Fotbalisté Bayernu Mnichov zaútočí na desátý titul za sebou

Mnichov - Páteční předehrávkou mezi Borussií Mönchengladbach a mistrovským Bayernem Mnichov odstartuje v Německu nový ročník fotbalové Bundesligy. Bavorský celek zaútočí s novým trenérem Julianem Nagelsmannem na rekordní desátý titul za sebou. Do soutěže zasáhne šestice Čechů v čele s pětigólovým střelcem z letošního mistrovství Evropy Patrikem Schickem z Leverkusenu. Na tribuny se rovněž vrátí po koronavirových opatřeních v omezeném počtu fanoušci.

Úřadující šampioni z Bayernu nemají za sebou povedenou přípravu, protože ze čtyř zápasů ani jednou nevyhráli a třikrát prohráli. Nestačili například právě na Mönchengladbach (0:2) nebo podlehli Neapoli 0:3. Nagelsmann zatím hledá optimální složení sestavy i formu, přesto Bayern zůstává hlavním favoritem soutěže.

"Samozřejmě to není ideální. Neměli jsme moc času a budeme muset pracovat na naší hře i v průběhu ligové sezony a zápasů. Je možné, že první dva duely na začátku nemusí jít úplně snadno. Nejsme ale jediným týmem, který má tyto problémy. Také Mönchengladbach měl deset hráčů na mezinárodních akcích. Další kluby také. Potřebujeme jen trochu času," uvedl pro Bayerischer Rundfunk Nagelsmann.

Čtyřiatřicetiletý Nagelsmann, který v posledních dvou letech působil v Lipsku, nahradil Hanse-Dietera Flicka, který převzal po odcházejícím Joachimu Löwovi německou reprezentaci. Rodák z Landsbergu am Lech Nagelsmann se stal třetím nejmladším trenérem na lavičce Bayernu v historii. Mladší byli pouze Reinhard Saftig (31 let a 118 dní) a Sören Lerby (33 let a 253 dní).

K rekordnímu desátému titulu za sebou a 32. v historii má Mnichov táhnout opět polský kanonýr Robert Lewandowski, jenž v minulé sezoně zlomil s 41 ligovými brankami 49 let starý rekord Gerda Müllera. Ten jich v sezoně 1971/72 nastřílel 40. Při posledním vzájemném ligovém utkání s Mönchengladbachem nastřílel Lewandowski při výhře 6:0 hattrick, poslední duel na hřišti Borussie ale skončil vítězstvím domácích 3:2.

"Co se ale mě týče, mám jasno. Titul vyhraje Bayern. Proč? Protože má nejlepší tým," řekl bývalý záložník Bayernu a nyní hráč Realu Madrid Toni Kroos. V minulé sezoně vyhrál Bayern s náskokem 13 bodů před Lipskem. Třetí Dortmund měl o další bod méně.

Právě Lipsko a Dortmund by měly být i tentokrát hlavními spolufavority. Borussia sice přišla o jednadvacetiletou hvězdu Jadona Sancha, který odešel za 73 milionů liber (zhruba 2,1 miliardy korun) do Manchesteru United, udržela ale norského útočníka Erlinga Haalanda. Na lavičce Lipska Nagelsmanna nahradil Američan a bývalý kouč Salcburku Jesse Marsch.

Česká pozornost bude směřovat hlavně na Patrika Schicka v Leverkusenu. Pětadvacetiletý útočník, který se stal s pěti brankami po Cristianu Ronaldovi nejlepším střelcem letního mistrovství Evropy, bude chtít potvrdit vzestupnou formu a prosadit se i v klubu. V něm dal v minulé sezoně v 36 zápasech 13 branek. Leverkusen bude obhajovat šesté místo a hrát Evropskou ligu.

"Líbily se nám výkony všech našich hráčů na vrcholných turnajích, ať už to byl Patrik nebo Lukas Hradecky s Joelem Pohjanpalem z Finska či Exequiel Palacios na Copě América. Patrik ukázal, co umí a jaké jsou jeho silné stránky. Jsem velmi rád, že mám v něm a Lucasi Alariovi takto dobré dva útočníky," řekl pro oficiální stránky klubu trenér Gerardo Seoane.

Dalšími českými hráči budou v soutěži Pavel Kadeřábek v Hoffenheimu, Vladimír Darida v Hertě Berlín, Tomáš Koubek s Janem Morávkem v Augsburgu a Tomáš Ostrák v Kolíně nad Rýnem.

Na bundesligové zápasy se budou moci vrátit i fanoušci. Podle vládních nařízení mohou být tribuny obsazeny z 50 procent celkové kapacity, celkový počet fanoušků by ale neměl přesáhnout 25 tisíc. Výjimku tvoří jen Bayern Mnichov, který povolí jen 35 procenz, tedy maximálně 20 tisíc diváků.

V Bundeslize nebude po 29 letech Schalke, které v minulé sezoně skončilo beznadějně poslední, sestupu po 41 letech se nevyhnuly ani Brémy, v nichž působí brankář Jiří Pavlenka. Místo nich si nejvyšší soutěž zahrají Greuther Fürth a VfL Bochum.