Fotbalista Slavie má koronavirus, tým je předběžně v karanténě

Praha - Fotbalová Slavia má kvůli koronaviru v týmu předběžně nařízenou karanténu do 24. srpna. Na twitteru o tom informoval šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Pokud tato varianta na základě výsledků dalších testů opravdu nastane, zmeškali by obhájci titulu vstup do nové sezony první ligy. Tu by měl mistrovský tým zahájit v neděli 23. srpna na hřišti Českých Budějovic.

Slavia kvůli pozitivnímu testu u jednoho z hráčů předčasně ukončila soustředění v Rakousku a vrací se do České republiky. Podle Ligové fotbalové asociace začátek nového ročníku, který odstartuje už příští týden, zatím v ohrožení není, je však potřeba počkat na výsledky šetření Hygienické stanice hlavního města Prahy.

"Karanténa Slavie s možností dílčího tréninkového procesu podle výsledků pátečních testů je předběžně nařízena do 24. 8. 2020," napsal Tvrdík na twitteru.

Také o nákaze covid-19 u jednoho z hráčů informoval Tvrdík na sociální síti a potvrdily to i internetové stránky červenobílých. Nakažený hráč byl umístěn do karantény. Izolace čeká po návratu do Prahy i zbytek mistrovského celku minimálně do výsledků dalších testů.

Pozitivní nález odhalily testy, které tým Slavie absolvoval v pondělí. "Následný postup jsme konzultovali s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, která nařídila hráči s pozitivním nálezem domácí karanténu a zbytku mužstva doporučila návrat do České republiky," uvedl mluvčí klubu Michal Býček. Podle serveru iDNES.cz by měl celý tým po návratu zůstat v hotelu v pokojích po jednom.

"V tuto chvíli je ale předčasné předjímat další vývoj a je třeba počkat na výsledky šetření hygienické stanice a na případná přijatá opatření. Zahájení nového soutěžního ročníku však v tuto chvíli není nijak ohroženo," uvedla v prohlášení Ligová fotbalová asociace, která nejvyšší soutěž řídí.

Předčasné ukončení soustředění v Laa an der Thaya pro Slavii znamená komplikaci před blížícím se startem nové sezony první ligy. V předkole Ligy mistrů se má Slavia představit až v polovině září.

Pražané v Rakousku stihli odehrát dva přípravné zápasy, nejprve si poradili 5:0 se St. Pöltenem a poté porazili 3:1 Fehérvár. Kvůli nákaze přišla Slavia o oba zbývající duely. Dnes měla nastoupit proti Štýrskému Hradci a v pátek v generálce na ligu proti Austrii Vídeň.

Pro Slavii jde o druhý případ nákazy v klubu. V květnu před obnovením první ligy po přestávce zaviněné pandemií byl koronavirus objeven u jednoho z fotbalistů širšího kádru. Celek z Edenu kvůli tomu tehdy zrušil přípravný duel s Jihlavou a tým strávil dva dny v karanténě.