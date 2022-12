Fotbalisté Argentiny ve finále MS po penaltách porazili obhájce z Francie

Lusail (Katar) - Fotbalisté Argentiny se potřetí v historii stali mistry světa a navázali na triumfy z let 1978 a 1986. Úřadující jihoameričtí vítězové sice v dramatickém finále turnaje v Kataru ztratili proti obhájcům titulu z Francie vedení 2:0 a 3:2, ale v penaltovém rozstřelu zvítězili 4:2. Argentinský kapitán Lionel Messi dosáhl ve svém zřejmě posledním utkání na mistrovství světa na trofej, která mu v bohaté sbírce chyběla.

Argentina dlouho dominovala a po brankách Messiho z penalty s Ángelem Di Maríou vedla 2:0. V 80. minutě ale snížil z pokutového kopu Kylian Mbappé, který za dalších 97 sekund srovnal. Ve 108. minutě se znovu prosadil Messi, dvě minuty před koncem prodloužení završil z penalty hattrick Mbappé. V rozhodujícím rozstřelu ale prokázali pevnější nervy Argentinci, kteří proměnili všechny čtyři pokusy, zatímco na straně soupeře selhali Kingsley Coman a Aurélien Tchouaméni.

Francie nevyužila možnost stát se teprve třetím týmem v historii a prvním od roku 1962 a Brazílie, který na mistrovství světa obhájí zlato. Výběr země galského kohouta nenavázal na triumfy z let 1998 a 2018.

Mbappé sice s osmi góly ovládl o jednu branku před Messim úchvatný souboj o krále tabulky kanonýrů katarského turnaje, radovat se ale mohl jeho spoluhráč z Paris St. Germain. Argentinci oplatili soupeři porážku 3:4 z osmifinále minulého šampionátu v Rusku a stali se na MS po Španělsku v roce 2010 teprve druhou zemí, která ovládla mistrovství poté, co prohrála úvodní zápas.

Messi si ve finále připsal 26. start na světových šampionátech a překonal německého rekordmana Lothara Matthäuse. Francouzský gólman Hugo Lloris jako první brankář v historii nastoupil ke 20. utkání na MS, po semifinále se dělil o první místo mezi gólmany s Němcem Manuelem Neuerem.

V argentinské základní sestavě byl i zkušený ofenzivní univerzál Di María, jenž v předchozím průběhu vyřazovací fáze odehrál i kvůli zdravotním problémům jen devět minut. Do francouzské zahajovací jedenáctky se oproti semifinále a lehké nemoci vrátili záložník Rabiot a obránce Upamecano.

Argentinci od úvodu působili agresivnějším a hladovějším dojmem. V deváté minutě po souboji s protihráčem zůstal ležet Lloris, jenž se v 35 letech a 357 dnech stal druhým nejstarším brankářem ve finále, po ošetření ale mohl pokračovat.

Jihoamerický šampion zužitkoval převahu v polovině úvodního dějství. Dembélé se nechal obejít Di Maríou, fauloval ho ve vápně a polský rozhodčí Marciniak bez váhání nařídil penaltu, kterou Messi s jistotou proměnil, poté co Llorise poslal na opačnou stranu.

Pětatřicetiletý sedminásobný držitel Zlatého míče jako první v historii skóroval na jednom mistrovství světa ve všech kolech. Ve 35 letech a 177 dnech se Messi stal druhým nejstarším střelcem ve finále po Švédu Liedholmovi.

V 36. minutě Argentinci zvýšili. Po bleskové kombinaci se dostali do brejku dvou na jednoho, který po přihrávce od Mac Allistera zakončil Di María. Navrátilec do základní sestavy se trefil premiérově na turnaji a jako první hráč v historii se dokázal prosadit ve finále mistrovství světa, kontinentálního šampionátu i olympiády.

Francouzi ve finále světového šampionátu jako první od roku 1966 za celé úvodní dějství nevystřelili a neměli jediný dotyk v soupeřově vápně, jako by na ně dolehly následky virózy, s kterou se někteří hráči potýkali.

Trenér Deschamps, který mohl jako druhý v historii po Italu Pozzovi se svým týmem obhájit na MS zlato, už po 41 minutách dvakrát střídal. Překvapivě stáhl nejlepšího střelce francouzské reprezentační historie Girouda a Dembélého a nasadil Thurama s Kolem Muanim.

