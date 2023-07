Fotbalista Stašková vyměnila Atlético Madrid za AC Milán

Praha - Nejlepší česká fotbalistka posledních dvou let Andrea Stašková se vrací z Atlética Madrid do Itálie. Zamířila do AC Milán, kde se potká s dvojčaty Kamilou a Michaelou Dubcovými. Informovala o tom agentura Sportegy, která útočnici zastupuje.

Stašková hrála za Atlético od loňského června. S madridským klubem v uplynulé sezoně vyhrála Španělský pohár a měla s ním ještě na rok platnou smlouvu. "V Atléticu mi to moc nesedlo, necítila jsem se tam tak dobře," uvedla Stašková v tiskové zprávě.

O odchodu uvažovala už v zimě, ale protože měla s klubem smlouvu do června 2024, Atlético všechny nabídky zamítlo. "Takže mě musel někdo vykoupit. Myslím, že jsem první Češkou, kterou elitní klub vykoupil. To není špatné," dodala.

Do Itálie se Stašková vrací po roce. V letech 2019 až 2022 působila v Juventusu, se kterým získala tři tituly. "Před novým angažmá mám velká očekávání. AC Milán je skvělý klub, který buduje fakt silný tým," uvedla.

"Věřím, že v Miláně zase ukážu tu nejlepší Andreu. A taky jsem fakt ráda, že se v týmu potkám s Kamčou a Míšou Dubcovými," prohlásila.