Fotbalisté AS Řím po obratu s Ludogorcem postoupili do play off Evropské ligy

Praha - Fotbalisté AS Řím v 6. kole skupinové fáze Evropské ligy otočili utkání s Ludogorcem Razgrad a po výhře 3:1 postoupili do play off. San Sebastian přišel o stoprocentní bilanci, navzdory domácí porážce 0:1 s Manchesterem United ale udržel první místo ve skupině E.

Ve druhém duelu skupiny podlehla Omonia Nikósie s kapitánem Janem Lecjaksem 0:1 Šeriffu Tiraspol, bez bodu skončila na posledním místě a v evropských pohárech končí. Nula na kontě zůstala i Malmö, jehož porážku 1:2 v Braze neodvrátil ani obránce Matěj Chaluš.

AS Řím potřeboval k posunu na druhé místo skupiny C zvítězit, po poločase ale po Rickově gólu prohrával. Trenér Mourinho zareagoval trojitým střídáním a favorit po pauze duel otočil. Dvě penalty proměnil Pellegrini, v závěru přidal pojistku Zaniolo. "Vlci" vyhráli třetí soutěžní duel za sebou.

Manchester oplatil San Sebastianu domácí porážku z úvodu soutěže, o skóre přesto skončil v tabulce druhý. Jedinou branku vstřelil po Ronaldově přihrávce osmnáctiletý útočník Garnacho. Na lavičce United byl dnes i devatenáctiletý český brankář Radek Vítek.

Kuriózní situace nastala ve skupině F. Všechny čtyři týmy získaly v šesti utkáních osm bodů, rozhodnout tak muselo skóre. To má nejlepší Feyenoord, který si dnes poradil 1:0 s Laziem Řím. Italský celek skončil třetí a zahraje si na jaře alespoň play off Evropské konferenční ligy. Druhou příčku ve skupině obsadil Midtjylland po výhře 2:0 nad Štýrským Hradcem.

Ve skupině H si zajistilo play off Monako triumfem 4:1 nad Crvenou zvezdou Bělehrad. Hattrickem se blýskl německý útočník Volland, jedinou trefu hostů zaznamenal z penalty bývalý sparťan Kanga.

Los vyřazovací fáze je na programu v pondělí.

Fotbalová Evropská liga - 6. kolo skupin:

Skupina A:

Arsenal - FC Curych 1:0 (1:0)

Branka: 17. Tierney.

Bodö/Glimt - PSV Eindhoven 1:2 (0:1)

Branky: 90.+3 Žugelj - 36. vlastní Sampsted, 52. Bakayoko.

Konečná tabulka:

1. Arsenal 6 5 0 1 8:3 15 2. PSV Eindhoven 6 4 1 1 15:4 13 3. Bodö/Glimt 6 1 1 4 5:10 4 4. FC Curych 6 1 0 5 5:16 3

Skupina B:

Rennes - AEK Larnaka 1:1 (1:0)

Branky: 17. Abline - 76. Lopes.

Dynamo Kyjev - Fenerbahce 0:2 (0:2)

Branky: 23. Güler, 45.+2 Arao. ČK: 68. Zabarnyj (Dynamo).

Konečná tabulka:

1. Fenerbahce 6 4 2 0 13:7 14 2. Rennes 6 3 3 0 11:8 12 3. AEK Larnaka 6 1 2 3 7:10 5 4. Dynamo Kyjev 6 0 1 5 5:11 1

Skupina C:

Betis Sevilla - HJK Helsinky 3:0 (2:0)

Branky: 20. a 41. Ruibal, 90.+3 Fekir.

AS Řím - Ludogorec Razgrad 3:1 (0:1)

Branky: 56. z pen. a 65. z pen. Pellegrini, 85. Zaniolo - 42. Rick. ČK: 90. Verdon (Ludogorec).

Konečná tabulka:

1. Betis Sevilla 6 5 1 0 12:4 16 2. AS Řím 6 3 1 2 11:7 10 3. Ludogorec Razgrad 6 2 1 3 8:9 7 4. Helsinky 6 0 1 5 2:13 1

Skupina D:

Saint-Gilloise - Union Berlín 0:1 (0:1)

Branka: 6. Michel.

Braga - Malmö 2:1 (1:0)

Branky: 36. Horta, 55. Djalo - 77. Sejdiu.

Konečná tabulka:

1. Saint-Gilloise 6 4 1 1 11:7 13 2. Union Berlín 6 4 0 2 4:2 12 3. Braga 6 3 1 2 9:7 10 4. Malmö 6 0 0 6 3:11 0

Skupina E:

Šeriff Tiraspol - Omonia Nikósie 1:0 (0:0)

Branka: 88. Akanbi.

San Sebastian - Manchester United 0:1 (0:1)

Branka: 17. Garnacho.

Konečná tabulka:

1. San Sebastian 6 5 0 1 10:2 15 2. Manchester United 6 5 0 1 10:3 15 3. Šeriff Tiraspol 6 2 0 4 4:10 6 4. Omonia Nikósie 6 0 0 6 3:12 0

Skupina F:

Midtjylland - Sturm Štýrský Hradec 2:0 (1:0)

Branky: 15. a 72. Dreyer.

Feyenoord Rotterdam - Lazio Řím 1:0 (0:0)

Branka: 64. Giménez. ČK: 90.+6 Romero (Lazio).

Konečná tabulka:

1. Feyenoord Rotterdam 6 2 2 2 13:9 8 2. Midtjylland 6 2 2 2 12:8 8 3. Lazio Řím 6 2 2 2 9:11 8 4. Štýrský Hradec 6 2 2 2 4:10 8

Skupina G:

Olympiakos Pireus - Nantes 0:2 (0:0)

Branky: 79. Muhammad, 90. Blas.

Karabach - Freiburg 1:1 (0:1)

Branky: 90.+2 Owusu - 25. Petersen z pen. ČK: 60. Medina (Karabach).

Konečná tabulka:

1. Freiburg 6 4 2 0 13:3 14 2. Nantes 6 3 0 3 6:11 9 3. Karabach 6 2 2 2 9:5 8 4. Olympiakos Pireus 6 0 2 4 2:11 2

Skupina H:

Monako - Crvena zvezda Bělehrad 4:1 (2:0)

Branky: 5., 27. a 87. Volland, 50. vlastní Rodič - 54. Kanga z pen.

Trabzonspor - Ferencváros Budapešť 1:0 (1:0)

Branka: 7. Bakasetas.

Konečná tabulka:

1. Ferencváros Budapešť 6 3 1 2 8:9 10 2. Monako 6 3 1 2 9:8 10 3. Trabzonspor 6 3 0 3 11:9 9 4. Crvena zvezda Bělehrad 6 2 0 4 9:11 6