Od roku 1954 nedokázal ve finále žádný tým otočit stav 0:2 a nepovedlo se to ani Francouzům, byť k tomu navzdory slabšímu výkonu v úvodní hodině nakonec překvapivě neměli daleko. Výběr země galského kohouta v úvodu druhého dějství přežil několik šancí soupeře a pak finále nečekaně zdramatizoval.

Francouzi, kteří jako první od roku 2002 hráli finále podruhé za sebou, premiérově v utkání vystřelili až v 68. minutě, pak ale z úvodních dvou pokusů mezi tyče srovnali. V 79. minutě fauloval ve vápně Otamendi Kola Muaniho a Mbappé se štěstím z penalty snížil, byť si Martínez na míč sáhl.

Za dalších 97 sekund se útočník Paris St. Germain trefil znovu. Po přiťuknutí střídajícího Thurama Mbappé propálil Emiliana Martíneze a navázal na dvě branky z předchozího vzájemného souboje před čtyřmi lety.

Senzační obrat mohl dokonat ve čtvrté minutě nastavení Rabiot, ale Emiliano Martínez zasáhl. Na opačné straně pak Messiho ránu vytáhl Lloris a čtvrté z posledních pěti finále dospělo do prodloužení.

Argentinci ztratili na konci základní hrací doby vedení i ve čtvrtfinále, v němž pak Nizozemce vyřadili až na penalty. V závěru první části prodloužení prováhal dvě velké šance střídající Lautaro Martínez, ve 108. minutě už ale Argentinci znovu vedli. Lautaro Martínez ještě Llorise nepřekonal, ale Messi z dorážky dostal míč kousek za čáru, což potvrdila technologie.

Hvězdný kanonýr v tu chvíli srovnal Mbappého v čele střelecké tabulky turnaje na sedm gólů, ale spoluhráč z PSG mu znovu odskočil. Francouzský kanonýr ve 118. minutě tentokrát s přehledem proměnil svoji druhou penaltu poté, co trefil ve vápně Montielovu ruku. Mbappé jako druhý po Angličanu Hurstovi vstřelil ve finále mistrovství světa hattrick.

Oba celky se v jednom z nejdramatičtějších finále v historii snažily rozhodnout ještě před penaltami. Argentinu v závěru prodloužení proti Kolu Muanimu podržel brankář Emiliano Martínez, jenž poté v druhé sérii penaltového rozstřelu vychytal i Comana. Následně Tchouaméni vystřelil vedle, zatímco Jihoameričané nezaváhali. Jako čtvrtý uspěl Montiel a odstartoval argentinské oslavy.

Hlasy po utkání:

Lionel Scaloni (trenér Argentiny): "Cítím se osvobozený. Na tenhle tým jsem neskutečně hrdý. Vítězství věnuju tátovi a mámě. To díky nim bylo všechno možné, proto jsem tady. Vždycky mě podporovali."

Emiliano Martínez (brankář Argentiny): "Zápas jsme měli pod kontrolou, ale byli jsme předurčeni k tomu, abychom trpěli. Francie málem vstřelila vítězný gól, ale díkybohu jsme vyhráli my. Snil jsem o vítězství na mistrovství světa. Bylo to neuvěřitelné finále, nemám slov. Nedokážu popsat, co cítím."

Argentina - Francie 3:2 (2:2, 2:0) po prodloužení, na pen. 4:2

Branky: 23. z pen. a 108. Messi, 36. Di María - 80. z pen., 81. a 118. z pen. Mbappé. Penalty proměnili: Messi, Dybala, Paredes, Montiel - Mbappé, Kolo Muani. Neproměnili: Coman, Tchouaméni. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). ŽK: Fernández, Acuňa, Paredes, Montiel - Rabiot, Thuram, Giroud. Diváci: 88.966.

Argentina: E. Martínez - Molina (91. Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (120.+1 Dybala) - Fernández - De Paul (102. Paredes), Mac Allister (116. Pezzella) - Messi, Álvarez (103. Lautaro Martínez), Di María (64. Acuňa). Trenér: Scaloni.

Francie: Lloris - Koundé (120.+1 Disasi), Varane (113. Konaté), Upamecano, T. Hernandez (71. Camavinga) - Tchouaméni - Griezmann (71. Coman), Rabiot (96. Fofana) - Dembélé (41. Kolo Muani), Giroud (41. Thuram), Mbappé. Trenér: Deschamps.