Alanya (Turecko) - Fotbalový útočník Josef Šural po třech letech opustil pražskou Spartu a přestoupil do Alanyasporu. Osmadvacetiletý člen širšího kádru reprezentace podepsal s čtrnáctým klubem turecké ligy smlouvu na rok a půl s roční opcí. Informoval o tom hráčův agent Pavel Zíka ze společnosti Global Sports.

Šurala už na sociálních sítích oficiálně přivítal i turecký klub, podle Sparty ale ještě přestup mezi kluby nebyl finálně dotažen.

Šural přišel do Sparty v lednu 2016 z Liberce a na Letné dokonce do této sezony vstoupil v roli kapitána. V klubu měl smlouvu do léta, nedohodl se však na jejím prodloužení a během podzimní části vypadl ze sestavy.

Odchovanec Brna si vyzkouší první zahraniční angažmá. V české lize dosud odehrál v barvách Brna, Liberce a Sparty 217 utkání a dal 52 branek. Na kontě má 20 startů za reprezentační A-tým a jeden vstřelený gól, naposledy hrál za národní celek jako střídající v říjnu v Lize národů na Ukrajině.