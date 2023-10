Fotbalisté Belgie, Francie a Portugalska se kvalifikovali na ME 2024

Praha - Fotbalisté Belgie, Francie a Portugalska se jako první tři týmy z kvalifikace probojovali na mistrovství Evropy v příštím roce. Belgičané v přímém souboji o postup ze skupiny F zvítězili v Rakousku 3:2. Francouzi vyhráli v Nizozemsku 2:1 a ve skupině B i pošesté naplno bodovali. Portugalci doma zdolali Slovensko 3:2 a udrželi stoprocentní bilanci ve skupině J.

Belgičany ve Vídni poslal do vedení ve 12. minutě Lukebakio premiérovým gólem za národní tým a krátce po změně stran zvýšil křídelník Sevilly už na 2:0. V 58. minutě se prosadil i kanonýr Lukaku. Útočník AS Řím s devíti brankami vede tabulku kvalifikačních střelců. Jenže Rakušané zápas zdramatizovali. V 73. minutě snížil Laimer a po vyloučení hostujícího Onany střídající Sabitzer v 84. minutě proměnil pokutový kop. První kvalifikační porážku ale už domácí neodvrátili.

Francouzi v Amsterodamu výborně začali a už v sedmé minutě otevřel skóre kapitán Mbappé. Útočník Paris St. Germain se v úvodu druhé půle trefil znovu a 42. reprezentačním gólem se posunul na čtvrté místo nejlepších francouzských střelců. Více branek mají pouze Giroud (54), Henry (51) a Griezmann (44). Nizozemci bez řady zraněných opor snížili zásluhou Hartmana a připravili "Les Bleus" o kvalifikační neprůstřelnost, ale víc už nestihli a soupeři nevrátili březnový debakl 0:4.

Portugalci v Portu nakročili k výhře v úvodním poločase, kdy se trefili Ramos a hvězdný kapitán Ronaldo z penalty. V 69. minutě za Slováky snížil bývalý sparťanský obránce Hancko a ukončil portugalskou neprůstřelnost v bojích o Euro. Chvíli nato ale domácím vrátil dvoubrankový náskok Ronaldo. Osmatřicetiletý útočník vylepšil rekord v počtu reprezentačních gólů (125) i odehraných zápasů (202). V 80. minutě se ještě prosadil Lobotka, ale favorité si vítězství vzít nenechali. Za Slováky, kteří ve skupině J drží druhé postupové místo o dva body před Lucemburskem, nastoupili slávisté Schranz a střídající Tomič.

Belgičany čeká sedmý evropský šampionát, jejich největším úspěchem je stříbro z roku 1980. Francouzi, kteří jsou dvojnásobnými mistry kontinentu z let 1984 a 2000, se na ME představí pojedenácté. Portugalci si na Euru zahrají podeváté, zlaté medaile získali v roce 2016. Trojice postupujících doplnila hostitele Německo. Závěrečný turnaj se uskuteční od 14. června do 14. července.

Kvalifikace ME 2024 ve fotbale:

Skupina B:

Nizozemsko - Francie 1:2 (0:1)

Branky: 83. Hartman - 7. a 53. Mbappé.

Irsko - Řecko 0:2 (0:2)

Branky: 20. Jakumakis, 45.+4 Masuras.

Tabulka:

1. Francie 6 6 0 0 13:1 18 2. Řecko 6 4 0 2 12:5 12 3. Nizozemsko 5 3 0 2 9:7 9 4. Irsko 6 1 0 5 5:9 3 5. Gibraltar 5 0 0 5 0:17 0

Skupina F:

Rakousko - Belgie 2:3 (0:1)

Branky: 72. Laimer, 84. Sabitzer z pen. - 12. a 55. Lukebakio, 58. Lukaku. ČK: 78. Onana (Belgie).

Estonsko - Ázerbájdžán 0:2 (0:2)

Branky: 9. Bajramov, 45.+4 Šejdajev z pen.

Tabulka:

1. Belgie 6 5 1 0 16:3 16 2. Rakousko 6 4 1 1 14:7 13 3. Švédsko 5 2 0 3 11:8 6 4. Ázerbájdžán 5 1 1 3 4:11 4 5. Estonsko 6 0 1 5 2:18 1

Skupina J:

Portugalsko - Slovensko 3:2 (2:0)

Branky: 29. z pen. a 72. Ronaldo, 18. Ramos - 69. Hancko, 80. Lobotka.

Island - Lucembursko 1:1 (1:0)

Branky: 23. Óskarsson - 46. Rodrigues.

Lichtenštejnsko - Bosna a Hercegovina 0:2 (0:2)

Branky: 14. Rahmanovič, 41. Stevanovič.

Tabulka:

1. Portugalsko 7 7 0 0 27:2 21 2. Slovensko 7 4 1 2 10:5 13 3. Lucembursko 7 3 2 2 8:17 11 4. Bosna a Hercegovina 7 3 0 4 7:9 9 5. Island 7 2 1 4 11:10 7 6. Lichtenštejnsko 7 0 0 7 1:21 0