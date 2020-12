Fotbalisté Bohemians 1905 remizovali s nováčkem z Pardubic 1:1

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 remizovali v 10. kole první ligy s nováčkem z Pardubic 1:1. Pražané vedli od sedmé minuty zásluhou Tomáše Necida, ale v 63. minutě vyrovnal střídající David Huf, jenž skóroval ve třetím utkání za sebou. Pardubice, které hrají své domácí zápasy kvůli nevyhovujícímu stadionu rovněž v Ďolíčku, sice tři kola po sobě nezvítězily, ale bodovaly v pátém z posledních šesti. "Klokani" nevyhráli třetí z posledních čtyř ligových duelů.

Bohemians nastoupili v lize po 10 dnech. Kvůli vysokému počtu nakažených koronavirem v týmu zamířil klub do karantény a duel s Jabloncem z minulého týdne byl odložen. Na domácí lavičku se vrátil trenér Luděk Klusáček, který naposledy mužstvu kvůli covidu-19 chyběl. Prvoligový debut si v brance vršovického celku odbyl Kouba.

"Bylo vidět, že utkání nás nezastihlo v pohodě. Zdravotní peripetie s covidem a herní a tréninková pauza se projevily," řekl Klusáček na tiskové konferenci.

"Klokani" přitom začali skvěle a v sedmé minutě se ujali vedení. Pulkrab z pravé strany našel Necida, který z hranice malého vápna zakončil do prázdné branky. "Za gól jsem samozřejmě rád, ale bylo by lepší, kdybychom vyhráli," uvedl Necid.

Jednatřicetiletý útočník ve čtvrtém ligovém utkání po podzimním příchodu do Bohemians poprvé skóroval. V nejvyšší české soutěži se předtím naposledy trefil v říjnu 2017 v dresu Slavie. Potěšil tím desítky příznivců, kteří zápas sledovali na štaflích přes zídku naproti hlavní tribuně. Kvůli koronavirovým opatřením diváci do ochozů nesmí.

V další šanci Bohemians hlavičkoval Hůlka po rohu nad. Pardubice Koubovu branku v úvodním dějství nejvýrazněji ohrozily v 33. minutě. Prosek však poslal míč hlavou těsně vedle. V závěru prvního poločasu měl velkou příležitost Necid, jenže jeho přízemní střelu z vápna Boháč bez problémů zastavil.

Východočeši po změně stran přidali na aktivitě. Po hodině hry Huf v jasné šanci netrefil z šestnáctky branku. O tři minuty později už ale nezaváhal a po Hlavatého přihrávce prostřelil vyběhnutého Koubu. Jednadvacetiletý útočník vstřelil poslední tři branky Pardubic v lize. "David si dobře naběhl, udělal si skvělý oblouček. Nahrávka byla o to jednodušší. Výborně zakončil," řekl Hlavatý.

Domácí gólman poté zastavil Ewertonovu přízemní střelu. Na opačné straně se po velkém závaru ve vápně netrefil Vaníček, následnou Necidovu ránu z voleje vychytal Boháč. "Dobře jsem to trefil, ale gólman udělal ještě lepší zákrok," prohlásil Necid.

Na konci mohl Huf strhnout vedení na stranu hostů, jenže branku těsně minul. Východočeši venku v ligové sezoně nevyhráli čtvrtý z pěti zápasů. "Pardubice zlobily až do konce a mohli jsme i prohrát," přiznal Klusáček, jehož svěřence v úterý čeká dohrávka 9. kola v Jablonci.

"O přestávce jsme si řekli, že takhle hrát nemůžeme, že musíme být aktivnější a střílet. Druhý poločas jsme začali aktivně a bylo to znát, byli jsme lepším mužstvem. Měli jsme několik dobrých šancí a díky Davidu Hufovi jsme srovnali. Mohl dát tři góly. Musíme uznat, že i soupeř měl jednu tutovku. S bodem jsme spokojení," konstatoval pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Bylo vidět, že utkání nás nezastihlo v pohodě. Zdravotní peripetie s covidem a herní a tréninková pauza se projevily. Měli jsme výborný vstup, dostali jsme se do vedení. Možná jsme ho po standardních situacích mohli potvrdit, byly tam závary. Pardubice postupně přebíraly aktivitu, která vyvrcholila ve druhém poločase, v němž nás dostaly pod tlak. Nepodařilo se nám to otočit ani dvojím střídáním. Bohužel přišlo zasloužené vyrovnání v době, kdy byly Pardubice jasně lepší. Celé utkání jsme hráli na sílu, snažili jsme se využít naše přednosti. Ani šance v závěru nám nevyšla. Pardubice zlobily až do konce a mohli jsme i prohrát."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Bylo to specifické utkání. Bylo o tom, kdo je tady víc doma. V prvním poločase ovlivnila utkání naše chyba po vhazování, po níž jsme v sedmé minutě inkasovali. V první půli se nad námi vznášel stín špatného začátku, Bohemka byla aktivní. Nakonec se nám v prvním poločase podařilo hru srovnat. O přestávce jsme si řekli, že takhle hrát nemůžeme, že musíme být aktivnější a střílet. Druhý poločas jsme začali aktivně a bylo to znát, byli jsme lepším mužstvem. Měli jsme několik dobrých šancí a díky Davidu Hufovi jsme srovnali. Mohl dát tři góly. Musíme uznat, že i soupeř měl jednu tutovku. S bodem jsme spokojení."

Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 1:1 (1:0)

Branky: 7. Necid - 63. Huf. Rozhodčí: Hrubeš - Paták, Batík - Berka (video). ŽK: Köstl, Necid, Hronek (všichni Bohemians). Bez diváků.

Sestavy:

Bohemians: Kouba - Köstl, Krch, Vondra - Hronek (82. Keita), Květ (68. Jindřišek), Novák (56. Nečas), Hůlka, Schumacher (82. Hašek) - Necid, Pulkrab (56. Vaníček). Trenér: Klusáček.

Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Surzyn - Jeřábek - Tischler, Hlavatý (86. Čihák), Solil (90.+1 Cadu), Pfeifer (46. Ewerton) - Černý (33. Huf). Trenér: Novotný.