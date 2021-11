Fotbalista Zima byl rád, že si proti Kuvajtu mohl po měsíci zahrát zápas

Praha - Fotbalista David Zima si pochvaloval, že si ve čtvrtek v přípravě proti Kuvajtu mohl po měsíci zahrát zápas. Jednadvacetiletý reprezentační obránce od října vysedává v FC Turín jen na lavičce, malým vytížením v klubu se ale nestresuje a věří, že brzy opět začne nastupovat. Po letním příchodu ze Slavie se již v novém působišti zabydlel a zlepšuje se v italštině.

Zima proti Kuvajtu odehrál celých 90 minut a přispěl k drtivé výhře českého týmu 7:0. Zda si řekl o místo i pro úterní závěrečný zápas kvalifikační skupiny o postup na mistrovství světa s Estonskem, nechtěl spekulovat.

"Těžko říci. Já jsem hlavně rád, že jsem mohl po měsíci hrát. A co bude v úterý, zatím neřeším. Budu makat na tréninku a uvidíme," řekl Zima v nahrávce pro média poté, co se dnes reprezentace přesunula z dějiště čtvrtečního duelu Olomouce zpět do Prahy.

Pro mladého stopera bylo utkání o to zajímavější, že je odchovancem Sigmy. "Užil jsem si to jako normální zápas. Byl jsem rád, že jsem mohl vidět některé své kamarády a přátele, které jsem dlouho neviděl, třeba od léta. V hledišti jsem měl 12 lidí, o kterých vím. Mohlo jich být i více, ale těm jsem nezařizoval lístky," uvedl Zima s úsměvem.

V defenzivě moc práce neměl, český tým zcela dominoval. Ve 45. minutě se Zima málem dočkal premiérové branky v národním týmu, jeho střelu však vytáhl kuvajtský brankář a prosadil se až z dorážky Jakub Pešek.

"Myslím, že to dopadlo nejlíp, jak mohlo. Dali jsme z toho gól," poznamenal Zima. "My defenzivní hráči jsme častěji hráli spíš v ofenzivě, ale jelikož jsme hráli jeden na jednoho, museli jsme být ve střehu. Každý zápas je dobrý, dostaneme se do zápasového tempa. I když soupeř nedosahoval nějakých vysokých kvalit. Ale na souhru týmu je to dobré, vyzkoušet si různé varianty," doplnil.

Nastoupil poprvé od říjnového utkání národního mužstva proti Bělorusku, za Turín od minulé reprezentační přestávky nehrál. "Bylo to náročné, ale je tam velká kvalita. Bohužel jsem tam nový a v Itálii to takhle často bývá hlavně u těch defenzivních hráčů, že potřebují získat nějaké taktické návyky. Je to trochu víc náročné. Hrajeme po celém hřišti jeden na jednoho, takže máte velkou zodpovědnost neudělat chybu," podotkl Zima.

Naposledy nastoupil v italské lize na začátku října při turínském derby s Juventusem, s nímž jeho tým prohrál 0:1. "Já jsem ten typ, který to nějak moc neprožívá, bral jsem to jako každý normální zápas. Kvalitativně bych to přirovnal, jako když jsme hráli s Arsenalem (ve Slavii). Kvalita hráčů je obrovská, ale daly se uhrát nějaké body. Nebylo to úplně jednoznačné," prohlásil Zima.

Věří, že se brzy do sestavy Turína vrátí, na případné hostování v jiném klubu rozhodně nepomýšlí. "To určitě ne. Teď nemá cenu myslet do budoucna, ale jít zápas od zápasu. Může se stát cokoliv, někdo může vypadnout ze sestavy a můžu se tam zase vrátit," řekl Zima.

Na nové působiště si už zvykl. "Teď už jsem spokojený. První dva měsíce byly náročné, i vzhledem k tomu, že jsem zařizoval věci jako bydlení, vybavení do bytu. Teď už jsem si v posledním týdnu zařídil i internet, to byla poslední věc. Teď už se mohu soustředit jen na fotbal," uvedl Zima.

Pochvaluje si i zlepšení v italštině. "Samozřejmě jsou to jen nějaké základy, ale když potřebuji, domluvím se. Nějaká slova vždy zpatlám dohromady. Myslím, že se učím dobře, snažím se. Mám lekce třikrát, někdy čtyřikrát do týdne, záleží podle zápasu," dodal Zima.