Fotbalisté Anglie ve šlágru osmifinále Eura hostí Německo

Utkání ME ve fotbale ČR - Anglie v Londýně, zprava Marcus Rashford z Anglie a Petr Ševčík z ČR. ČTK/AP/Neil Hall

Londýn - Fotbalisté Anglie v úterním osmifinále mistrovství Evropy vyzvou rivala Německo. Jeden z největších šlágrů vyřazovací fáze začne v 18:00 na londýnském stadionu Wembley, takže Albion bude mít i ve čtvrtém zápase na turnaji výhodu domácího prostředí.

Angličané na Euru vyhráli 1:0 nad Chorvatskem, remizovali bez branek se Skotskem a poté zdolali rovněž 1:0 českou reprezentaci. Svěřenci trenéra Garetha Southgatea postoupili jako vítězové skupiny D.

Němci měli do osmifinále náročnější cestu. Po prohře 0:1 s Francií porazili 4:2 obhájce zlata Portugalsko a na závěr s outsiderem Maďarskem zachránili remízu 2:2. Díky ní odvrátili senzační vyřazení a ve skupině F obsadili druhou příčku.

"Od teďka je to pro nás všechno nebo nic. Jsme nevyzpytatelní, ale víme, že dokážeme být silní, když na hřišti děláme věci správně. Pokud ne, tak se pro nás situace stává složitou," upozornil německý trenér Joachim Löw. "Proti Anglii to bude úplně jiné utkání a mohli bychom z toho těžit. Angličané hrajou doma a potřebují útočit. Bude to otevřenější než proti Maďarsku, ale musíme být absolutně ostražití," dodal kouč.

Angličané sehráli s Německem řadu památných bitev. Poslední vzájemný duel v přípravě v listopadu 2017 skončil 0:0. Na Euru před 21 lety zvítězil Albion ve skupině 1:0, v semifinále ME 1996 naopak uspěli Němci na penalty a po následné finálové výhře nad Českem slavili svůj třetí a zatím poslední evropský triumf. Jediný pokutový kop v semifinálovém rozstřelu tehdy neproměnil Southgate.

"Penalty trénujeme pořád, dělali jsme to na mistrovství světa i v Lize národů. Tyto dva rozstřely (proti Kolumbii a Švýcarsku) jsme vyhráli, takže budeme připraveni," konstatoval anglický trenér.

Zatím neví, zda využije beka Bena Chilwella a záložníka Masona Mounta, kteří museli do karantény kvůli kontaktu se Skotem Billy Gilmourem, pozitivně testovaným na koronavirus, a vynechali duel s ČR. Duo z Chelsea muselo trénovat individuálně a je odděleno od zbytky týmu.

"Nejde jen o samotnou připravenost k utkání, ale také o psychologickou stránku. Strávili hodně času sami na pokoji, takže je to velmi těžká situace. Především pro ně dva," uvedl Southgate.

Pro německé mužstvo může být výhodou, že hned šest hráčů ve výběru Löwa působí v anglických klubech. "Známe Premier League a styl hráčů. Pravděpodobně se to nebude moc lišit od reprezentace a třeba nám to trochu pomůže," uvažoval ofenzivní záložník Chelsea Kai Havertz.

Angličané ve finále MS 1966 ve Wembley porazili Německo 4:2 po prodloužení, ale v následujících čtyřech vyřazovacích soubojích na velkých turnajích s rivalem prohráli. "Nebudou se nás bát. Musíme předvést maximální výkon a být perfektně připraveni takticky, fyzicky i psychicky. Česká nás výborný soupeř," upozornil Southgate.

Postupující se ve čtvrtfinále utká s vítězem dalšího úterního osmifinále mezi Švédskem a Ukrajinou. Hrát se bude v sobotu v Římě.

Statistické údaje před úterním zápasem osmifinále mistrovství Evropy ve fotbale: Anglie - Německo Výkop: úterý 29. června, 18:00 (Londýn). Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). Umístění v žebříčku FIFA: 4. - 12. Bilance: 32 13-6-13 51:42. Bilance na ME: 4 1-2-1 3:4. Předpokládané sestavy: Anglie: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Phillips - Foden, Mount, Sterling - Kane. Německo: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Gnabry. Absence: Alexander-Arnold, D. Henderson - Klostermann, Ter Stegen (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Foden - Ginter, Gündogan, Havertz, Kimmich, Sané (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Kane (34) - Müller (39). Nejlepší střelci na ME: Sterling - Havertz (oba 2). Zajímavosti: - Německo vyhrálo 3 z posledních 5 vzájemných zápasů, Anglie porazila Německo ve skupině ME 2000, v semifinále domácího Eura 1996 zase Albion prohrál s rivalem na penalty - Anglie postoupila do osmifinále jako vítěz skupiny D, kde porazila Chorvatsko 1:0, remizovala se Skotskem 0:0 a vyhrála nad Českem 1:0 - Německo na turnaji podlehlo Francii 0:1, porazilo Portugalsko 4:2 a remizovalo s Maďarskem 2:2, do osmifinále prošlo jako druhý tým skupiny F - Anglie hrála všechny 3 zápasy na londýském stadionu Wembley - Anglie 9x za sebou neprohrála (z toho 8 výher) a během toho dostala jediný gól - Anglie na ME v základní hrací době prohrála jediný z posledních 14 zápasů a ve 4 z posledních 5 neinkasovala - Anglie hraje na 10. Euru, maximem jsou 3. místa z let 1968 a 1996 - Německo startuje na rekordním 13. ME, se třemi triumfy (1972, 1980, 1996) je spolu se Španělskem nejúspěšnější zemí - Německo vyhrálo jen 2 z posledních 6 zápasů - postupující se ve čtvrtfinále (3. července v Římě) utká s vítězem zápasu Švédsko - Ukrajina - v Anglii hrají Němci Havertz, Rüdiger a Werner (všichni Chelsea), Gündogan (Manchester City), Koch (Leeds) a Leno (Arsenal), Angličané Bellingham a Sancho zase působí v Dortmundu