Fotbalisté Bohemians a Jablonce se utkají v páteční ligové předehrávce

Praha - Páteční předehrávka mezi Bohemians 1905 a Jabloncem otevře program 25. kola první fotbalové ligy, která pokračuje po reprezentační přestávce. Oba týmy budou usilovat o prodloužení neporazitelnosti. Zatímco Pražané bodovali čtyři kola po sobě, Severočeši v posledních třech zvítězili a chtějí si pojistit třetí místo v neúplné tabulce.

"Bude to nepříjemné utkání, Bohemka v posledních zápasech bodovala. Mají široký kádr, těch hráčů je tam dost, takže to mohou prostřídat. Mají tři kvalitní útočníky, takovou možnost zase tolik mančaftů v lize nemá," řekl ČTK jablonecký trenér Petr Rada, jehož svěřenci mají k dobru odložený duel se Spartou.

Jablonec v reprezentační přestávce vyhrál v osmifinále domácího poháru na půdě druholigové Vlašimi 3:2. Rada v pauze postrádal trojici hráčů Ivan Schranz, Vladimir Jovovič a Libor Holík, kteří byli s národními celky.

"V lize jsou týmy, které nemají třeba žádného hráče v reprezentaci a hrají až v sobotu nebo v neděli. Chybí mi trošku citu. Ale nevymlouvám se na to, musíme se s tím smířit. Hráči jsou trénovaní a musí to zvládnout. Zápasy před pauzou jsme odehráli kvalitně a chtěli bychom na to navázat," uvedl Rada, který v Bohemians končil hráčskou kariéru.

Pražanům se v Ďolíčku proti Jablonci daří, porazili ho tam ve čtyřech z posledních pěti ligových utkání. "Bylo by fajn na takovou dobrou statistiku navázat. Stále jde ale jen o data z minulých zápasů, které jsou od sebe časově vzdálené," prohlásil asistent trenéra Bohemians Erich Brabec.

"Jablonec má sice za sebou lehký výsledkový propad, ale zvedl se. Vyhrál důležité zápasy, které rozhodně nebyly jednoduché. Hrají v ustálené sestavě a vede je výborný trenér. Je před námi hodně těžké utkání. Bylo by skvělé ho zvládnout vítězně, čímž bychom se dotáhli na střed tabulky," uvedl Brabec. Vršovickému celku patří v tabulce jedenácté místo.

Utkání má v pátek výkop v 18:00. Kvůli přetrvávajícím omezením proti šíření koronaviru se hraje bez diváků.