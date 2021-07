Fotbalisté Anglie mohou poprvé vyhrát Euro, v nedělním finále hostí Itálii

Trenér fotbalové reprezentace Gareth Southgate sleduje trénink svých svěřenců ve městě Burton upon Trent 8. července 2021.

Trenér fotbalové reprezentace Gareth Southgate sleduje trénink svých svěřenců ve městě Burton upon Trent 8. července 2021. ČTK/AP/Mike Egerton

Londýn - Fotbalisté Anglie v nedělním finále mistrovství Evropy v Londýně vyzvou Itálii. Albion usiluje o premiérový triumf na Euru a první trofej od zlata z domácího světového šampionátu 1966. "Azzurri" ovládli ME pouze v roce 1968, poslední dvě finále v letech 2000 a 2012 prohráli. Utkání na stadionu Wembley začne ve 21:00, hlavním rozhodčím je Björn Kuipers z Nizozemska.

Oba týmy stál postup do finále hodně sil. Výběr kouče Roberta Manciniho po výsledku 1:1 zdolal Španělsko 4:2 na penalty. Angličané v druhém semifinále zdolali Dánsko 2:1 po prodloužení i díky kontroverznímu pokutovému kopu.

"Zápas jsme sledovali společně. Řekněme, že ta penalta byla hodně štědrá. Pod tlakem bude hlavně Anglie, která ještě nikdy nevyhrála Euro. Myslím, že tým s čistší hlavou může mít ve finále velkou výhodu," řekl médiím italský záložník Marco Verratti.

"V neděli to bude největší utkání našich životů. Pokusíme se znovu udělat radost všem na stadionu a v celé zemi. Je to pro náš tým i národ velká šance a dáme do toho absolutně všechno," doplnil anglický středopolař Jordan Henderson.

Ostrované vyhráli jediný z posledních osmi vzájemných zápasů a na velkém turnaji Itálii nikdy neporazili. "Azzurri" například ve čtvrtfinále Eura 2012 vyřadili Anglii na penalty, o dva roky později na mistrovství světa zvítězili ve skupině 2:1.

"Italové jsou špičkovým týmem ve velké formě. Hrají s obrovskou energií a mají styl, těžko se jim dávají góly. Nepochybně si zaslouží být ve finále, vyřadili dvě skvělá mužstva Belgii a Španělsko. Je to pro nás největší možná zkouška," prohlásil anglický trenér Gareth Southgate. Jeho svěřenci budou hrát šestý ze sedmi duelů na turnaji v Londýně, kde také ve skupině porazili českou reprezentaci 1:0.

Jedním z důležitých úkolů hostů bude zastavit kanonýra Harryho Kanea. Anglickému kapitánovi se v play off vrátila forma. V osmifinále pomohl gólem k výhře 2:0 nad Německem, ve čtvrtfinále skóroval dvakrát při triumfu 4:0 nad Ukrajinou a v semifinále s Dánskem dal útočník Tottenhamu v prodloužení vítěznou branku, když dorazil vlastní neproměněnou penaltu.

"Bude to extrémně těžké. Vždycky jsem měl Kanea hodně rád. Pamatuju si jeden z jeho prvních zápasů za Anglii, když jsme proti nim hráli v Turíně, a už tehdy na mě udělal dojem. Umí hrát hluboko a posílat míče za obranu, dává góly hlavou, zblízka i z dálky. Ale samozřejmě mají i další úžasné hráče," upozornil italský kapitán a stoper Giorgio Chiellini.

Díky navýšení kapacity může do Wembley, podobně jako na obě semifinále, přijít zhruba 60.000 diváků.

Statistické údaje před finálovým zápasem Itálie - Anglie: Výkop: neděle 11. července, 21:00 (Londýn). Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra (všichni Niz.) - Dankert (video, Něm.). Umístění v žebříčku FIFA: 7. - 4. Bilance: 27 10-9-8 31:33. Bilance na ME: 2 1-1-0 1:0. Předpokládané sestavy: Itálie: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne. Anglie: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane. Absence: Pellegrini, Sensi, Spinazzola - Alexander-Arnold, D. Henderson (všichni zranění). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Immobile (15) - Kane (38). Nejlepší střelci na ME: Chiesa, Immobile, Insigne, Locatelli, Pessina (všichni 2) - Kane (4). Zajímavosti: - Anglie vyhrála jediný z posledních 8 vzájemných zápasů - Itálie na velkém turnaji ještě s Anglií neprohrála, v roce 1980 ve skupině na ME zvítězila 1:0, ve čtvrtfinále Eura 2012 po výsledku 0:0 vyhrála 4:2 na penalty; "Azzurri" uspěli také na MS v souboji o bronz v roce 1990 (2:1) a ve skupině turnaje v roce 2014 (2:1) - Itálie je počtvrté ve finále ME, zvítězila jen v roce 1968, v letech 2000 a 2012 prohrála; poslední velkou trofejí "Azzurri" je zlato na MS 2006 - Anglie, která stejně jako Itálie startuje na 10. Euru, nastoupí premiérově ve finále a může získat první trofej od zlata na domácím MS v roce 1966 - Itálie v osmifinále porazila Rakousko 2:1 po prodloužení, ve čtvrtfinále Belgii 2:1 a v semifinále zdolala Španělsko na penalty 4:2 po výsledku 1:1 - Anglie v osmifinále porazila Německo 2:0, ve čtvrtfinále deklasovala Ukrajinu 4:0 a v semifinále vyhrála nad Dánskem 2:1 po prodloužení - Anglie na turnaji nastoupí v 6. ze 7 zápasů ve Wembley, pouze čtvrtfinále hrála v Římě - Itálie v Londýně odehrála osmifinále a semifinále, čtvrtfinále absolvovala v Mnichově a tři utkání skupiny v Římě - pouze 3 týmy dokázaly vyhrát Euro doma - Španělsko (1964), Itálie (1968) a Francie (1984), ve finále na svém hřišti prohrály Portugalsko (2004) a Francie (2016) - Itálie neprohrála 33 zápasů po sobě, což je národní rekord, naposledy podlehla v září 2018 Portugalsku 0:1 v Lize národů - Anglie neprohrála 12x za sebou (z toho 11 výher), při této sérii inkasovala jen 2 góly - Italové Emerson a Jorginho působí v Chelsea společně s Angličany Chilwellem, Jamesem a Mountem - Kane (Anglie) v posledních 3 utkáních ME dal 4 góly, další trefou překoná Linekerův národní rekord v počtu branek na velkých turnajích (oba mají 10) - Shaw (Anglie) den po finále oslaví 26. narozeniny - díky navýšení kapacity může do Wembley, podobně jako na obě semifinále, přijít zhruba 60.000 diváků