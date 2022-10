Fotbalisté Arsenalu porazili Liverpool 3:2 a dále vedou anglickou ligu

Londýn - Fotbalisté Arsenalu ve šlágru 10. kola anglické ligy porazili Liverpool na domácí půdě 3:2 a dále vedou tabulku. Zápas rozhodl autor dvou gólů Bukayo Saka.

Domácí otevřeli skóre už po 57 vteřinách hry, po Ödegaardově přihrávce skrz obranu se prosadil Martinelli. Hosté z Liverpoolu vyrovnali v 34. minutě po gólu letní posily Núňeze. Uruguayský reprezentant se v lize trefil teprve podruhé a poprvé od prvního kola, které se hrálo 6. srpna. Tehdy se prosadil na hřišti Fulhamu. Ještě do přestávky stihl Arsenalu vrátit vedení Saka.

Osm minut po začátku druhého poločasu "Reds" vyrovnali podruhé, tentokrát přičiněním Firmina. V 75. minutě rozhodčí Oliver nařídil pokutový kop pro Arsenal po faulu Brazilce Thiaga na krajana Jesuse. Saka se nemýlil a svým druhým gólem utkání rozhodl.

Anglický reprezentant se ve věku 21 let a 34 dní stal druhým nejmladším hráčem v historii Arsenalu, kterému se podařilo nastřílet 20 ligových branek. Nejmladším je Nicolas Anelka, ten to stihl věku 20 let a 41 dní.

Arsenal zvítězil potřetí v řadě a je stále první s 24 body. Liverpool se naopak v lize trápí, potřetí za sebou nezvítězil a s deseti body je desátý.

Fotbalisté West Hamu zvítězili po obratu doma nad Fulhamem 3:1 a poprvé v sezoně zvítězili dvakrát po sobě. Tomáš Souček odehrál celé utkání, Vladimír Coufal zůstal v roli náhradníka.

Hosté z Fulhamu šli do vedení už po pěti minutách hry, když se prosadil Pereira. Stejný hráč o necelou půl hodinu později zavinil pokutový kop, ze kterého srovnal Bowen. V 62. minutě strhl vedení na stranu "Kladivářů" dokonalým lobem Scamacca. Obránci Fulhamu se po jeho trefě domáhali odpískání ofsajdu a brankář Leno zároveň reklamoval střelcovu ruku, ale dvojitá kontrola videorozhodčího neodhalila žádný přestupek proti pravidlům. V první minutě nastavení pojistil výhru West Hamu v malém londýnském derby Antonio.

West Ham se vyhoupl na 13. místo s deseti body. Fulham má o bod víc a je devátý.

Anglická fotbalová liga - 10. kolo:

Crystal Palace - Leeds 2:1 (24. Edouard, 76. Eze - 10. Struijk), West Ham United - Fulham 3:1 (29. Bowen z pen., 62. Scamacca, 90.+1 Antonio - 5. Pereira), Arsenal - Liverpool 3:2 (45.+5 a 76. z pen. Saka, 1. Martinelli - 34. Núněz, 53. Firmino),

20:00 Everton - Manchester United.

Tabulka:

1. Arsenal 9 8 0 1 23:10 24 2. Manchester City 9 7 2 0 33:9 23 3. Tottenham 9 6 2 1 20:10 20 4. Chelsea 8 5 1 2 13:10 16 5. Newcastle 9 3 5 1 17:9 14 6. Brighton 8 4 2 2 14:9 14 7. Manchester United 7 4 0 3 11:14 12 8. Bournemouth 9 3 3 3 8:20 12 9. Fulham 9 3 2 4 14:18 11 10. Liverpool 8 2 4 2 20:12 10 11. Everton 8 2 4 2 7:7 10 12. Brentford 9 2 4 3 16:17 10 13. West Ham United 9 3 1 5 8:10 10 14. Leeds 8 2 3 3 11:12 9 15. Crystal Palace 8 2 3 3 10:12 9 16. Aston Villa 8 2 2 4 6:10 8 17. Southampton 9 2 1 6 8:17 7 18. Wolverhampton 9 1 3 5 3:12 6 19. Leicester 9 1 1 7 15:24 4 20. Nottingham 8 1 1 6 6:21 4