Fotbalisté Anglie porazili Izrael 3:0 a jsou prvním finalistou ME do 21 let

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Batumi (Gruzie) - semifinále:Izrael - Anglie, 5. července 2023. Zleva Oz Bilevi z Izraele a Cole Palmer z Anglie.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Batumi (Gruzie) - semifinále:Izrael - Anglie, 5. července 2023. Zleva Oz Bilevi z Izraele a Cole Palmer z Anglie. ČTK/AP/Tamuna Kulumbegashvili

Batumi (Gruzie) - Fotbalisté Anglie po 14 letech postoupili do finále mistrovství Evropy do 21 let. V úvodním semifinále v Batumi hladce porazili Izrael 3:0 a v sobotu se utkají o trofej s lepším z dvojice Španělsko - Ukrajina. Jejich zápas začne v Bukurešti dnes ve 21:00.

"Mladí lvi" navázali na výhru 2:0 nad Izraelci ve skupině, kde hrála i česká reprezentace, a na turnaji zvítězili také v pátém duelu bez inkasované branky.

Favorizovaní Angličané měli od začátku převahu. Do vedení je mohl poslat už v 17. minutě Gibbs-White, ale z penalty netrefil branku. Izraelci na ME přečkali třetí pokutový kop, v úvodním duelu proti nim dvakrát neuspěli Němci.

Gibbs-White ve 42. minutě napravil svoje zaváhání a umístěnou hlavičkou otevřel skóre. Záložník Nottinghamu na šampionátu ke třem asistencím přidal první branku.

Angličané překonali urputnou izraelskou defenzivu podruhé v 64. minutě, kdy povedenou týmovou akci zakončil Palmer. Jeho premiérový gól na turnaji hlavní sudí potvrdil až po dlouhém zkoumání videorozhodčího. V poslední minutě uzavřel skóre střídající Archer střelou pod břevno.

Výsledky semifinále ME fotbalistů do 21 let

Izrael - Anglie 0:3 (0:1)

Branky: 42. Gibbs-White, 64. Palmer, 90. Archer.

21:00 Španělsko - Ukrajina.