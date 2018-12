Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 hráli doma v závěrečném podzimním 19. kole první ligy s Libercem bez branek. Oba týmy potvrdily pozici remízových "králů" soutěže a připsaly si shodně už sedmý nerozhodný výsledek v tomto ročníku.

"Klokani" protáhli své čekání na výhru na osm kol, doma dokonce v lize nezvítězili už podeváté za sebou a přezimují s náskokem jen čtyř bodů na poslední místo. Liberec bodoval po předchozích dvou porážkách a přezimuje na sedmé příčce se ztrátou pěti bodů na šestý Zlín.

V Ďolíčku se hrál od úvodu zápas v solidním tempu, většina akcí v první půli však skončila před šestnáctkou. Výjimkou byla pátá minuta, kdy po centru Malinského hlavičkoval hostující Oršula a domácí zachránil od inkasované branky gólman Fryšták.

"Klokani" v úvodním dějství zahrozili jen dvěma střelami Martina Haška mladšího. Syn stejnojmenného trenéra Bohemians nejprve trefil jen střed branky a poté jeho pokus zblokoval obránce. Po vyrovnané první půli mohl nakonec jít do kabin s náskokem Liberec. Už v nastavení potáhl míč Malinský, napřáhl zpoza vápna a domácí zachránilo břevno.

Do druhé dějství poslal kouč Bohemians místo druhého ze svých synů Filipa Haška na trávník čerstvého Koubka a Pražané začali náporem. Další střelu Martina Haška vytáhl Nguyen a chvíli nato nechybělo moc, aby si hosté dali vlastní branku.

"Klokani" se tlačili dopředu a 20 minut před koncem mohl, z ojedinělého brejku udeřit hostující Aarons, který však v tísni přehodil s gólmanem Fryštákem i branku. Slovan přidal a v 77. minutě měl velkou šanci Karafiát, který po standardce v dobré pozici z voleje trefil jen v ofsajdu stojícího spoluhráče. Na druhé straně se neprosadil střídající Hilál a Bohemians tak potřetí za sebou neskórovali. Zároveň si připsali třetí domácí remízu po sobě a druhou bez branek.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Výkon našeho týmu zapadl do toho podzimu. Vzhledem ke našemu stavu útočníků jsme nastoupili bez klasického útočníka v rozestavení 4-1-5-0, Mašek je pro mě ofenzivní záložník. Nastoupili jsme s nějakým plánem, ale něco jiného je to zahrát na tréninku a pod tlakem v zápase. I když to bylo v poli vyrovnané, dopředu jsme nebyli vůbec nebezpeční a moc toho od nás k vidění nebylo. Liberec byl v první půli nebezpečnější než my. Nejdřív nám Fryšták chytil vyloženou šanci a pak střelu z dálky zastavilo břevno. Druhý poločas jsme už začali být nebezpečnější, začali jsme mít takovou transparentní převahu. Ale nevedlo to ke gólovým šancím. Bylo to takové úporné, nebylo tam nic, co by pohladilo fajnšmekry, jen práce. Nakonec jsme ještě mohli po standardce inkasovat. Mohli jsme zápas prohrát, což by zapadlo do kontextu podzimu. Takže tohle beru jako světýlko, že by se to třeba na jaře mohlo otočit. Já mužstvu věřím, ale nepopírám, že nebude potřeba se trochu posílit."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "První poločas jsme byli dominantnější, hlavně co se týká kombinační hry. Potvrdila to střela Malinského, která bohužel skončila na břevně. Paradoxně jsme si asi vyloženější šance vytvořili v druhé půli, kdy Koscelník po střele Karafiáta nechtěně zabránil našemu čistému gólu. A kdyby byl Aarons šikovnější a nepřehodil bránu, mohli jsme klidně zápas vyhrát. Druhý poločas hrála Bohemka aktivně, při vstupu do něj nás trošku zatlačila. S tím jsme i počítali. I v tomto zápase se potvrdilo, že nám chybí ten šutér, který by rozhodoval takto vyrovnané zápasy. Ale děkuji mužstvu za bojovný výkon. Výsledek pro mě není moc uspokojivý, ale počítá se, že jsme venku získali bod. Výsledek je asi spravedlivý."

Bohemians Praha 1905 - Slovan Liberec 0:0

Rozhodčí: Julínek - Podaný, Pfeifer - Adam (video). ŽK: Martin Hašek ml., Krch - Breite, Koscelník, Oscar. Diváci: 3041.

Sestavy:

Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch, Šmíd, Bartek - Jindřišek - Reiter, Martin Hašek ml., Vodháněl (90. Vaníček) - F. Hašek (46. Koubek) - Mašek (67. Hilál). Trenér: Martin Hašek st.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Malinský, Breite, Oscar, Aarons (90. Fukala) - Pázler (67. Mashike Sukisa), Oršula (76. Nešický). Trenér: Hornyák.