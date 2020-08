Fotbalista Schick bude podle italských médií hrát za Leverkusen

Berlín - Fotbalový útočník Patrik Schick podle italských médií zůstane v bundeslize, kde v uplynulé sezoně hostoval v Lipsku, ale bude hrát za Leverkusen. Bayer za českého reprezentanta údajně zaplatí 27 milionů eur (709 milionů korun) AS Řím, kde má pražský rodák smlouvu do roku 2022.

Podle listu Corriere dello Sport byla klíčovou postavou jednání mezi kluby osoba sportovního ředitele Leverkusenu Rudiho Völlera, jenž za AS Řím hrál a také ho trénoval. Bayer si může dovolit ve složité koronavirové době zaplatit za Schicka relativně vysokou částku i díky tomu, že je na spadnutí prodej talentovaného Kaie Havertze za 100 milionů eur do Chelsea.

V sestavě Leverkusenu by čtyřiadvacetiletý Schick podle agentury SID mohl nahradil Kevina Vollanda, jenž má namířeno do Monaka. Bayer v minulé sezoně obsadil v bundeslize páté místo a bude hrát Evropskou ligu.

Bývalý útočník Sparty a Bohemians Schick přestoupil do AS Řím v roce 2017 ze Sampdorie Janov a loni v létě šel na hostování do Lipska. V dresu německého celku nastřílel 10 gólů ve 22 zápasech, ale klub neuplatnil opci na jeho přestup.