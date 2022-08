Fotbalisté Bohemians díky Křapkovi vyhráli v Teplicích a dělí se o vedení v lize

Teplice - Fotbalisté Bohemians 1905 ve třetím kole první ligy zvítězili v Teplicích 1:0. Zápas rozhodl v 85. minutě obránce Antonín Křapka. Oba týmy dohrávaly v deseti, v 56. minutě byl vyloučen hostující Roman Květ a v 83. minutě domácí Lukáš Mareček. Pražané udrželi neporazitelnost v ligové sezoně, podruhé zvítězili a dělí se s Brnem o vedení v neúplné tabulce. Tepličtí naopak podruhé za sebou prohráli a mají na kontě jen bod.

Trenérovi Bohemians Veselému kvůli zranění chyběl první útočník Puškáč a na hrotu ho zastoupil Bartek. Pražané byli od úvodu mírně aktivnější, vyloženou šanci ale za celé úvodní dějství podobně jako Severočeši neměli.

V 19. minutě se dostal odražený míč k Bartkovi a jeho střela o kousek minula vzdálenější tyč. Domácí nenavázali výkonem na remízu z úvodního kola s Plzní a zahrozili až chvíli před přestávkou. Gning však hlavičkoval jen do Valeše, chytajícího 100. ligový duel.

I do druhého dějství vstoupili lépe Bohemians. V 50. minutě vypálil Květ po zemi do tyče, ale rozhodčí už předtím odpískal útočný faul. Hostující záložník se nemohl radovat ani o chvíli později, kdy sice hlavou dostal balon do sítě, Kovařík však už předtím vracel míč na malé vápno zpoza brankové čáry.

V 56. minutě Pražanům zkomplikoval utkání Květ. Záložník Bohemians zezadu tvrdě fauloval unikajícího Kodada a sudí Batík ho rovnou vyloučil. Severočechům se přesilovka vůbec nedařila a nevytvořili si v ní žádnou velkou šanci.

Na konci 82. minuty domácí Mareček fauloval Jánoše, sudí ho po druhé žluté kartě vyloučil a síly na trávníku se srovnaly. O tři minuty později aktivnější Pražané rozhodli. Rohový kop prodloužil hlavou Hůlka a druhý ze stoperů Křapka na zadní tyči dorazil balon do sítě. Osmadvacetiletý zadák skóroval ve druhém kole po sobě.

Bohemians už tři body udrželi a vyhráli i v druhém venkovním utkání této ligové sezony. "Klokani" zvítězili v nejvyšší soutěži v Teplicích po čtyřech zápasech a v součtu s baráží jsou už osm soutěžních duelů neporaženi. Severočeši naopak v lize osmkrát po sobě nezvítězili, uspěli pouze v baráži proti Vlašimi.

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:0)

Branka: 85. Křapka. Rozhodčí: Batík - Horák, Dohnálek - Kocourek (video). ŽK: Mareček, Hyčka, Vondrášek, Hybš - Bartek, Köstl, Hronek, Valeš, Miller (trenér brankářů), Koubek (vedoucí týmu). ČK: 83. Mareček - 56. Květ. Diváci: 3634.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka (90. Procházka), Jukl (68. Křišťan), Mareček, Urbanec (61. Čerepkai) - Trubač - Žák (46. Kodad), Gning. Trenér: Jarošík.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Petrák (70. Jánoš), Kovařík (70. Nový) - Hronek (90. Beran), Květ - Bartek (46. Mužík). Trenér: Veselý.