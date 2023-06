Fotbalista Pilař se po konci v Plzni vrací do Hradce Králové

Hradec Králové - Bývalý fotbalový reprezentant Václav Pilař bude po konci smlouvy v Plzni hrát za Hradec Králové, kam se vrací po jedenácti letech. S mateřským klubem podepsal čtyřiatřicetiletý záložník smlouvu na dva roky. Východočeský celek to oznámil na svém webu.

V Plzni absolvoval Pilař už třetí angažmá. V uplynulé sezoně po svém návratu odehrál za Viktorii 25 soutěžních utkání včetně zápasů v Lize mistrů. Předtím působil na západě Čech v ročníku 2011/12 a v letech 2014-2018. Plzeňskému klubu pomohl ke dvěma ligovým titulům v letech 2015 a 2018.

"Vaškovi je potřeba poděkovat za vše, co pro Viktorku udělal. Když se před rokem vracel, měl velký sen zahrát si ještě jednou Ligu mistrů, a to se nám povedlo. Napsali jsme tak další nezapomenutelný příběh do klubové historie. Za celý klub mu přeju vše dobré do dalšího angažmá," řekl generální ředitel Viktorie Adolf Šádek na klubovém webu.

Během předchozího působení v Plzni si Pilař vysloužil angažmá v bundeslize, ve Wolfsburgu ani na hostování ve Freiburgu se ale kvůli vleklým zdravotním problémům neprosadil. V české lize má bilanci 186 zápasů a 23 branek. Za národní tým odehrál 22 utkání a pětkrát skóroval.