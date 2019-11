Fotbalisté Bohemians Krchovým gólem v závěru porazili Příbram 1:0

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 v 17. kole první ligy doma porazili Příbram 1:0. První triumf "Klokanů" po třech utkáních zařídil v 88. minutě Daniel Krch. Pražané v Ďolíčku nenašli přemožitele ani v osmém duelu této sezony nejvyšší soutěže. Naopak Středočeši nezvítězili deset kol po sobě.

Jako první zahrozili domácí po 11 minutách. Bartkův centr sklepl Jindřišek na osamoceného Vodháněla, který ale z šestnáctky zamířil vysoko nad. Další Bartkův centr našel Havla, jenž hlavičkoval do náruče gólmana Kočího.

V 25. minutě zastavil střelu příbramského Treglera domácí záložník Podaný. Vzápětí na druhé straně Havel po spolupráci s Vaníčkem minul branku. O chvíli později vystihl Le Giangovu rozehrávku Škoda, s jehož zakončením si ale domácí brankář poradil.

Po změně stran skončila Jindřiškova střela zpoza vápna na tyči. V 56. minutě si Le Giang poradil se střelou Nového. Po hodině hry si hosté vypracovali velkou příležitost. Střelu Nového Le Giang vyrazil, jenže Cmiljanovič zamířil z dorážky nad. Na druhé straně si s Vaníčkovou střelou poradil Kočí.

V 74. minutě podržel "Klokany" znovu Le Giang, který po špatné rozehrávce daroval míč hostům, ale následně zneškodnil prudkou Alvirovu střelu zblízka. V 85. minutě si zase Le Giang poradil s Dramého hlavičkou. Poté se ve vápně neprosadil ani hostující Polidar. "Musím smeknout poklonu gólmanovi Bohemians, protože ten nás dneska vychytal," uvedl příbramský kouč Roman Nádvorník.

Po zahozených šancí Příbrami nečekaně udeřili domácí. Na Vackův rohový kop si naskočil Krch, jehož hlavička se od země odrazila za Kočího záda. Pražané zdolali Příbram v lize po pěti duelech. Středočeši prohráli venku v nejvyšší soutěži i osmé utkání v ročníku.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Je potřeba říct, že to nebylo příliš pohledné utkání. Dalo se to už předpokládat před výkopem a průběh to potvrdil. Byl to spíš boj a v závěru se k nám přiklonilo štěstí, které jsme hlavně v minulých venkovních utkáních neměli. V poslední čtvrthodince nás při šancích soupeře hodně podržel Patrik (Le Giang). Vítězství je hodně cenné, i proto, že máme velké zdravotní problémy. Dneska museli tři hráči nastoupit pod prášky, ale zvládli jsme to a pro vývoj v tabulce je to hodně cenné. Cením si toho, že to hráči dokázali dotáhnout do konce, i když to nebylo fotbalové."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Velké zklamání. Čekali jsme, že to bude velmi náročný a bojovný zápas, což se potvrdilo. První poločas tam fotbalové kvality z obou stran moc nebylo. Bylo to hodně o nasazení, o bojovnosti. Ve druhém poločase jsme si vytvořili čtyři stoprocentní situace z malého vápna a soupeř bez jediné stoprocentní gólové šance vyhrál. To je pro mě neuvěřitelné. Musím smeknout poklonu gólmanovi Bohemians, protože ten nás dneska vychytal. Byl jsem spokojený s naším nasazením a agresivitou. Soupeř nás potrestá dvě minuty před koncem individuálním selháním jednoho hráče. Když hlídáme osobně standardní situace, tak to není o fotbale, ale o osobní zodpovědnosti vůči celému mužstvu. Tam nám opakovaně jeden hráč selhal a bohužel z toho byl gól. I kvůli tomu odsud odjíždíme bez bodu."