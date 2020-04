Fotbalista Schick bude rád, pokud přestoupí z AS Řím do Lipska

Lipsko - Fotbalový útočník Patrik Schick vyjádřil zájem přestoupit do bundesligového Lipska, kde je od září na ročním hostování s opcí z AS Řím. Řekl to v rozhovoru pro časopis Kicker.

"Dokážu si představit, že tu zůstanu. Kluby teď musejí najít řešení. Budu rád, když se jim to povede," prohlásil čtyřiadvacetiletý český reprezentant.

Deník Gazzetta dello Sport v polovině dubna uvedl, že vedení římského klubu požaduje za Schicka 29 milionů eur (téměř 791 milionů korun). Na stejnou částku byla stanovena opce s tím, že bude platná pouze v případě, pokud si německé mužstvo zajistí v dalším ročníku start v Lize mistrů. Lipsko však kvůli ekonomickým následkům způsobeným pandemií koronaviru požaduje nižší cenu.

"V současné chvíli se opce nezměnila, možná k tomu ale dojde v následujících týdnech. Všechny kluby se musejí vyrovnat s krizí," uvedl minulý týden pro DPA sportovní ředitel Lipska Markus Krösche.

Sparťanský odchovanec od příchodu do Lipska vstřelil sedm branek v 19 zápasech a klubu pomohl k postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů. V minulosti hrál Schick i za Bohemians 1905 a Sampdorii Janov.