Fotbalisté AC Milán díky gólu Tomoriho porazili Juventus Turín

Řím - Fotbalisté AC Milán v devátém kole italské ligy porazili Juventus Turín 2:0. O vítězný gól se postaral Fikayo Tomori, v druhé půli zvýšil Brahim Díaz. Inter Milán zvítězil na hřišti Sassuola 2:1. Oba góly hostů vstřelil bosenský útočník Edin Džeko.

Anglický stoper Tomori se doposud prosadil v Serii A pouze jednou, a to proti Juventusu, což se mu dnes podařilo zopakovat. V nastavení první půle zahrávali domácí roh, po kterém se dostal ke střele Giroud, jehož pokus mu sice spoluhráč Tomori omylem zablokoval, dokázal se ale rychle otočil a pohotovou ranou překonal Szczesného.

V 54. minutě se AC Milán dostal již do dvougólového vedení zásluhou španělského záložníka Díaze. Jeho individuální akce vyvrcholila razantní střelou ve velkém vápně, na kterou si brankář hostí šáhl, ale nedokázal ji vyrazit mimo tři tyče. "Stará dáma" stále čeká na první venkovní výhru v této sezoně, AC se naopak bodově dotáhlo na vedoucí Neapol, která ale má zápas k dobru.

Inter v úterý v Lize mistrů porazil Barcelonu, ale v domácí soutěži se mu příliš nedaří. Vedle domácí prohry s AS Řím z minulého týdne měli před dnešním utkáním vicemistři minulé sezony nelichotivou venkovní bilanci, ve čtyřech duelech pouze jednou vyhráli a třikrát soupeři podlehli.

Se Sassuolem se dostal Inter do vedení na konci první půle, kdy po rohovém kopu hlavičkoval Dumfries a jeho pokus dorazil do sítě Džeko. Domácí vyrovnali v 60. minutě, kdy na centr Rogeria naběhl Frattesi a střelou ve výskoku překonal Onanu. Inter se vrátil do vedení v 75. minutě, kdy se ve vápně uvolnil Džeko a hlavou vstřelil svůj stý gól v Serii A, kterým zároveň zařídil výhru hostů.

Italská fotbalová liga - 9. kolo:

Sassuolo - Inter Milán 1:2 (60. Frattesi - 44. a 75. Džeko), AC Milán - Juventus Turín 2:0 (45.+1 Tomori, 54. Díaz),

20:45 Boloňa - Sampdoria Janov.

Tabulka:

1. Neapol 8 6 2 0 18:6 20 2. AC Milán 9 6 2 1 18:9 20 3. Bergamo 8 6 2 0 12:3 20 4. Udine 8 6 1 1 17:8 19 5. Lazio Řím 8 5 2 1 17:5 17 6. AS Řím 8 5 1 2 10:8 16 7. Inter Milán 9 5 0 4 16:14 15 8. Juventus Turín 9 3 4 2 12:7 13 9. Sassuolo 9 3 3 3 11:10 12 10. FC Turín 8 3 1 4 7:10 10 11. Fiorentina 8 2 3 3 7:7 9 12. Spezia 8 2 2 4 7:15 8 13. Lecce 8 1 4 3 7:9 7 14. Salernitana 8 1 4 3 10:13 7 15. Empoli 8 1 4 3 7:10 7 16. Monza 8 2 1 5 7:14 7 17. Boloňa 8 1 3 4 7:13 6 18. Hellas Verona 8 1 2 5 7:15 5 19. Cremona 8 0 3 5 6:15 3 20. Sampdoria Janov 8 0 2 6 4:16 2