o dvoubrankový náskok a ve 2. kole první ligy remizovali doma s Ostravou 3:3. Hosty poslal v Ďolíčku do vedení Nemanja Kuzmanovič, ale Pražané trefami Petra Hronka, Romana Květa a Antonína Křapky během úvodních 22 minut skóre otočili. Za Baník se po změně stran prosadili Jiří Klíma a střídající Muhamed Tijani.

Slezané v lize s "Klokany" podesáté za sebou neprohráli. Bohemians v sezoně nejvyšší soutěže i napodruhé bodovali, v prvním kole zvítězili 3:0 v Jablonci. Naopak Ostrava stejným poměrem doma na úvod podlehla Olomouci.

"Pokud první poločas vedete 3:1, máte téměř drtivý tlak a zahodíte ještě spoustu jasných šancí, tak mi po zápase přijde bod málo. Na druhou stranu nás soupeř na konci málem porazil," řekl na tiskové konferenci trenér Bohemians Jaroslav Veselý, který v pondělí oslaví 45. narozeniny.

Baník se prosadil hned z první akce zápasu zkraje páté minuty. Kuzmanovič vypálil z dálky a jeho skákavá střela zapadla k tyči. "Věděl jsem, že (brankář Valeš) nebude čekat střelu, protože mi po pravé straně ještě někdo nabíhal. Myslel si, že to asi někam prostrčím. Rozhodl jsem se ale vystřelit a tím jsem ho možná překvapil," uvedl srbský záložník.

Už za necelé dvě minuty domácí odpověděli. Dostál nacentroval do vápna a Hronek hlavičkou na zadní tyč srovnal. Skóre mohl změnit opět Kuzmanovič, hlavičkoval však jen do náruče Valeše. V 17. minutě Tetour zpětnou přihrávkou "namazal" do samostatného úniku Květovi, který však na hostujícího gólmana Laštůvku nevyzrál.

O minutu později záložník Pražanů své zaváhání napravil. Hronek vystihl Laštůvkovu rozehrávku, Puškáč se ještě do zakončení nedostal, ale Květ se přízemní ranou nemýlil a dokonal obrat. Zároveň navázal na gól z Jablonce.

Za další tři minuty domácí opět udeřili. Hronkův dlouhý aut prodloužil Köstl před branku na nikým nehlídaného kolegu z obrany Křapku, který k radosti téměř vyprodaného Ďolíčku (6012 diváků) zařídil Bohemians dvoubrankový náskok.

Po půlhodině hry se po Hronkově přihrávce dostal do šance Květ a Laštůvka včasným vyběhnutím zachránil Slezany od čtvrté inkasované branky. Ve velké pohodě hrající domácí si v závěru úvodního dějství vytvořili další příležitosti. Kovařík však před brankou nedosáhl na Květův centr a mezi tři tyče nezamířil přesně ani Petrák. Köstlovu střelu z úhlu zase kryl Laštůvka. Na druhé straně Valeš s obtížemi vyrazil Jaroňův pokus z šestnáctky na roh.

"V prvním poločase jsme udělali obrovské chyby v rozehrávce. Bohemka nás vysoko atakovala a získávala balony, které jsme neuhráli. Tolik jednoduchých chyb, které jsme udělali v prvním poločase, jsem neviděl snad v celé přípravě," uvedl trenér Baníku Pavel Vrba.

O poločase provedl dvě změny a jeho svěřenci čtyři minuty po změně stran snížili, když Klíma na hranici malého vápna zužitkoval Buchtovu přihrávku. S "Klokany" ale inkasovaný gól neotřásl a soupeře nadále přehrávali. Kovařík nepropálil z úhlu Laštůvku a z dorážky neuspěl Puškáč. Poté hlavičkoval Hronek vedle.

Zahrozili rovněž Slezané, ale stoper Pokorný těsně minul branku. Puškáč zase zblízka neprostřelil ostravského gólmana a na druhé straně Klímovu střelu z otočky vychytal Valeš. V 79. minutě ale nestačil na Tijaniho hlavičku z vápna po centru od dalšího střídajícího hráče Sanneha a bylo vyrovnáno.

Bohemians neprohráli sedm soutěžních zápasů po sobě, Baník ve stejném počtu venkovních ligových duelů nezvítězil. "Na střídání bylo (o poločase) možná víc hráčů, ale udělali jsme změny, které jsme udělali, a pomohly nám. Ve druhém poločase bylo mužstvo mnohem důraznější, přesnější a zaslouženě jsme zápas dovedli alespoň do bodu. Bohemka byla v prvním poločase jednoznačně lepší a ve druhém zase my," řekl Vrba.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Ani nevím, jak to zhodnotit, marně na to hledám slova. Pokud první poločas vedete 3:1, máte téměř drtivý tlak a zahodíte ještě spoustu jasných šancí, tak mi po zápase přijde bod málo. Před zápasem s Ostravou bych ho bral. Na druhou stranu nás soupeř na konci málem porazil. Nevím, jestli mám být zklamaný z bodu, nebo rád za to, že jsme to zremizovali. Převládá asi zklamání. Když máte takhle rozehraný zápas, měli byste utkání zvládnout."

Pavel Vrba (trenér Ostravy): "V prvním poločase jsme udělali obrovské chyby v rozehrávce, bylo to více hráčů. Výsledek po prvním poločase jsme si zavinili sami s tím, že Bohemka nás vysoko atakovala a získávala balony, které jsme neuhráli. Tolik jednoduchých chyb, které jsme udělali v prvním poločase, jsem neviděl snad v celé přípravě. Na střídání bylo možná víc hráčů, ale udělali jsme změny, které jsme udělali, a pomohly nám. Ve druhém poločase bylo mužstvo mnohem důraznější, přesnější a zaslouženě jsme zápas dovedli alespoň do bodu. Bohemka byla v prvním poločase jednoznačně lepší a ve druhém zase my."

Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 3:3 (3:1)

Branky: 6. Hronek, 19. Květ, 22. Křapka - 5. Kuzmanovič, 49. J. Klíma, 79. Tijani. Rozhodčí: T. Klíma - Nádvorník, Machač - Štěrba (video). ŽK: Hronek, Petrák - Laštůvka, Sanneh, Frydrych, Vrba (trenér). Diváci: 6012.

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Petrák (84. Jánoš), Kovařík (76. Nový) - Květ (84. Mužík), Hronek - Puškáč (76. Koubek). Trenér: Veselý.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe (46. Sanneh), Frydrych, Pokorný, Fleišman (74. Smékal) - P. Jaroň (64. Šehič), Kuzmanovič (64. Tijani), Kaloč, Tetour (46. Pojezný), Buchta - J. Klíma. Trenér: Vrba.