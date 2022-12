Fotbalisté Argentiny porazili Chorvaty 3:0 a jsou ve finále MS

Semifinálové utkání Argentina - Chorvatsko na fotbalovém MS v katarském Lusailu, 13. prosince 2022. Hráči Argentiny se radují z vítězství a postupu do finále.

Lusail (Katar) - Fotbalisté Argentiny porazili obhájce stříbra Chorvaty 3:0 a po osmi letech postoupili do finále mistrovství světa. V prvním poločase skórovali Lionel Messi z penalty a Julián Álvarez, který pak po změně stran také stanovil konečné skóre.

Jihoameričané vyhráli na světovém šampionátu i páté semifinále a o zlato si zahrají pošesté. Získat se jim ho podařilo v letech 1978 a 1986. Hvězdného Messiho dělí stejně jako v roce 2014 už jen jediná výhra od doplnění skvostné osobní sbírky trofejí o tu nejcennější.

"Hlavou se mi honí strašně moc věcí. Ani nevím, jak své pocity popsat. Jsme ve finále, to jsme si přáli. Byla to neskutečná zábava dostat se až sem," citovaly agentury Messiho.

V nedělním finále v Kataru Argentinci vyzvou buď obhájce trofeje Francii, nebo Maroko. Jejich vzájemné utkání je na programu ve středu od 20:00 SEČ.

Chorvatsko bude v sobotním duelu o třetí místo usilovat o třetí medaili z MS. Vedle čtyři roky starého stříbra vybojovalo v roce 1998 bronz. "Kdyby nám tuhle pozici před šampionátem někdo nabídl, vzali bychom ji. Pro chorvatský národní tým je to velký úspěch. Jsme pyšní," řekl trenér Zlatko Dalič.

Utkání se hrálo s novým míčem, s designem speciálně vytvořeným pouze na semifinále a finále. Týmy začaly opatrně, první střela na branku se zrodila až v 25. minutě. Chorvatský gólman Livakovič ale Fernándezovu dalekonosnou ránu vyrazil.

O devět minut později šli úřadující jihoameričtí šampioni do vedení. Vyběhnutý Livakovič srazil Álvareze a rozhodčí Orsato nařídil pokutový kop. Tradiční exekutor Messi se ranou pod horní tyč nezmýlil a na turnaji proměnil třetí ze čtyř penalt (bez čtvrtfinálového rozstřelu).

Pátým gólem se v tabulce střelců dotáhl na spoluhráče z Paris St. Germain Francouze Mbappého. Zároveň stylově oslavil 25. start na MS, čímž vyrovnal dosavadní rekord Němce Matthäuse.

V 39. minutě Argentinci zvýšili. Álvarez převzal na půlící čáře míč a i s pomocí dvou odrazů od bránících protihráčů se dostal až do vápna, kde překonal Livakoviče.

"Penalta a vzápětí druhý gól nás odrovnaly. Takové zápasy se těžko obracejí, Argentina je příliš velký tým," uvedl záložník Lovro Majer.

V závěru poločasu ještě chorvatský gólman včasným zákrokem zachránil svůj tým od třetí inkasované branky po hlavičce Mac Allistera.

Po téměř hodině hry neuspěl Messi, v 69. minutě se ale především jeho zásluhou Argentina opět radovala. Od postranní čáry až po šestnáctku mu stoper Gvardiol nedokázal vzít balon a výborně hrající Messi ho předložil Álvarezovi, jenž z ideální pozice trefil odkrytou bránu.

Chorvaté sice více drželi míč, ale gólmana Emiliana Martíneze výrazněji neohrozili. Naopak v 83. minutě málem znovu inkasovali, jenže Mac Allister zamířil vedle.

Argentinci oplatili soupeři stejně vysokou porážku z předchozího šampionátu, Chorvaty zdolali na MS i v roce 1998 (1:0). Od úvodní překvapivé prohry se Saúdskou Arábií vyhráli Jihoameričané v Kataru páté utkání po sobě.

"Zaslouženě jsme prohráli. Hráče ale neviním. Během celého turnaje do toho dali všechno. Musíme držet při sobě a zvednout se. Nemám hráčům co vytknout. Nemůžeme si na nic stěžovat. Musíme se připravit na další utkání. Zabojujeme o bronz," konstatoval Dalič.

Hlasy po utkání:

Lionel Messi (kapitán a střelec úvodní branky Argentiny): "Hlavou se mi honí strašně moc věcí. Ani nevím, jak své pocity popsat. Jsme ve finále, to jsme si přáli. Byla to neskutečná zábava dostat se až sem. Vychutnávám si to, i když jsme začali porážkou. I tak jsme ale věřili tomu, že se tenhle tým posune dál."

Julián Álvarez (útočník a střelec dvou branek Argentiny): "Zasloužili jsme si to. Vytvořili jsme skvělý tým. Všichni si to moc užíváme. Nemůžeme se dočkat finále."

Lionel Scaloni (trenér Argentiny): "Těžko to nějak shrnout slovy. Jako Argentinec jsem o tomhle vždycky snil. Je to historický okamžik, který si musíme užít, ale ještě jeden krok zbývá. Cítím se poctěn, že mohu trénovat Messiho a vidět ho hrát. Pokaždé, když ho člověk sleduje při hře, je to motivace pro spoluhráče, pro Argentinu a pro celý svět."

Zlato Dalič (trenér Chorvatska): "Gratuluju Argentině k vítězství. Vytvořili jsme si pár dobrých situací, ale žádné skutečné šance. Chyběl nám opravdový útočník. Zaslouženě jsme prohráli. Hráče ale neviním. Během celého turnaje do toho dali všechno. Musíme držet při sobě a zvednout se. Nemám hráčům co vytknout. Nemůžeme si na nic stěžovat. Musíme se připravit na další utkání. Zabojujeme o bronz."

Argentina - Chorvatsko 3:0 (2:0)

Branky: 39. a 69. Álvarez - 34. Messi z pen. Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Romero, Otamendi - Livakovič, Kovačič. Diváci: 88.966.

Sestavy:

Argentina: E. Martínez - Molina (86. Foyth), Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul (74. Palacios), Paredes (62. Lisandro Martínez), Fernández, Mac Allister (86. Correa) - Messi, Álvarez (74. Dybala). Trenér: Scaloni.

Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa (46. Oršič) - Brozovič (50. Petkovič) - Kovačič, Modrič (81. Majer) - Pašalič (46. Vlašič), Kramarič (72. Livaja), Perišič. Trenér: Dalič.