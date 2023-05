Fotbalisté Bayernu po dramatu v posledním kole obhájili titul

Berlín - Fotbalisté Bayernu Mnichov pojedenácté za sebou ovládli německou ligu. Titul jim v dnešním posledním 34. kole zajistila po velkém dramatu výhra 2:1 v Kolíně nad Rýnem a remíza Dortmundu 2:2 s Mohučí.

Bayern do závěrečného kola vstupoval se ztrátou dvou bodů na vedoucí Borussii. Už v osmé minutě poslal obhájce do vedení Coman, ale v 81. minutě přišel o vedení a titul v tu chvíli mířil do Dortmundu.

Minutu před koncem ale rozhodl o výhře bavorského celku Musiala. A protože Dortmund zápas s Mohučí nezvládl, ovládl Bayern tabulku při bodové rovnosti díky lepšímu skóre. Borussia naposledy získala bundesligový titul v roce 2012.

Dortmund se o šanci na triumf připravil špatným prvním poločasem. Mohuč vedla díky zásahu Hanche-Olsena, vzápětí mohl z penalty vyrovnat Haller, ale jeho špatně kopnutou penaltu vyrazil brankář Dahmen.

Druhou branku hostů přidal ve 24. minutě Onisiwo a Borussii už nepomohl ani tlak ve druhém poločase. Domácí sice dokázali srovnat, když se prosadili Guerreiro a v nastavení Süle, ale bod na titul nestačil.

Premiérovou účast v Lize mistrů si domácím vítězstvím 1:0 nad Brémami zajistil Union Berlín. Jedinou branku domácího celku dal Khedira, který českého brankáře Pavlenku překonal střelou o tyč v 81. minutě.

Do druhé ligy se po roce vrací Schalke, které prohrálo 2:4 v Lipsku a obsadilo předposlední příčku. Spolu s celkem z Gelsenkirchenu, za nějž odehrál celý zápas český záložník Alex Král, sestoupila Hertha Berlín. Do baráže míří Stuttgart.

Výsledky 34. kola německé fotbalové ligy

Bochum - Leverkusen 3:0 (19. Förster, 34. Asano, 89. Stöger), Dortmund - Mohuč 2:2 (69. Guerreiro, 90.+5 Süle - 15. Hanche-Olsen, 24. Onisiwo), Eintracht Frankfurt - Freiburg 2:1 (83. Kolo Muani, 90.+1 Dina Ebimbe - 45. Grifo), Kolín nad Rýnem - Bayern Mnichov 1:2 (88. Ljubicic z pen. - 8. Coman, 89. Musiala), Lipsko - Schalke 4:2 (19. a 90.+4 Nkunku, 10. Laimer, 82. Poulsen - 28. M. Kaminski, 49. vlastní Orbán), Mönchengladbach - Augsburg 2:0 (4. Stich, 40. Hofmann), Stuttgart - Hoffenheim 1:1 (80. Tomas - 75. Bebou), Union Berlín - Brémy 1:0 (81. Khedira), Wolfsburg - Hertha Berlín 1:2 (2. J. Kaminski - 55. Maza, 68. Richter).

Konečná tabulka:

1. Bayern Mnichov 34 21 8 5 91:38 71 2. Dortmund 34 22 5 7 83:44 71 3. Lipsko 34 20 6 8 64:41 66 4. Union Berlín 34 18 8 8 51:38 62 5. Freiburg 34 17 8 9 51:44 59 6. Leverkusen 34 14 8 12 57:48 50 7. Eintracht Frankfurt 34 13 11 10 58:52 50 8. Wolfsburg 34 13 10 11 57:48 49 9. Mohuč 34 12 10 12 54:55 46 10. Mönchengladbach 34 11 10 13 52:55 43 11. Kolín nad Rýnem 34 10 12 12 49:54 42 12. Hoffenheim 34 10 6 18 48:57 36 13. Brémy 34 10 6 18 51:64 36 14. Bochum 34 10 5 19 40:72 35 15. Augsburg 34 9 7 18 42:63 34 16. Stuttgart 34 7 12 15 45:57 33 17. Schalke 34 7 10 17 35:71 31 18. Hertha Berlín 34 7 8 19 42:69 29