Fotbalista Kúdela se oficiálně odvolal proti trestu od UEFA do Lausanne

Praha - Fotbalista Slavie Ondřej Kúdela se dnes oficiálně odvolal k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS) v Lausanne proti desetizápasovému trestu od UEFA za údajnou rasistickou urážku protihráče Glena Kamary z Rangers v březnovém osmifinále Evropské ligy v Glasgow. ČTK o tom informovala právní kancelář Urban & Hejduk, která čtyřiatřicetiletého českého reprezentanta zastupuje.

Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA v dubnu potrestala Kúdelu za incident z 87. minuty odvetného utkání osmifinále Evropské ligy v Glasgow, které Slavia vyhrála 2:0 a postoupila. Záložník Kamara poté, co mu český stoper cosi pošeptal, obvinil obránce Slavie z rasistické urážky a z toho, že ho nazval opicí. Kúdela připustil, že finského hráče tmavé pleti počastoval nevybíravě, ale rasistickou urážku popírá.

Český reprezentant v květnu neuspěl s odvoláním proti trestu u odvolací komise UEFA, která potvrdila verdikt disciplinárky. Kúdela se poté po poradě s právníky rozhodl, že se s cílem očistit jméno obrátí do Lausanne.

"Po dohodě s klientem jsme zahájili mezinárodní sportovní arbitráž proti UEFA. Dnes došlo k formálnímu podání odvolání a řízení se teď přesouvá ke švýcarskému Court of Arbitration for Sport v Lausanne. Nyní nás čeká ustavení panelu rozhodců a podání komplexní obrany klienta, poté se vyjádří UEFA a následně by mělo proběhnout ústní jednání," uvedl advokát René Cienciala.

Minulý čtvrtek Kúdela dostal odůvodnění rozhodnutí od odvolací komise. Podle informací ČTK v něm nebylo nic nového oproti verdiktu disciplinárky a žádný důkaz, že by se český obránce dopustil rasistické urážky. Verdikt u mezinárodní arbitráže se dá očekávat v horizontu několika měsíců, padne nejspíš na podzim.

Kúdelovi při odvolání u UEFA nepomohlo, že Kamara během předchozího disciplinárního řízení podle právníků dokonce čtyřikrát změnil výpověď a jeho spoluhráč z Rangers Bongani Zungu coby svědek údajné urážky uvedl jiná slova než finský záložník. Obhajoba českého stopera také upozornila, že obránce má tak nízké znalosti angličtiny, že by nedokázal říci "Jsi z...aná opice a víš, že jsi", jak tvrdí Kamara.

Kúdela kvůli trestu přišel o start na mistrovství Evropy, do kterého český tým vstoupí v pondělí. Dvě z 10 utkání v soutěžích UEFA už slávista vynechal ve čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu, další se mu začnou odečítat při Euru.