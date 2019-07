Fotbalisté Bohemians díky prvnímu poločasu zdolali Boleslav 3:0

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 porazili ve druhém kole nejvyšší soutěže Mladou Boleslav 3:0. O výhře "Klokanů" nad účastníkem 2. předkola Evropské ligy rozhodli v prvním poločase Kamil Vacek a letní posily Jakub Podaný a Petr Hronek. Vršovický tým porazil v lize Středočechy po třech zápasech a napravil prohru 0:2 s Jabloncem z prvního kola.

Pražané od začátku hýřili aktivitou a už po necelých čtyřiceti vteřinách hry se ocitli blízko první brance. Vacek nacentroval míč na zadní tyč na Podaného, který hlavou těsně minul.

Promarněná příležitost nemrzela "Klokany" dlouho. Ve čtvrté minutě Keita vysunul Vacka a domácí záložník ve skluzu vyzrál na gólmana Šedu.

V deváté minutě našel Vodháněl před mladoboleslavskou brankou Hronka, který však ve složité pozici ideálně nezakončil. Za dvě minuty přišla další velká příležitost vršovického celku. Vodháněl vyslal vpřed Vaníčka, jenž zakončil těsně vedle tyče.

V šestnácté minutě prudká přihrávka hostujícího Budínského nenašla před brankou Bohemians žádného adresáta. Větší šanci si Středočeši v prvním poločase nevypracovali.

V 41. minutě Bohemians zvýšili na 2:0, když se přímého kopu před vápnem ujal Podaný a balon umístil přesně do šibenice. Za další dvě minuty přidal Haškův výběr třetí trefu. Podaný se na levé straně zbavil Fulneka a Wiesnera a jeho střelu usměrnil do sítě Hronek. Minimálně tři branky doma vstřelili Bohemians poprvé od dubna 2018, kdy porazili Plzeň 5:2.

Do druhého poločasu poslal hostující kouč Jozef Weber, který v minulosti Bohemians vedl, namísto Komličenka s Fulnekem do hry Jiřího Klímu a Matějovského. Ani nově příchozí však na výsledku nic nezměnili. Druhá pětačtyřicetiminutovka se dohrávala pouze z povinnosti. Bohemians se dopředu nehnali a v klidu kontrolovali zápas. Pokusy Mešanoviče a Klímy z dálky skončily nad.

Bohemians potřetí za sebou vyhráli úvodní domácí duel nové sezony. V součtu s minulým ročníkem zvítězili v lize před vlastními fanoušky po třech utkáních a teprve podruhé za posledních 18 zápasů. Mladá Boleslav nenavázala na výhru 1:0 nad Karvinou z předešlého kola a v Ďolíčku po třech ligových soubojích nebodovala.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Premiéra v Jablonci se nám minimálně výsledkově nepovedla, takže jsme byli v situaci, kdy bylo opravdu hodně třeba zvítězit, takže jsem rád, že se nám to podařilo a že se nám to podařilo navíc po vynikajícím výkonu v prvním poločase, který jsme zvládli 3:0. Je to poprvé v domácím zápase, co jsem u týmu, kdy to bylo 3:0 v poločase. Jinak jsem to zažil v Karviné, kdy jsme v jarní části soutěže vedli po poločase 3:0, ale to bylo venku. V loňské sezoně, a to všichni dobře víte, jsme měli problémy doma jak se ziskem bodů, tak s vítězstvím obecně. Měli jsme více remíz a porážek než vítězství. Dneska se nám to povedlo, poločas 3:0 a navíc tam byla celá řada dalších šancí, takže první poločas byl vynikající. Druhý poločas se utkání dohrávalo a hra už tak zajímavá pro diváka nebyla."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Jasná gratulace Bohemce za agresivní fotbalovou první půli, kdy nás přehráli a svlékli do naha. Proto naprosto zasloužené vítězství. První poločas bych zhodnotil tak, že někteří hráči nabyli dojmu, že jsou možná lepší než hráči Bohemky a to si myslím, že byl velký omyl. Bohemka hrála daleko důrazněji, agresivněji. Bohužel jsme ve druhé půli na to herně malinko zareagovali, ale výsledkově se už na nic nezmohli. Proto zasloužená prohra 0:3."

Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 3:0 (3:0)

Branky: 4. Vacek, 41. Podaný, 43. Hronek. Rozhodčí: Machálek - Dresler, Horák. ŽK: Vaníček, Šmíd, Záviška - Bucha. Diváci: 4522.

Bohemians: Valeš - Hůlka, Jindřišek, Šmíd - Bartek, Hronek, Vacek, Podaný - Vodháněl (77. Záviška), Keita (56. Nečas), Vaníček (85. Koubek). Trenér: Hašek.

M. Boleslav: Šeda - Fulnek (46. Matějovský), Takács, Pudil, Túlio - Wiesner (68. Ladra), Budínský, Hubínek, Bucha - Komličenko (46. Jiří Klíma), Mešanovič. Trenér: Weber.