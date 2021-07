Fotbalisté Argentiny po finálové výhře 1:0 nad Brazílií ovládli Copu América

Rio de Janeiro - Fotbalisté Argentiny zvítězili ve finále jihoamerického šampionátu Copa América nad domácí Brazílií 1:0. Zápas na stadionu Maracaná v Riu de Janeiro rozhodl ve 22. minutě obloučkem přes brankáře útočník Ángel Di María.

Fotogalerie

Argentina vyhrála velký turnaj poprvé od roku 1993. Mistrovství Jižní Ameriky opanovali dvojnásobní světoví šampioni popatnácté v historii a vyrovnali se doposud nejúspěšnějšímu týmu Uruguayi. Hvězdný argentinský kapitán Lionel Messi získal ve 34 letech první velkou trofej s národním celkem, dosud s reprezentací ovládl jen olympijský turnaj v roce 2008. Brazílie nedokázala obhájit předloňské prvenství a na jubilejní desátý jihoamerický titul nedosáhla.

"Bylo to strašně těžké mistrovství. Vyhrát nad Brazílií je vždy výjimečné. Je to skvělý titul a doufám, že si ho všichni Argentinci užijí," citoval twitterový účet argentinské reprezentace trenéra Lionela Scaloniho, jehož tým protáhl sérii bez porážky na 20 utkání. Naposledy prohrál předloni v semifinále Copy América s Brazílií.

Souboj tradičních rivalů byl od začátku velmi tvrdý a nabídl jen minimum gólových šancí. Hned z té první otevřeli Argentinci ve 22. minutě skóre. Dlouhý pas od De Paula prošel přes obránce až k nabíhajícímu Di Maríovi a třiatřicetiletý útočník Paris St. Germain povedeným lobem přehodil gólmana Edersona. Trefil se poprvé od března.

"Rodrigo mi dal krásný pas a dopadlo to stejně jako na olympiádě proti Nigérii," připomněl Di María, že lobem rozhodl i olympijské finále před 13 lety. "Nemohu přestat plakat, tohle je nezapomenutelné. Messi mi řekl, že mi děkuje. A já odvětil, že děkuju jemu. Hodně lidí nám říkalo, ať se už do týmu nevracíme. Ale my pořád šli hlavou proti zdi a dnes se to povedlo," dodal zkušený útočník.

"Kanárci" se dlouho nedostávali do šancí a hrozit začali až po pauze. V 52. minutě dostal míč do sítě Richarlison, ale z vyrovnání se kvůli těsnému ofsajdu nemohl radovat. Vzápětí stejný hráč trefil brankáře Emiliana Martíneze. Gólman Aston Villy pak Argentince podržel v 87. minutě, kdy vyrazil střelu střídajícího Gabriela Barbosy.

Na druhé straně mohl definitivně rozhodnout Messi, ale klička proti Edersonovi mu nevyšla. Hvězdný kanonýr pátý gól na turnaji nepřidal, přesto byl spolu s Kolumbijcem Díazem nejlepším střelcem. Navrch přidal ještě pět asistencí. Brazílie prohrála po 13 zápasech a poprvé od předloňské porážky 0:1 rovněž s Argentinou.

Po závěrečném hvizdu na Messiho naskákali spoluhráči a poté ho nadšeně vyhazovali do vzduchu. Šestinásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa se po třech finálových porážkách na jihoamerickém šampionátu a jedné finálové prohře na mistrovství světa konečně dočkal s argentinskou reprezentací vytouženého velkého zlata.

Messiho někdejší spoluhráč z Barcelony Neymar naopak opouštěl stadion Maracaná, kam kvůli koronavirové pandemii mohlo jen několik tisícovek diváků, v slzách. Na první velký titul s brazilským národním týmem nedosáhl, na kontě má zatím jen prvenství z Poháru FIFA a stejně jako Messi zlato z olympijského turnaje pro hráče do 23 let. Předloni na Copě América kvůli zranění chyběl.

"Musíme pogratulovat soupeři hlavně za první poločas, ve kterém nás neutralizoval. Ve druhé půli chtěl hrát fotbal jen jeden tým, ten druhý pouze zdržoval. Ale to není omluva, nepředvedli jsme to, co jsme měli," řekl brazilský kapitán Thiago Silva.

Copa América, mistrovství Jižní Ameriky ve fotbale - finále (Rio de Janeiro):

Argentina - Brazílie 1:0 (1:0)

Branka: 22. Di María. Rozhodčí: Ostojich - Barreiro, Soppi - Cunha (video, všichni Urug.). ŽK: Paredes, Lo Celso, De Paul, Otamendi, Montiel - Fred, Lodi, Paquetá, Marquinhos. Diváci: omezený počet.

Sestavy:

Argentina: E. Martínez - Montiel, Romero (79. Pezzella), Otamendi, Acuňa - De Paul, Paredes (54. Rodríguez), Lo Celso (63. Tagliafico) - Di María (79. Palacios), Messi, Lautaro Martínez (79. González). Trenér: Scaloni.

Brazílie: Ederson - Danilo, Marquinhos, Silva, Lodi (76. Emerson) - Casemiro, Fred (46. Firmino) - Richarlison, Paquetá (76. Gabriel Barbosa), Everton (63. Vinícius) - Neymar. Trenér: Tite.