Fotbalisté Atalanty Bergamo zvítězili nad Sassuolem 2:1 a jsou v čele tabulky

Řím - Fotbalisté Atalanty Bergamo v 10. kole italské Serie A porazili na domácím stadionu Sassuolo 2:1 a v čele tabulky vystřídali Neapol, jež má nedělní duel k dobru.

Sassuolo poslal do vedení čtyři minuty před odchodem do šaten Kyriakopulos, ale ještě do poločasu stihl Pašalič srovnat na 1:1. Po 34 sekundách v druhém poločase strhl vedení na stranu Atalanty Lookman a skóre se už nezměnilo.

Bergamo po deseti odehraných ligových kolech stále nepoznalo přemožitele. Atalanta se dostala do čela tabulky před Neapol, která má o bod méně a nedělní domácí zápas s Boloňou k dobru. Sassuolo je deváté.

Fotbalisté Juventusu zvítězili na hřišti městského rivala FC Turín 1:0. Porážku domácího týmu neodvrátil ani český reprezentant David Zima, který se na trávník dostal v 79. minutě .

O výsledku rozhodl až čtvrt hodiny před koncem Vlahovič. Srbský reprezentant dal šestý gól v sezoně a dotáhl se na nejlepší střelce Serie A Immobileho z Lazia a Arnautovice z Boloni.

"Stará dáma" vystřídala na sedmém místě Inter Milán, který má ale pouze o bod méně a nedělní domácí utkání se Salernem k dobru. FC Turín nezvítězil už popáté v řadě, z toho počtvrté prohrál.

Empoli porazilo 1:0 Monzu brankou Haase, pro něhož to byla premiérová trefa v Serii A. Empoli doma zvítězilo poprvé od 24. dubna, kdy toskánský klub porazil Neapol 3:2. Tým z Monzy prohrál poprvé pod novým trenérem Palladinem, který dosud zaznamenal tři vítězství.

Italská fotbalová liga - 10. kolo:

Empoli - Monza 1:0 (11. Haas), FC Turín - Juventus Turín 0:1 (75. Vlahovič), Bergamo - Sassuolo 2:1 (45.+1 Pašalič, 46. Lookman - 41. Kyriakopulos).

Tabulka:

1. Bergamo 10 7 3 0 16:6 24 2. Neapol 9 7 2 0 22:7 23 3. Lazio Řím 9 6 2 1 21:5 20 4. Udine 9 6 2 1 19:10 20 5. AC Milán 9 6 2 1 18:9 20 6. AS Řím 9 6 1 2 12:9 19 7. Juventus Turín 10 4 4 2 13:7 16 8. Inter Milán 9 5 0 4 16:14 15 9. Sassuolo 10 3 3 4 12:12 12 10. Empoli 10 2 5 3 9:11 11 11. FC Turín 10 3 2 5 8:12 11 12. Salernitana 9 2 4 3 12:14 10 13. Monza 10 3 1 6 9:15 10 14. Fiorentina 9 2 3 4 7:11 9 15. Spezia 9 2 2 5 7:17 8 16. Lecce 9 1 4 4 8:11 7 17. Boloňa 9 1 4 4 8:14 7 18. Hellas Verona 9 1 2 6 8:17 5 19. Cremona 9 0 3 6 7:19 3 20. Sampdoria Janov 9 0 3 6 5:17 3