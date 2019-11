Fotbalista Souček podle Pasky a Tvrdíka Slavii v zimě neopustí

Praha - Fotbalista Tomáš Souček v zimě Slavii neopustí a v Edenu zůstane minimálně do konce sezony, řekl hráčův agent Pavel Paska serveru Seznam Zprávy. Předseda představenstva Pražanů Jaroslav Tvrdík to potvrdil, podle něj klub na nejlepšího hráče minulé ligové sezony navýší výstupní klauzuli, která aktuálně činí 15 milionů eur (383 milionů korun). Tvrdík o tom informoval na sociální síti twitter.

"Učinili jsme spolu dohodu, že se Slavií zůstane Tomáš po celou tuto sezonu. To znamená, že v lednovém přestupním okně se kolem něj nebude dít nic," uvedl mimo jiné Paska.

"Jaká bude Tomášova další sportovní cesta, to se uvidí. Ve hře je ještě spousta aspektů. Může přijít nabídka opravdu velkého klubu, nebo dojde k dohodě o jeho dalším pokračování ve Slavii. Pokud Tomáš odejde, tak do top ligy a do top klubu," dodal Paska.

Čtyřiadvacetiletý defenzivní záložník je v poslední době klíčovým hráčem Slavie. Pražanům v minulé sezoně pomohl k ligovému titulu a triumfu v domácím poháru a v tomto ročníku s nimi hraje skupiny Ligy mistrů.

O Součka v minulosti usilovala řada klubů, například z Ruska, reprezentační středopolař ale v Edenu zůstal. V červnu podepsal s Pražany lukrativní novou pětiletou smlouvu a klub navýšil výstupní klauzuli v kontraktu na stávajících 15 milionů eur.