Fotbalisté Bohemians 1905 rozstříleli v poháru Kolín, dál jdou i Zlín a Olomouc

Praha - Fotbalisté pražských Bohemians 1905 vyhráli ve 3. kole domácího poháru v Kolíně 7:1. Hattrick dali Matyáš Kozák a Ladislav Mužík. "Klokani" v osmifinále vyzvou doma finalistu minulého ročníku soutěže Spartu. Mezi 16 nejlepších týmů postoupil i Zlín, který na hřišti jiného třetiligového týmu Uničova zvítězil po obratu ve druhé půli 2:1. V osmifinále se představí v Ostravě, kterou trenér Pavel Vrba vedla před angažmá ve Zlíně. Dál jde i Olomouc po výhře 1:0 na stadionu druholigového Žižkova.

Útočník Kozák, který je v Bohemians na hostování ze Sparty, zařídil vršovickému celku dvoubrankový náskok. V závěru úvodního dějství domácí snížili, po změně stran už ale skórovali jenom hosté. Mezi dvě Mužíkovy trefy se vměstnala branka Hrubého. Kozák dovršil hattrick v 82. minutě z penalty a Mužík tři minuty poté.

Uničov začal proti Zlínu výborně a ve čtvrté minutě se zásluhou Krče ujal vedení. Po téměř hodině hry vyrovnal Žák, od 69. minuty dohrávali domácí v oslabení po vyloučení Ambrozka. Hosté přesilovku zužitkovali v 76. minutě, kdy se z pokutového kopu prosadil Vukadinovič.

"V první půli jsem nebyl s výkonem spokojen, chyběl nám pohyb. Když šli domácí do vedení, vycítili šanci. Po přestávce jsme hru zrychlili a podařilo se nám vývoj otočit. Ale celkově jsme měli zápas zvládnout líp," řekl novinářům Vrba.

O vítězství Olomouce na Žižkově rozhodl ve 24. minutě Fortelný. V závěru úvodního dějství Sigma mohla Viktorii odskočit na dvoubrankový rozdíl, jenže Pospíšil penaltu neproměnil.

"Zbytečně jsme si to zkomplikovali. Měli jsme několik dalších brankových příležitostí, v závěru prvního poločasu jsme neproměnili penaltu," citoval klubový web trenéra Hanáků Václava Jílka. "Do druhého poločasu jsme nastoupili lehkovážně. Ztratili jsme agresivitu a větší kvalitu. Soupeř hrál po změně stran velmi dobře. Šel si za vyrovnáním a měl tam dvě tři stoprocentní šance. Při nás ale stálo štěstí. Úkol splněn a jsem za to šťastný," dodal.

Bohemians, Zlín a Olomouc doplnili dvanáctku již jistých osmifinalistů pohárů. Ve čtvrtek bude znám poslední osmifinalista, Plzeň čeká utkání na půdě divizních Mariánských Lázní. Právě z tohoto souboje vzejde soupeř pro Olomouc.

V této sezoně zatím z MOL Cupu vypadly čtyři prvoligové celky - Pardubice, vítěz předminulého ročníku Slovácko, Teplice a nováček nejvyšší soutěže Karviná. Úředním hracím termínem osmifinále je středa 1. listopadu.

3. kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu: Uničov - FC Zlín 1:2 (1:0) Branky: 4. Krč - 58. Žák, 77. Vukadinovič z pen. Rozhodčí: Volek. ČK: 69. Ambrozek (Uničov). Sestava Zlína: Rakovan - Reiter, Cedidla, Kolář, Pidro (88. Číž) - Dramé (46. Didiba), Černín (69. Fantiš), Janetzký (90. Švach), Bartošák - Ndiaye (46. Vukadinovič), Žák. Trenér: Vrba. Kolín - Bohemians Praha 1905 1:7 (1:2) Branky 39. Neuberg - 7., 33. a 82. z pen. Kozák, 52., 67. a 85. Mužík, 58. Hrubý. Sestava Bohemians: Reichl - Křapka, Vondra, Hybš - Dostál (75. Farkaš), Jindřišek (62. Jánoš), Hrubý (62. Smrž), Kovařík (75. Lehovec) - Beran - Mužík, Kozák. Trenér: Veselý. Viktoria Žižkov - Sigma Olomouc 0:1 (0:1) Branka: 24. Fortelný. Rozhodčí: Petřík. Sestava Olomouce: Macík - Chvátal, Beneš, Pokorný, Vraštil - Breite (62. Ventúra), Pospíšil (90.+1 Matys) - Dele (62. Navrátil), Zorvan, Fortelný (80. Langer) - Zifčák (90.+1 Fiala). Trenér: Jílek.